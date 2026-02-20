ANZEIGE
ANZEIGE

Ocean Swift Oscillarys, Library-Instrument für Kontakt

Atmosphären & Klangwelten

20. Februar 2026

Ocean Swift Oscillarys Kontakt am

Ocean Swift Oscillarys liefert atmosphärische Sounds und Texturen für cineastisches Ambiente und bewegte Klangwelten. Das Library-Instrument kann sowohl mit der Vollversion von NI Kontakt als auch dem kostenlosen NI Kontakt Player verwendet werden.

ANZEIGE

Ocean Swift Oscillarys – Cinematic Sounds

Der Kern von Oscillarys ist ein 4,5 GB umfassende Library, die 1.500 Samples beinhaltet. Diese sind in 10 Kategorien unterteilt und dienen quasi als Oszillatoren für das Instrument. Es wurden analoge und digitale Hardware-Synthesizer, Eurorack-Module, Fieldrecordings, akustische Instrumente mit Nachbearbeitung, Stimmen und mehr aufgenommen. Oscillarys ist mit über 300 Presets und 100 Multis ausgestattet.
Die Library kann über einen User-Ordner mit eigenen Samples erweitert werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Die Synth-Engine besteht aus drei gleich ausgestatteten Layern, für die jeweils ein Sample ausgewählt werden kann. Zur Editierung stehen mit Filter, Effekten und Modulatoren sowie Playback-Funktionen zahlreiche Werkzeuge zur Anpassung zur Verfügung.
Jeder Layer kann absolut unabhängig behandelt werden. Es gibt aber auch Lock- und Copy-Funktionen, um bestimmte Einstellungen zwischen den Layern übertragen zu können.

Die Sounds werden anschließend mit einer dualen Filtersektion, die auch das NI Monark-Filter beinhaltet sowie einer globalen Effektsektion weiter bearbeitet.
Das Plug-in unterstützt den Native Kontrol Standard (NKS).

Ocean Swift Oscillarys ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 47,40 Euro, danach 79,- Euro.

ANZEIGE

Preis

  • Einführung 47,40 €
  • regulär 79,- €
Affiliate Links
Native Instruments Kontakt 8 Download
Native Instruments Kontakt 8 Download
Kundenbewertung:
(1)
289,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Native Instruments Kontakt 8 Download
Native Instruments Kontakt 8 Download
Kundenbewertung:
(1)
289,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: EastWest Ancient Kingdoms Sample-Library

Test: EastWest Ancient Kingdoms Sample-Library

03.12.2025 |22
Test: Sample Logic Expeditions, Cinematic & World Grooves

Test: Sample Logic Expeditions, Cinematic & World Grooves

18.02.2018 |0
UVI Augmented Choirs, Library-Instrument

UVI Augmented Choirs, Library-Instrument

26.09.2025 |0
Native Instruments Scene Lotus, cinematisches Software-Instrument

Native Instruments Scene Lotus, cinematisches Software-Instrument

20.02.2025 |14
Test: Cinematique Instruments Gecko Kasimir u.a. Sample Librarys

Test: Cinematique Instruments Gecko Kasimir u.a. Sample Librarys

22.05.2013 |0
Spitfire Audio BBC Radiophonic Workshop, Library-Instrument

Spitfire Audio BBC Radiophonic Workshop, Library-Instrument

20.02.2025 |10
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X