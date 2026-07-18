Okaysynthesizer Nodes Modulare FX
Okay Synthesizer NODES – One-Click Modular FX
Okay Synthesizer Nodes ist ein modularer Baukasten, der nur für Effekte gedacht ist. Kernstück sind natürlich die Module aber vor allem die Randomizer; mit nur wenigen Reglern können ganze Patches erstellt werden.
Nodes ist im Early Access, was bedeutet, dass bis zur Version 1 noch viele Updates mit neuen Modulen und Funktionen zu erwarten sind.
Das Konzept
- Ein-Klick-Modular-FX-Plugin: Effekte + Modulation + Racks in einem riesigen Patch
- 29 FX-Nodes, 26 Modulatoren, plus 2 I/O-Nodes = 57 Nodes gesamt
- VST3/AU für macOS + Windows, Linux folgt
Die Randomizer-Modi in Okay Synthesizer Nodes
- Mode 01 – Generate: 6 Slider (Move, Rhythm, Rage, Space, Wonk, Glitch) bauen live einen Patch beim Verschieben; Farben zeigen, welcher Slider welchen Node erzeugt hat
- Mode 02 – Remix: User wählt gewünschte FX-Nodes aus, NODES übernimmt Verkabelung + Modulation automatisch
FX-Kategorien (29 Nodes)
- Filter/EQ (6): Filter, Ladder Filter, EQ, Split LO/HI, Split LO/MID/HI, Mid/Side
- Dynamics (6): Comp, OTT, Gate, Volume Shaper, Utility, MIX4
- Distort (4): Pedal (RAT/DS-1-Morph), Clipper, Wavefolder, Bitcrusher
- Glitch (2): Beat Masher, Reverser
- Space (5): Delay (24 Sync-Divisionen), Reverb (mit Freeze), Convolver, Clouds (Granular), Feedback
- Wonk (4): Chorus, Flanger, Pan Tremolo, Resonator (Dual Comb)
- Analyzer (2): Spectrum Analyzer, Stereo Width
Modulatoren (26 Nodes)
- LFO/ENV (7): Quad LFO, Lowstepper (portiertes Eurorack-Modul), ADSR, Shaper, Tides, Stages, Mathslope
- Step (6): Step Seq, Euclid, S&H, Shift Register, Grids, Marbles
- Generator (1): Noise
- Mod Processor (6): Env Follow, Slew, Bool, Macro 4, X/Y, Mod Util
- Games & Extras (6): Notes, Images, Doom, Egg, Tetris, Snake (rein dekorativ, kein Audio-Einfluss)
Preis und Tesversion
- Early-Access-Intro-Preis 50$ (regulär 100$), inkl. aller Updates bis 1.0
- 14 Tage kostenloser Testversion, keine Kreditkarte nötig
Verfügbarkeit
Okay Synthesizer Nodes ist für Windows und Mac als VST3- und AU-Plug-In erhältlich, eine Linux-Version ist in Planung.
Okay Synthesizer NODES auf YouTube
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