Okaysynthesizer Nodes Modulare FX

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Okay Synthesizer NODES – One-Click Modular FX

Okay Synthesizer Nodes ist ein modularer Baukasten, der nur für Effekte gedacht ist. Kernstück sind natürlich die Module aber vor allem die Randomizer; mit nur wenigen Reglern können ganze Patches erstellt werden.

Nodes ist im Early Access, was bedeutet, dass bis zur Version 1 noch viele Updates mit neuen Modulen und Funktionen zu erwarten sind.

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Das Konzept

Ein-Klick-Modular-FX-Plugin: Effekte + Modulation + Racks in einem riesigen Patch

29 FX-Nodes, 26 Modulatoren, plus 2 I/O-Nodes = 57 Nodes gesamt

VST3/AU für macOS + Windows, Linux folgt

Die Randomizer-Modi in Okay Synthesizer Nodes

Mode 01 – Generate: 6 Slider (Move, Rhythm, Rage, Space, Wonk, Glitch) bauen live einen Patch beim Verschieben; Farben zeigen, welcher Slider welchen Node erzeugt hat

6 Slider (Move, Rhythm, Rage, Space, Wonk, Glitch) bauen live einen Patch beim Verschieben; Farben zeigen, welcher Slider welchen Node erzeugt hat Mode 02 – Remix: User wählt gewünschte FX-Nodes aus, NODES übernimmt Verkabelung + Modulation automatisch

FX-Kategorien (29 Nodes)

Filter/EQ (6): Filter, Ladder Filter, EQ, Split LO/HI, Split LO/MID/HI, Mid/Side

Dynamics (6): Comp, OTT, Gate, Volume Shaper, Utility, MIX4

Distort (4): Pedal (RAT/DS-1-Morph), Clipper, Wavefolder, Bitcrusher

Glitch (2): Beat Masher, Reverser

Space (5): Delay (24 Sync-Divisionen), Reverb (mit Freeze), Convolver, Clouds (Granular), Feedback

Wonk (4): Chorus, Flanger, Pan Tremolo, Resonator (Dual Comb)

Analyzer (2): Spectrum Analyzer, Stereo Width

Modulatoren (26 Nodes)

LFO/ENV (7): Quad LFO, Lowstepper (portiertes Eurorack-Modul), ADSR, Shaper, Tides, Stages, Mathslope

Step (6): Step Seq, Euclid, S&H, Shift Register, Grids, Marbles

Generator (1): Noise

Mod Processor (6): Env Follow, Slew, Bool, Macro 4, X/Y, Mod Util

Games & Extras (6): Notes, Images, Doom, Egg, Tetris, Snake (rein dekorativ, kein Audio-Einfluss)

Preis und Tesversion

Early-Access-Intro-Preis 50$ (regulär 100$), inkl. aller Updates bis 1.0

14 Tage kostenloser Testversion, keine Kreditkarte nötig

Verfügbarkeit

Okay Synthesizer Nodes ist für Windows und Mac als VST3- und AU-Plug-In erhältlich, eine Linux-Version ist in Planung.

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