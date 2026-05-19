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Oeksound Soothe3, Mix-Plug-in

Neue Version des Mix-Plug-ins

19. Mai 2026
oeksound soothe3 plugin

Oeksound Soothe3, Mix-Plug-in

Mit Oeksound Soothe3 erscheint heute die dritte Generation des bekannten Mix-Plug-ins, das sich in den vergangenen Jahren in vielen Tonstudios einen festen Platz erarbeitet hat. Der dynamische „Resonanz-Reducer“ wurde von Oeksound vollständig überarbeitet, so dass Soothe3 auf einem von Grund auf neu entwickelten Algorithmus basiert.

Oeksound Soothe3

Während das Konzept der automatisierten, dynamischen Reduktion störender Frequenzen bei Soothe erhalten bleibt, wurde der DSP-Kern laut Hersteller vollständig neu konzipiert, um eine noch transparentere und musikalischere Bearbeitung zu ermöglichen. Dabei stand neben einer intuitiveren Bedienung vor allem eine schnellere Bearbeitung im Fokus der Weiterentwicklung

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Zu den wichtigsten Neuerungen zählt ein Low-Latency-Modus, der Oeksound Soothe3 erstmals auch für Recordings-Sessions/Aufnahmen und das Live-Mixing denkbar macht. Darüber hinaus unterstützt Soothe3 nun Surround-Formate bis 9.1.6. Damit öffnet sich das Plug-in hin zu neuen Produktionsumgebungen jenseits klassischer Stereo- und Surround-Setups.

Oeksound Soothe3

Überarbeitet wurde der Workflow, so dass bspw. der neue Detail-Parameter die bisherigen Sharpness- und Detail-Regler aus Soothe2 kombiniert. Ergänzt wird das GUI des Plug-ins nun durch ein ausblendbares Seitenpanel mit Stereo-Controls sowie neuen Parametern wie Tilt und Max Cut.

Die bereits bekannten Soft- und Hard-Modi bleiben dagegen erhalten, wurden von den Entwicklern jedoch deutlicher voneinander abgegrenzt. Soft arbeitet ab sofort nahezu pegelunabhängig und eignet sich für klassische Resonanzbearbeitung, während Hard ein stärker dynamisches, kompressorähnliches Verhalten bietet.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Oeksound Soothe3 machen:

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Oeksound Soothe3 ist ab sofort zum Preis von 229,- Euro erhältlich. Das Update von Soothe2 kostet 50,- Euro.

Als Systemvoraussetzungen gibt Oeksound macOS 10.14 (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer) an. Das Plug-in kann in den Formaten VST3, AU und AAX genutzt werden.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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