Old Blood Noise Endeavors BL-44 Variable Clock Reverse Effector

OBNE BL-44 Variable Clock Reverse Effector

Black Friday-Action der sonderbaren Art: Die Freaks von OBNE präsentieren mit dem BL-44 Variable Clock Reverse Effector ein ganz seltsames, aber spannendes Gerät. Ein Pedal, das die Zeit zurückdreht – gewissermaßen: Der Reverse Effector spielt die Dinge rückwärts ab, mit einem Puffer-Playback mit niedriger Bitrate, das den Sound in eine nostalgische, knisternde Klangfläche verwandelt. Endlich traut sich mal jemand wieder was besonderes!

Variabler Clock-Reverse-Effektor

Also – ist das mal wieder ein teurer Gimmick, oder kann man das Ding gut gebrauchen? Ganz ehrlich – das zu beurteilen maße ich mir gar nicht mehr an. Vor allem nicht, wenn es um OBNE geht, die mit dem Procession eins meiner liebsten Reverb-Pedale aller Zeiten entworfen haben. Auf Instagram beschreiben OBNE den Reverse Effektor als „Clock-Schieberegler mit Puffer-Wiedergabe und niedriger Bitrate, der Dinge rückwärts abspielen und mit Dreck versehen kann – eine kleine Box voller Freude.“ Na dann. Wenn jemand sowas darf, dann OBNE, die für mich eine der letzten farbenfrohen amerikanischen Schmieden geblieben sind, die noch interessante Sachen oder ausgefallene Sachen ausprobieren – seit Dwarfcraft Devices zumindest das Zeitliche gesegnet haben. Also: Der BL-44 bietet einen Reverse-Effekt, indem er das, was gespielt wurde, in den Speicher schiebt, dann den Speicher vom Ende bis zum Anfang liest und in umgekehrter Reihenfolge wiedergibt. Klassischer Reverse? Ein Stück weit. Wäre da nicht der Clock Slider.

Clock Slider & Geschwindigkeitsregler

Der Clock Slider bestimmt die Geschwindigkeit des digitalen Signalprozessors und beeinflusst die Samplerate sowie die Gesamtlänge der Rückwärtswiedergabe ein. Wenn man den Schieberegler verstellt, verschiebt sich die Tonhöhe und stellt sich neu ein. Das ist ziemlich cool – wurde aber von Red Panda mit Tensor bereits gemacht, wenn auch um um ein vielfaches komplizierter (aber auch flexibler). Der Geschwindigkeitsregler führt auch zu einem gewissen Stutter-Effekt, der dazu führt, dass bestimmte Teile aus dem Klangsegment fehlen. Mit dem Mix-Regler wird wie immer die Wet/Dry-Balance des Effekts eingestellt, und mit Volume wird der Gesamtpegel festgelegt.

Das Pedal verfügt über einen Soft-Touch-Bypass-Schalter und benötigt ein externes 9V-Gleichstromnetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Stromversorgung. Nichtsdestotrotz – eine spannende Nummer, die den zuletzt stark vorhandenen Eindruck aufweicht, dass es in diesem Jahr so gut wie keine Wagnisse in der Pedalwelt gab.