Nux MG-50Li, Multieffektgerät

Ein Modeling-Flaggschiff zum schmalen Kurs

Mit dem Nux MG-50Li gibt es ein neues Flaggschiff-Floorboard unter den günstigen Multieffektprozessoren. Das MG-50Li stellt den größten und umfangreichsten Vertreter aus der MG-Serie dar und wartet mit starken Features wie DeepImage Profiling, Cyber IR Impulsanworten, sechs Footswitches und Expression Pedal auf.

Der Nux MG-50Li Modeling Amp

Die Nux MG-Serie umfasst eine Reihe an Pedalen mit unterschiedlichen Größen und Funktionen, darunter die von uns getesteten NUX MG-101 und Nux MG 30 oder das MG-400. Das neue Nux MG-50Li setzt weiter oben an und bietet die meisten Features, ist aber auch das größte Gerät. Es kostet bei Thomann 419,- Euro.

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Das MG-50Li ist mit seinen sechs Footswitches und dem integrierten Expression-Pedal optisch an anderen bekannten Modelern orientiert und bietet durch die großzügigen Schaltoptionen und dank dem großen 5″ Display ordentlich Spielraum, um komplexe Live-Situationen zu meistern. Außerdem bietet es Batteriebetrieb, was durchaus hilfreich sein soll. Die Akkulaufzeit soll ganze 5 Stunden betragen.

Im Inneren sind zwei verschiedene Technologien maßgeblich für den Sound verantwortlich: Das TS/AC-4K Amp Modeling sorgt für ein physikalisches Modeling auf Komponentenebene, das sogar den separaten Austausch von Endstufenröhren-Modellen ermöglicht, um die Dynamik echter Röhrenschaltungen präzise abzubilden. 28 Amp-Modelle stehen hier zur Verfügung. Dafür wurde das MG-50Li mit drei leistungsstarken DSPs ausgestattet.

Ergänzt wird dies durch die DeepImage-Technologie, ein intelligentes Profiling-System, mit dem Nutzer ihre eigenen Amps und Zerrpedale digital einfangen und als hochrealistische Snapshots speichern können. Hier bietet das MG-50Li ebenfalls bereits 30 Modelle. Somit macht NUX mittlerweile Kemper, Cortex und Co. im niedrigen Preissegment Konkurrenz.

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Den Abschluss der Signalkette bildet die Cyber IR Engine mit 42 bereits integrierten Impulsantworten, die eine stereofone Lautsprechersimulation liefert. Sie erlaubt, Mikrofontyp, Position und Distanz stufenlos im virtuellen Raum zu justieren.

Außerdem liefert das Nux MG-50Li 14 Effektblöcke zur simultanen Nutzung sowie Dual-Chain-Routing. Damit steht komplexen Setups mit zwei in Stereo gefahrenen Amps oder ähnlichem nichts mehr im Wege. Ganze 96 Presets stehen werksseitig zur Verfügung mit weiteren 201 Speicherplätzen für eigene Sounds. Übrigens: Die Latenz soll nur 3 ms betragen. Ein Wert, der sich echt sehen lassen kann! Natürlich können Amps, Effekte und Presets auch via App verwaltet werden.

Rückseitig finden sich neben den Standard-Ein- und Ausgängen (XLR und Klinke) zwei Send/Return-Wege zur Einbindung von Lieblingspedalen sowie MIDI-Schnittstellen. Der USB-C-Port fungiert als direktes Audio-Interface für Aufnahmen am Rechner. Ein Expression-Pedal lässt sich optional anschließen, um Parameter in Echtzeit zu steuern.