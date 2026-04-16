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Old Blood Noise Endeavors Setback, Reverse Delay

Reverse Sounds bis zum Abwinken

16. April 2026
Old Blood Noise Endeavors Setback

Old Blood Noise Endeavors Setback

Mit dem Old Blood Noise Endeavors Setback präsentieren die Tüftler von OBNE ein weiteres Reverse Delay Pedal, das unkonventionelle Sounds groß schreibt. Mit allen notwendigen Features für moderne Einsatzzwecke ist es ein wirklich interessantes Pedal für alle, die Inspiration in der Dekonstruktion ihrer Signale suchen.

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Old Blood Noise Endeavors Setback Reverse Pedal
Old Blood Noise Endeavors Setback Reverse Pedal Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann

Das Old Blood Noise Endeavors Setback

Reverse Delays sind doch immer etwas schönes. Man muss einfach nur die Abspielrichtung eines Signals umdrehen, schon befindet man sich in einem anderen Universum Dass OBNE diese Disziplin sehr gut beherrscht, haben wir euch schon des Öfteren vorgeführt. Wie zum Beispiel mit dem Test des Minim.

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Old Blood Noise Endeavors Setback Frontansicht

Das OBNE Setback kann mit seinen verschiedenen Reverse-Delay-Strukturen verträumt, subtil, wie ein Synthesizer oder komplett abgedreht klingen. Es ist inspiriert vom OBNE BL-44 Reverse und dessen Pitch Shifting Qualitäten, diesmal aber in Stereo, mit Tap Tempo, MIDI und allem drum und dran.

Die Bedienung ist mit vier Reglern erst mal gar nicht so kompliziert. Wir bekommen Clock, Div, Speed und Mix. Während Clock die Signalqualität und Samplerate von 49 kHz bis hinunter zu Lo-Fi-lastigen 500 Hz bestimmt, legt Speed die Wiedergabegeschwindigkeit fest, was quantisierte Pitch-Shift-Effekte ermöglicht. Der Div-Regler kümmert sich um die rhythmischen Unterteilungen des Tempos.

Über eine Alt-Funktion lassen sich zudem die Gesamtlautstärke anpassen oder die Verzögerungszeit manuell ohne Tap-Eingabe festlegen.

Rückseite

Neben dem Bypass Footswich gibt es noch einen Aux Footswitch, der neben Tap Tempo auch Presets und andere Funktionen schalten kann. Wo wir gerade von Presets sprechen: Davon gibt es beim Old Blood Noise Endeavors Setback drei die direkt am Pedal verfügbar sind, plus einen Live Mode. Via MIDI sind es dann ganze 127 Stück.

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Mit Stereo Input und Output, Analog Dry Through, True Bypass oder Buffered Bypass mit Trails, MIDI über Mini-TRS und  Expression-Pedal Anschluss ist es für jedes erdenkliche Setup gerüstet.

Schaut man sich dieses Video an, bekommt man einen kleinen Eindruck, wozu das Old Blood Noise Endeavors Setback fähig ist. Gerade der Clock Regler sollte definitiv Spaß machen!

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Preis und Verfügbarkeit

Das Old Blood Noise Endeavors Setback kostet bei Thomann 299,- Euro und ist in ca. einer Woche lieferbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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