Oberheim TEO-5, polyphoner Synthesizer geleakt?

Take-5 im OB-Look?

Der Leak des Oberheim TEO-5, der heute im Netz aufgetaucht ist, lässt die Leute rätseln. Angeblich stammen die Bilder von einem Online-Händler aus Europa, doch Näheres zur Herkunft erfährt man im Post des Gearspace-Forums nicht.

ANZEIGE

Oberheim TEO-5, Synthesizer geleakt oder Fake?

Obwohl die Bilder sehr gut aussehen und im Stil der üblichen Produktfotos sind, kommen doch Zweifel auf. Denn bei einem genaueren Blick fällt auf, dass alle Sektionen, Beschriftungen, Regler, Taster und rückseitige Anschlüsse mit denen des Sequential Take 5 bis auf kleine Unterschiede identisch sind. Zwar ist das Design anders, aber die Positionen und Funktionen stimmen beinahe völlig überein.

Es wäre natürlich denkbar, dass Oberheim den Take 5 aus irgendwelchen Gründen in die eigene Produktlinie übernimmt und ihm nur ein neues Outfit verpasst hat. Es wäre schließlich nicht die erste Kooperation zwischen Sequential und Oberheim, siehe Prophet-6 vs. OB-6. Der kolportierte Preis von 1.699,- Euro würde jedenfalls mit dem Listenpreis des Take-5 übereinstimmen. Doch ein 5-stimmiger Synthesizer passt irgendwie nicht so recht in das Oberheim-Bild, oder?

ANZEIGE

Dem Foto nach hat TEO-5 zwei Oszillatoren mit Sync, einen Suboszillator und einen Noise Generator. Ein Unterschied besteht beim Filter, dass hier SEM-typisch von Lowpass über Notch zum Highpass übergeblendet oder auf Bandpass geschaltet werden kann.

Es gibt zwei Hüllkurven, zwei LFOs, Arpeggiator, Sequencer, Reverb und Decay.

Display und Speicherverwaltung scheinen ebenfalls mit dem Take-5 identisch zu sein.

Was meint ihr? Ist der Oberheim TEO-5 echt und wird auf der Superbooth 24 am Stand O301 anzuspielen sein? Oder hat sich hier nur jemand am Computer viel Mühe gegeben?

Hier könnt ihr unseren Testbericht zum Sequential Take 5 nachlesen.