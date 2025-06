Old Blood Noise Endeavors Signal Blender Stereo

Bewährtes Pedal, jetzt in Stereo und mit neuen Specs

Old Blood Noise Endeavors Signal Blender Stereo

Wer eine professionelle Routing-Möglichkeit für Effektpedale auf dem Board gesucht hat, der kam bislang am Signal Blender nicht wirklich vorbei. Jetzt gibt’s ein Update, das, wie der Name schon sagt, das Gerät um eine Stereo-Option erweitert. Aber da geht noch mehr!

In Zusammenarbeit mit 29 Pedals hat man die Schaltung überarbeitet, um mehr Headroom zu erreichen. Dieser ist jetzt bei +/-15 V und damit sollte es keinerlei Probleme mehr mit leistungsstarken Pedalen geben. Gleichzeitig wurde die Phasenstabilität verbessert, was beim Mischen von Effekten durchaus von Vorteil ist, wenn man nicht ungebetene Frequenzlöcher erzeugen möchte.

Die Möglichkeiten, die der Old Blood Noise Endeavors Signal Blender Stereo bietet, sind umfangreich. Ob als Splitter, als Mixer oder als Effekt-Loop mit individuellen Regelmöglichkeiten, hier ist so ziemlich jedes Szenario denkbar.

Jeder der Signalwege verfügt über einen Trail-Schalter, der bei Bedarf das Ausklingen des in ihm befindlichen Effekts ermöglicht. Das ist klasse, denn nicht immer möchte man beim Umschalten eines Sounds auch die Hallfahne oder das Delay direkt cutten. MIDI ist ebenfalls an Bord, wer aufwändigere Setups betreibt, kann per Miniklinke die Ein- und Ausgänge sowie die Trails steuern.

Das Pedal ist mit 299 USD kein Schnäppchen, aber angesichts der Features scheint mir das sehr fair zu sein. Über die Verfügbarkeit in Deutschland ist noch nichts bekannt, der Vorgänger ist aber noch immer lieferbar und für kleinere Setups durchaus empfehlenswert!