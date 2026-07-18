OceanSwift DevOcean Modular mit über 140 Modulen

OceanSwift DevOcean Modular für Windows und macARM

Mit OceanSwift DevOcean Modular bietet der Hersteller OceanSwift ein virtuelles Modularsystem mit einigen Argumenten für sich, die es von den Mitbewerbern absetzt. Hier stechen vor allem die Scripting-Möglichkeit heraus um MIDI und DSP-Code zu erzeugen und natürlich die auf Claude.ai basierende KI, die beim Erstellen von Patches aber auch beim erstellen eigener Module über Scripting hilft.

Features

Eigenständige modulare Synthese-Plattform mit Bare-Metal-C++-DSP-Engine

Freies, UX-orientiertes Infinite Canvas – komplexes Modularsystem, aber benutzerfreundlich

Über 140 Module: diverse Oszillatoren/Synthesearten plus Studio-Effekte

Nutzbar parallel zur DAW via leichtgewichtiger VST3/AU-Bridge

DSP- und MIDI-Scripting zum Bau eigener Module

Plattform/Specs

OceanSwift DevOcean Modular Standalone-Tool, Windows 10/11, macOS ARM (Intel Mac nicht unterstützt)

Bis 96 kHz Samplerate, 16 Stimmen

Klangerzeugung

Morphende/sample-basierte Wavetables, 6-Operator-FM, additive Sinusbänke, 7-fach-Supersaws, physically modeled Strings

9 Filterfamilien (u.a. Moog-Ladder, State-Variable, Formant, Kamm) plus granulare „Nebula“-Clouds

Effekte

5 Reverb-Typen (Plate, Spring, Hall etc.)

13-fach Modulationseffekte (Chorus, Flanger, Rotary)

Ping-Pong-Delays, Kompression, De-Esser, Transient-Shaping, Limiter

Weitere Features vin OceanSwift DevOcean Modular

Hunderte Presets/Patches, taggbarer Browser, in sich geschlossene Projekte

KI-Assistentin „MaYa“ (powered by Claude): verdrahtet Module, debuggt Sounds, taggt/organisiert, beantwortet Synthese-Fragen

(powered by Claude): verdrahtet Module, debuggt Sounds, taggt/organisiert, beantwortet Synthese-Fragen Jede KI-Anfrage kostet Tokens (damit Geld), Anmeldung auf der Anthropic Website ist Pflicht zur Nutzung

(damit Geld), Anmeldung auf der Anthropic Website ist Pflicht zur Nutzung Ungewöhnliche Modulationsquellen: Kurzwellenradio-Oszillator, Live-Krypto-Kurse, Xbox-Controller-Mapping (16 Outputs)

„Capsules“ zum Zusammenfassen von Modulketten, kabellose Verbindungen, verschachtelte Instrumente

Voll anpassbarer Theme-Editor (Echtzeit-Styling)

Zugang zu Community-Seite (Themes, Snapshots, Oceans) und Discord

DevOcean Modular auf YouTube