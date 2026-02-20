Ocean Swift Oscillarys, Library-Instrument für Kontakt

Atmosphären & Klangwelten

Ocean Swift Oscillarys liefert atmosphärische Sounds und Texturen für cineastisches Ambiente und bewegte Klangwelten. Das Library-Instrument kann sowohl mit der Vollversion von NI Kontakt als auch dem kostenlosen NI Kontakt Player verwendet werden.

Ocean Swift Oscillarys – Cinematic Sounds

Der Kern von Oscillarys ist ein 4,5 GB umfassende Library, die 1.500 Samples beinhaltet. Diese sind in 10 Kategorien unterteilt und dienen quasi als Oszillatoren für das Instrument. Es wurden analoge und digitale Hardware-Synthesizer, Eurorack-Module, Fieldrecordings, akustische Instrumente mit Nachbearbeitung, Stimmen und mehr aufgenommen. Oscillarys ist mit über 300 Presets und 100 Multis ausgestattet.

Die Library kann über einen User-Ordner mit eigenen Samples erweitert werden.

Die Synth-Engine besteht aus drei gleich ausgestatteten Layern, für die jeweils ein Sample ausgewählt werden kann. Zur Editierung stehen mit Filter, Effekten und Modulatoren sowie Playback-Funktionen zahlreiche Werkzeuge zur Anpassung zur Verfügung.

Jeder Layer kann absolut unabhängig behandelt werden. Es gibt aber auch Lock- und Copy-Funktionen, um bestimmte Einstellungen zwischen den Layern übertragen zu können.

Die Sounds werden anschließend mit einer dualen Filtersektion, die auch das NI Monark-Filter beinhaltet sowie einer globalen Effektsektion weiter bearbeitet.

Das Plug-in unterstützt den Native Kontrol Standard (NKS).

Ocean Swift Oscillarys ist ab sofort erhältlich und kostet zur Einführung 47,40 Euro, danach 79,- Euro.