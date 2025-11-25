ANZEIGE
Ollo Audio R1, Studiokopfhörer

Spezieller Kopfhörer fürs Recording

25. November 2025
ollo audio r1 studiokopfhörer

Der Hersteller Ollo Audio mag vielleicht noch nicht jedem Leser von AMAZONA.de bekannt sein, aber in den letzten zwei Jahren haben wir einige Kopfhörer der Firma getestet und die Bewertungen waren durch die Bank weg gut bis sehr gut. Mit dem Ollo Audio R1 kommt nun ein weiterer Studiokopfhörer des Herstellers auf den Markt.

Bei der Entwicklung des Ollo Audio R1 hat der Hersteller den Fokus auf das Thema Recording gelegt, denn laut Ollo Audio entsteht ein guter Mix bereits während der Aufnahme – womit die Entwickler sicherlich nicht ganz Unrecht haben. Entsprechend dieses Fokus ist der R1 als geschlossener Kopfhörer konzipiert und soll – neben seinem Klang – mit einer hohen Isolierung punkten.

Optisch fällt der R1 auf alle Fälle auf, bietet er mit seinen Ohrmuscheln aus Holz und dem großen Kopfbügel ein Aussehen, dass sich von den modernen, rein in Schwarz gehaltenen Modellen unterscheidet.

Die technischen Daten lesen sich sehr gut. Ollo Audio gibt für seinen neuen Kopfhörer einen Frequenzgang von 5 bis 22.000 Hz an, der Kennschalldruck liegt bei 110 dB, die Impedanz bei niedrigen 32 Ohm.

Klanglich soll der Ollo Audio R1 einen kräftigen Bass- und Höhen-Bereich bieten, während die Mitten weniger prominent rüberkommen. Der Hersteller spricht hier von „U-shaped frequency response“, so dass der R1 wohl definitiv kein Allrounder- oder Mixing-Kopfhörer ist.

Einen weiteren Fokus legt Ollo Audio auf einen hohen Tragekomfort sowie eine robuste Verarbeitung. Entsprechend soll der Kopfhörer ein Herunterfallen oder diverse Stöße ohne Weiteres abhaben können und auch bei längeren Recording-Sessions angenehm zu tragen sein.

Der Ollo Audio R1 ist ab sofort zum Preis von 399,- Euro im Handel erhältlich.

Die wichtigsten Features des R1:

  • ohrumschließend
  • geschlossen
  • dynamisch
  • Frequenzbereich: 5 – 22.000 Hz
  • Impedanz: 32 Ohm
  • Kennschalldruck: 110 dB
  • Ohrpolster aus Akustikschaum mit Kunstlederbezug
  • abnehmbares, zweiseitiges, glattes 2 m Kabel
  • 2x Mini-XLR-Eingänge
  • 3,5 mm Stereo Miniklinke inkl. 6,3 mm Stereoklinke Adapter
  • Material: Ohrmuscheln aus amerikanischem Walnussholz, Kopfband aus Edelstahl und Kunstleder
  • Gewicht: 386 g
  • Farbe: Schwarz und Braun
  • inkl. 6,3 mm Adapter, 2 m Kabel und Hardcase
  • made in Slovenia

  1. Profilbild
    janschneider AHU

    Das, was mich bei den Ollos etwas skeptisch macht, ist die – soweit ich sehen kann – fehlende Möglichkeit, das Kopfband zu verstellen… kann das bei unterschiedlichen Köpfen und Kopfformen funktionieren?

