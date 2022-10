Nux MG-400 Multieffektboard

Nux MG-400

Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit den Versuch gestartet, unter den Low-Budget-Multieffektboards das beste Gerät zu finden – unter anderem mit einem Testvergleich zwischen dem Mooer GE300 und dem Nux MG-30.

Dabei ließ sich kein eindeutiger Sieger küren, aber der Eindruck blieb: das Nux MG-30 besitzt ein unfassbar gutes Preis-Leistungsverhältnis und klingt über weite Teile wirklich fantastisch für seinen lächerlichen Preis von knapp 250,- Euro. Nun stellt das Nux MG-400 vor, einen Nachfolger des MG-300, nicht MG-30 – und will beim Thema Preis-Leistung anscheinend noch eine Schippe drauflegen. Sehen wir uns das mal näher an!

Nux MG-400

Der MG-300 Modeler ist so klein und putzig, dass er gerne übersehen wird. Dabei kommt das Gerät immerhin gut an – und besitzt nun im MG-400 ein ordentliches Hardware-Upgrade. Das heißt: 2 DSP-Chips für die Amp Modeller sowie Core-Image Post-Effekte der feinsten Sorte. Ganz fantastisch auch hier: die flexible Signalkette – die lässt sich schön anhand der Blöcke umstellen. Darüber hinaus gibt es 12 Speicherplätze für Impulse Responses, einen Block für Effekte und Master-Lautstärkeregler.

White-box Modelling & Looper

Die analoge „Unberechenbarkeit“ in der Interaktion von Reglern und Parametern wird vor allem bei günstigen Modellern gerne außen vor gelassen. Durch den White-Box-Algorithmus will Nux dem aber hier Rechnung tragen – und sorgt so für ein viel natürlicheres Spielgefühl. Aber Butter bei de Fische – was gibt es ganz konkret an Features? Nun – da wären zum Beispiel die 25 Gitarrenamps, begleitet von 25 Cabinets sowie 4 Mikrofone und 512 Samples auflösende IR-Loader. Dazu kommen ebenfalls 8 Bass-Cabs und ein Akustuik-Amp. Obendrauf gibt’s die Quick Tone Edit Software. Das farbliche 2,8” 320×240 Farb-LCD sorgt für übersichtliche Optik und ist einfach bedienbar – darauf versteht sich Nux sowieso: eine einfache und eingängige Bedienbarkeit.

Dazu kommt ein Looper, der in Mono 60 und im Stereo-Modus 30 Sekunden aufnehmen und gegebenenfalls mit einem Drum-Computer unterlegt werden kann. Die Interface-Option des Boards versteht sich von selbst – über USB natürlich. Für Livestream-Geschichten natürlich sehr gut geeignet. Der NUX MG-400 kostet voraussichtlich 239 Euro – und dürfte wahrscheinlich um die Weihnachtszeit herum in die Läden. Kann das Ding mit den anderen Low Budget-Boards mithalten? Bleibt abzuwarten – aber wir freuen uns drauf.