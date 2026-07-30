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Orange Baby Terror, Mini-Topteil

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Dieser Mini-Amp macht seinem Namen alle Ehre

30. Juli 2026
Orange Baby Terror

Orange Baby Terror

Mit dem Orange Baby Terror stellt der britische Hersteller ein Topteil im Lunchbox-Format vor, das trotz seiner geringen Größe vollgeladen mit Features ist. Der Nachfolger des Micro Terrors kommt zudem ganz ohne Röhren aus.

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Orange Baby Terror Micro Amp
Orange Baby Terror Micro Amp Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
229,00€ Thomann

Der Orange Baby Terror – Topteil im Miniformat

Topteile im kompakten Format erfreuen sich extremer Beliebtheit. Der Orange Baby Terror schließt sich daran an, markiert das kleinste Modell im Orange-Portfolio, und weiß weit mehr zu sein, als nur ein leiser Übungsverstärker für das Wohnzimmer.

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Orange Baby Terror Frontansicht

Man sollte sich aber von der Größe nicht täuschen lassen, denn unter der Haube des Baby Terror steckt mehr, als man vermuten könnte. Der 20 Watt starke Transistorverstärker passt mit seinen Maßen von 165 x 140 x 100 mm (B x H x T) und einem Gewicht von nur 1,5 kg in jeden Rucksack.

Im Gegensatz zu früheren Micro-Modellen des Herstellers setzt der Orange Baby Terror auf eine erheblich erweiterte Klangregelung. Neben Volume- und Gain-Reglern bietet er nämlich einen vollwertigen 3-Band-EQ für Höhen, Mitten und Bässe samt Presence-Regler. Es braucht also keinen Riesenamp für maximale klangliche Kontrolle.

Orange Baby Terror Rückseite

Zusätzlich gibt es einen Tubby-Switch, der gerade im cleanen Bereich für ordentlich Schub in den tiefen Frequenzen und damit für Wärme sorgt. Hilfreich für den Bühneneinsatz ist das zweite, per Fußschalter aktivierbare Master-Volume, das passend „FS Volume“ getauft wurde. So lassen sich Soli ohne klangliche Veränderungen im Pegel anheben.

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Auf der Rückseite des Orange Baby Terror befindet sich zudem ein integrierter Effektweg für Delays und Reverbs. Für Recording-Anwendungen bietet der Amp einen Balanced Line Out mit Ground Lift. Dieser gibt das reine Preamp-Signal aus, sodass am Computer eigene IRs direkt in der DAW genutzt werden können. Ein Lautsprecherausgang für 8 oder 16 Ohm Boxen ist ebenfalls an Bord.

Ihr seht also, das Baby macht ganz schön Terror!

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Preis und Verfügbarkeit

Der Orange Baby Terror kommt inklusive Tragetasche und kostet bei Thomann 229,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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      chardt AHU

      @Viertelnote Situation:
      Du fährst mit Deinem süßen Baby im Bus. (Und alle Babys sind süß, nicht wahr?)
      Das Baby ist „mit der allgemeinen Situation nicht einverstanden“ und schreit.
      Windel voll? Hunger? Langeweile? Wer weiß.
      Du versuchst alles Mögliche, um Dein Baby zu beruhigen.
      Das Baby schreit immer noch.
      Das Baby hat eine sehr laute Stimme.
      Alle im Bus sehen Dich an.
      Alle im Bus sehen Dich böse an.
      Das Baby schreit immer noch.
      Und plötzlich verstehst Du den Namen des Verstärkers 😕

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