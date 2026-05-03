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Superbooth 26: Oddment Audio ODD-1, Granular-Sampler

Granulares Soundlabor

3. Mai 2026

Oddment Audio ODD-1 Granular-Sampler am

Oddment Audio ODD-1 wird zur Superbooth 26 am Stand W206 gezeigt werden. Die Entwicklung des Granular-Samplers, der zuvor Groc hieß, hatte sich länger hingezogen, als erwartet. Jetzt befindet sich das Gerät in der Beta-Phase und soll dann ab August verfügbar sein.

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Oddment Audio ODD-1 – Granular-Sampler

Unter der etwas unscheinbaren Oberfläche verbirgt sich ein richtiges, kleines Soundlabor. Die Engine wurde für eine neue Quad-Core 64-Bit ARM A72 CPU entwickelt, was zur Verzögerung beitrug.

ODD-1 kann bis zu acht Stereo-Samples parallel abspielen, die sich auf zwei Layer verteilen lassen. Vier „Playheads“ pro Layer erlauben die unabhängige Bearbeitung der Samples. Laut Hersteller lassen sich Klänge bis zur „Unendlichkeit“ strecken, ohne dass sie dabei ihre natürliche Artikulation verlieren.
Zur Bearbeitung der Sounds gibt es Stereo-Filter, Distortion, Bitcrush und Compression. Außerdem ist eine Effektsektion mit Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, Tape Emulation usw. vorhanden.

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Zum Speichern von Samples stehen insgesamt 4 GB zur Verfügung. Ab Werk sind bereits 2 GB an Sounds vorinstalliert. Neue Klänge können über den Line- und den Mic-Eingang aufgenommen oder via USB importiert werden.

Für die Modulation aller Parameter stehen vier LFOs, drei Envelopes, vier Macros, vier Control-Signale und jeder MIDI-CC bereit. Darüber hinaus gibt es MPE-Unterstützung und vier CV/Pedal-Eingänge.

Zum ODD-1 gibt es das Companion-Plug-in ODD-1V, das über die gleichen Funktionen und die gleiche Library verfügt, wie die Hardware.

Oddment Audio ODD-1 ist voraussichtlich ab August verfügbar, der Preis beträgt 999,- US-Dollar.

Oddment Audio ODD-1 Granular-Sampler top

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der jim RED

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