OceanSwift DevOcean Modular mit über 140 Modulen
OceanSwift DevOcean Modular für Windows und macARM
Mit OceanSwift DevOcean Modular bietet der Hersteller OceanSwift ein virtuelles Modularsystem mit einigen Argumenten für sich, die es von den Mitbewerbern absetzt. Hier stechen vor allem die Scripting-Möglichkeit heraus um MIDI und DSP-Code zu erzeugen und natürlich die auf Claude.ai basierende KI, die beim Erstellen von Patches aber auch beim erstellen eigener Module über Scripting hilft.
Features
- Eigenständige modulare Synthese-Plattform mit Bare-Metal-C++-DSP-Engine
- Freies, UX-orientiertes Infinite Canvas – komplexes Modularsystem, aber benutzerfreundlich
- Über 140 Module: diverse Oszillatoren/Synthesearten plus Studio-Effekte
- Nutzbar parallel zur DAW via leichtgewichtiger VST3/AU-Bridge
- DSP- und MIDI-Scripting zum Bau eigener Module
Plattform/Specs
- OceanSwift DevOcean Modular Standalone-Tool, Windows 10/11, macOS ARM (Intel Mac nicht unterstützt)
- Bis 96 kHz Samplerate, 16 Stimmen
Klangerzeugung
- Morphende/sample-basierte Wavetables, 6-Operator-FM, additive Sinusbänke, 7-fach-Supersaws, physically modeled Strings
- 9 Filterfamilien (u.a. Moog-Ladder, State-Variable, Formant, Kamm) plus granulare „Nebula“-Clouds
Effekte
- 5 Reverb-Typen (Plate, Spring, Hall etc.)
- 13-fach Modulationseffekte (Chorus, Flanger, Rotary)
- Ping-Pong-Delays, Kompression, De-Esser, Transient-Shaping, Limiter
Weitere Features vin OceanSwift DevOcean Modular
- Hunderte Presets/Patches, taggbarer Browser, in sich geschlossene Projekte
- KI-Assistentin „MaYa“ (powered by Claude): verdrahtet Module, debuggt Sounds, taggt/organisiert, beantwortet Synthese-Fragen
- Jede KI-Anfrage kostet Tokens (damit Geld), Anmeldung auf der Anthropic Website ist Pflicht zur Nutzung
- Ungewöhnliche Modulationsquellen: Kurzwellenradio-Oszillator, Live-Krypto-Kurse, Xbox-Controller-Mapping (16 Outputs)
- „Capsules“ zum Zusammenfassen von Modulketten, kabellose Verbindungen, verschachtelte Instrumente
- Voll anpassbarer Theme-Editor (Echtzeit-Styling)
- Zugang zu Community-Seite (Themes, Snapshots, Oceans) und Discord
DevOcean Modular auf YouTube
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