Dieser Mini-Amp macht seinem Namen alle Ehre

Mit dem Orange Baby Terror stellt der britische Hersteller ein Topteil im Lunchbox-Format vor, das trotz seiner geringen Größe vollgeladen mit Features ist. Der Nachfolger des Micro Terrors kommt zudem ganz ohne Röhren aus.

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Der Orange Baby Terror – Topteil im Miniformat

Topteile im kompakten Format erfreuen sich extremer Beliebtheit. Der Orange Baby Terror schließt sich daran an, markiert das kleinste Modell im Orange-Portfolio, und weiß weit mehr zu sein, als nur ein leiser Übungsverstärker für das Wohnzimmer.

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Man sollte sich aber von der Größe nicht täuschen lassen, denn unter der Haube des Baby Terror steckt mehr, als man vermuten könnte. Der 20 Watt starke Transistorverstärker passt mit seinen Maßen von 165 x 140 x 100 mm (B x H x T) und einem Gewicht von nur 1,5 kg in jeden Rucksack.

Im Gegensatz zu früheren Micro-Modellen des Herstellers setzt der Orange Baby Terror auf eine erheblich erweiterte Klangregelung. Neben Volume- und Gain-Reglern bietet er nämlich einen vollwertigen 3-Band-EQ für Höhen, Mitten und Bässe samt Presence-Regler. Es braucht also keinen Riesenamp für maximale klangliche Kontrolle.

Zusätzlich gibt es einen Tubby-Switch, der gerade im cleanen Bereich für ordentlich Schub in den tiefen Frequenzen und damit für Wärme sorgt. Hilfreich für den Bühneneinsatz ist das zweite, per Fußschalter aktivierbare Master-Volume, das passend „FS Volume“ getauft wurde. So lassen sich Soli ohne klangliche Veränderungen im Pegel anheben.

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Auf der Rückseite des Orange Baby Terror befindet sich zudem ein integrierter Effektweg für Delays und Reverbs. Für Recording-Anwendungen bietet der Amp einen Balanced Line Out mit Ground Lift. Dieser gibt das reine Preamp-Signal aus, sodass am Computer eigene IRs direkt in der DAW genutzt werden können. Ein Lautsprecherausgang für 8 oder 16 Ohm Boxen ist ebenfalls an Bord.

Ihr seht also, das Baby macht ganz schön Terror!

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Preis und Verfügbarkeit

Der Orange Baby Terror kommt inklusive Tragetasche und kostet bei Thomann 229,- Euro.