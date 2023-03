OpenAI ChatGPT-4, großes Update des KI-Dienstes

Künstliche Intelligenz für jeden zugänglich

Der Chatbot ChatGPT ist aktuell in aller Munde. Das auf KI basierende Tool arbeitet als sprach- und textbasierter Chatbot und soll in der neuen Version sogar Songs komponieren können. Erhältlich ist ChatGPT in zwei Versionen. Und mit dem neuen Update nutzen die beiden Versionen auch unterschiedliche KIs. Nur mit dem kostenpflichtigen Modell können User auch den GPT-4 Modus nutzen. Die kostenfreie Version wird dagegen weiter mit dem aktuellen Modus arbeiten.

ChatGPT – um was geht es hier überhaupt?

Wer bisher noch nie etwas von ChatGPT gehört hat, findet im folgenden Video eine kurze Erklärung und Beispiele zu den Anwendungsgebieten des Tools:

ANZEIGE

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

KI-Update: ChatGPT-4

Nach der Registrierung und Anmeldung lässt sich ChatGPT kostenlos nutzen. Allerdings kann es vorkommen, dass das System bei regem Zugriff an der Kapazitätsgrenze arbeitet und man auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet wird. Nutzt man die kostenpflichtige Version und zahlt 20,- US-Dollar im Monat lässt sich dies umgehen, ein ständiger Zugriff auf das KI-Tool wird damit von den Entwicklern gewährleistet.

ANZEIGE

Mit der neuen ChatGPT-4 Version soll das Tool nun über ein deutlich fortgeschrittenes Denken verfügen, mit komplexeren Anweisungen umgehen können und insgesamt mehr Kreativität bieten – auch wenn die Entwickler einräumen, dass dem Tool sicherlich einige Logikfehler unterlaufen können. Oder dass die Fragen für das System zu komplex sind und die Antworten nicht zufriedenstellend sind.

Auch Bilder können als Input genutzt werden und der User kann Fragen dazu stellen bzw. das System auffordern die Bilder zu beschreiben:

Dass das alles bei weitem keine Zukunftsmusik ist, sondern mittlerweile längst im „echten Leben“ angekommen ist, zeigt die Tatsache, dass Microsoft die neue Version GPT-4 bereits in seiner Suchmaschine Bing einsetzt – einer milliardenschweren Investition in OpenAI sei Dank. Auch bei der Sprachlern-Software Duolingo kommt GPT-4 bereits zum Einsatz, wodurch Dialoge von Usern in unterschiedlichen Sprachen realitätsnah geübt und trainiert werden können.

Und wenn man mit diesem Tool Texte erstellen kann, sind Songtexte natürlich auch kein Problem.

Hier das Video zu den neuen Features von ChatGPT-4:

https://youtu.be/oc6RV5c1ydo

Wohin uns das Ganze in einigen Jahren führen wird, ist sicherlich noch komplett offen. Auch der Einfluss auf den Kompositions- und Produktionsprozess von Musik wird davon sicherlich nicht verschont bleiben.

In einem separaten Artikel werden wir uns bald dem Thema ChatGPT widmen und das KI-Tool mit Blick auf den Einsatz in der Musik untersuchen.