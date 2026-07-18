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OceanSwift DevOcean Modular, Software-Modularsystem mit KI

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OceanSwift DevOcean Modular mit über 140 Modulen

18. Juli 2026

OceanSwift DevOcean Modular - collage_2259x1337

OceanSwift DevOcean Modular für Windows und macARM

Mit OceanSwift DevOcean Modular bietet der Hersteller OceanSwift ein virtuelles Modularsystem mit einigen Argumenten für sich, die es von den Mitbewerbern absetzt. Hier stechen vor allem die Scripting-Möglichkeit heraus um MIDI und DSP-Code zu erzeugen und natürlich die auf Claude.ai basierende KI, die beim Erstellen von Patches aber auch beim erstellen eigener Module über Scripting hilft.

Features

  • Eigenständige modulare Synthese-Plattform mit Bare-Metal-C++-DSP-Engine
  • Freies, UX-orientiertes Infinite Canvas – komplexes Modularsystem, aber benutzerfreundlich
  • Über 140 Module: diverse Oszillatoren/Synthesearten plus Studio-Effekte
  • Nutzbar parallel zur DAW via leichtgewichtiger VST3/AU-Bridge
  • DSP- und MIDI-Scripting zum Bau eigener Module

Plattform/Specs

  • OceanSwift DevOcean Modular Standalone-Tool, Windows 10/11, macOS ARM (Intel Mac nicht unterstützt)
  • Bis 96 kHz Samplerate, 16 Stimmen

Klangerzeugung

  • Morphende/sample-basierte Wavetables, 6-Operator-FM, additive Sinusbänke, 7-fach-Supersaws, physically modeled Strings
  • 9 Filterfamilien (u.a. Moog-Ladder, State-Variable, Formant, Kamm) plus granulare „Nebula“-Clouds
OceanSwift DevOcean Modular

OceanSwift DevOcean Modular

Effekte

  • 5 Reverb-Typen (Plate, Spring, Hall etc.)
  • 13-fach Modulationseffekte (Chorus, Flanger, Rotary)
  • Ping-Pong-Delays, Kompression, De-Esser, Transient-Shaping, Limiter

Weitere Features vin OceanSwift DevOcean Modular

  • Hunderte Presets/Patches, taggbarer Browser, in sich geschlossene Projekte
  • KI-Assistentin „MaYa“ (powered by Claude): verdrahtet Module, debuggt Sounds, taggt/organisiert, beantwortet Synthese-Fragen
  • Jede KI-Anfrage kostet Tokens (damit Geld), Anmeldung auf der Anthropic Website ist Pflicht zur Nutzung
  • Ungewöhnliche Modulationsquellen: Kurzwellenradio-Oszillator, Live-Krypto-Kurse, Xbox-Controller-Mapping (16 Outputs)
  • „Capsules“ zum Zusammenfassen von Modulketten, kabellose Verbindungen, verschachtelte Instrumente
  • Voll anpassbarer Theme-Editor (Echtzeit-Styling)
  • Zugang zu Community-Seite (Themes, Snapshots, Oceans) und Discord

DevOcean Modular auf YouTube

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Preis

  • 199,- EUR
  • bis Anfang September 2026 für 129,99 EUR erhältlich
  • KI-Anfragen werden von Anthropic in Rechnung gestellt

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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