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Ocean Swift Ocean Wave, Korg Modwave Expansion

1.000+ Sounds für Modwave-Serie

28. März 2026

Ocean Swift Ocean Wave am

Ocean Swift Ocean Wave ist eine Expansion mit mehr als 1.000 Sounds für die Korg Modwave-Serie. Es handelt sich nicht nur um Patches, sondern auch Samples, Wavetables und verschiedene Elemente, mit der die Klangpalette des Synthesizers erweitert wird.

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Ocean Swift Ocean Wave – für alle Modwaves

Die Sound-Expansion gilt für alle Modellvarianten, also für die erste Version des Modwave ebenso wie für den Modwave MKII (Module und Keyboard) sowie für das Plug-in Modwave Native.

Ocean Wave setzt sich aus unterschiedlichen Elementen zusammen. Es gibt 242 Performances, die aus mehreren Layern bestehen, 356 Programs, die einzeln gespielt oder zu Layern kombiniert werden können, 93 neu erstellte Wavetables, 150 Samples, darunter OSC-Waveforms, One-Shots und Textures sowie 157 FX-Presets.
Die Sounds verteilen sich auf Leads, Drones, Pads, Textures, FX, Arpeggios, Ambiences und mehr.

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Darüber hinaus beinhaltet die Expansion sogenannte Modular Elements. Dabei handelt es sich um Secuencer Lanes, Motion Lanes und Setups für die Effekt- und Modulationssteuerung Kaoss Physics. Diese Elemente lassen sich mit beliebigen Patches nutzen.

Alle Performance unterstützten auch das NKS-Format, einschließlich Tagging, Preview und Parameter-Zuordnung. Insbesondere ist das für die Native-Version hilfreich, wenn ein entsprechender Controller verwendet wird.

Die Ocean Swift Ocean Wave Korg Modwave Expansion wird zum Einführungspreis von 29,99 Euro angeboten. Danach soll die Expansion 55,- Euro kosten.

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der jim RED

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