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Okay Synthesizer Nodes, modularer FX Baukasten (Early Access)

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Okaysynthesizer Nodes Modulare FX

18. Juli 2026

 

Okay Synthesizer Nodes

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Okay Synthesizer NODES – One-Click Modular FX

Okay Synthesizer Nodes ist ein modularer Baukasten, der nur für Effekte gedacht ist. Kernstück sind natürlich die Module aber vor allem die Randomizer; mit nur wenigen Reglern können ganze Patches erstellt werden.

Nodes ist im Early Access, was bedeutet, dass bis zur Version 1 noch viele Updates mit neuen Modulen und Funktionen zu erwarten sind.

Okay Synthesizer Nodes - Patch 1

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Das Konzept

  • Ein-Klick-Modular-FX-Plugin: Effekte + Modulation + Racks in einem riesigen Patch
  • 29 FX-Nodes, 26 Modulatoren, plus 2 I/O-Nodes = 57 Nodes gesamt
  • VST3/AU für macOS + Windows, Linux folgt

Die Randomizer-Modi in Okay Synthesizer Nodes

  • Mode 01 – Generate: 6 Slider (Move, Rhythm, Rage, Space, Wonk, Glitch) bauen live einen Patch beim Verschieben; Farben zeigen, welcher Slider welchen Node erzeugt hat
  • Mode 02 – Remix: User wählt gewünschte FX-Nodes aus, NODES übernimmt Verkabelung + Modulation automatisch

FX-Kategorien (29 Nodes)

  • Filter/EQ (6): Filter, Ladder Filter, EQ, Split LO/HI, Split LO/MID/HI, Mid/Side
  • Dynamics (6): Comp, OTT, Gate, Volume Shaper, Utility, MIX4
  • Distort (4): Pedal (RAT/DS-1-Morph), Clipper, Wavefolder, Bitcrusher
  • Glitch (2): Beat Masher, Reverser
  • Space (5): Delay (24 Sync-Divisionen), Reverb (mit Freeze), Convolver, Clouds (Granular), Feedback
  • Wonk (4): Chorus, Flanger, Pan Tremolo, Resonator (Dual Comb)
  • Analyzer (2): Spectrum Analyzer, Stereo Width

Modulatoren (26 Nodes)

  • LFO/ENV (7): Quad LFO, Lowstepper (portiertes Eurorack-Modul), ADSR, Shaper, Tides, Stages, Mathslope
  • Step (6): Step Seq, Euclid, S&H, Shift Register, Grids, Marbles
  • Generator (1): Noise
  • Mod Processor (6): Env Follow, Slew, Bool, Macro 4, X/Y, Mod Util
  • Games & Extras (6): Notes, Images, Doom, Egg, Tetris, Snake (rein dekorativ, kein Audio-Einfluss)

Preis und Tesversion

  • Early-Access-Intro-Preis 50$ (regulär 100$), inkl. aller Updates bis 1.0
  • 14 Tage kostenloser Testversion, keine Kreditkarte nötig

Verfügbarkeit

Okay Synthesizer Nodes ist für Windows und Mac als VST3- und AU-Plug-In erhältlich, eine Linux-Version ist in Planung.

Okay Synthesizer NODES auf YouTube

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Preis

  • 100,- US Dollar
  • 50,- US Dollar Early-Access Preis

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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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