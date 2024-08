Weiß ist das neue Orange - Rockerverb mal anders

Der Orange Oriverb ist der brandneue Signature Amp der australischen Gitarristin Orianthi.

Da komme ich aber an meine Grenzen, was die erträglichen Wortspiele angeht. Orianthi > Orange > Rockerverb > Oriverb… Heieiei. Aber egal, wenn ich coole Namen lesen will, schaue ich bei Beetronics, die haben das perfektioniert. Hier geht es nun mal um Orianthis neuen Signature Amp aus dem Hause Orange. Und der ist… Moment mal… Weiß???

ANZEIGE

Orange Oriverb – Orianthi Signature Amp

Okay, ich muss meine Sinne neu eichen. Der Orange Oriverb basiert auf dem Rockerverb MKIII 50 NEO Combo, der allerdings in Bezug auf den Klang wohl etwas modifiziert wurde. Werkeln im Original Rockerverb noch je zwei 12AX7 und 12AT7 Röhren in der Vorstufe, setzt der Orange Oriverb auf vier 12AX7 zusätzlich zu den beiden 12AT7, was den Sound cremiger machen soll.

Der Amp ist, wie das Original, ein Zweikanaler mit Reverb und einer schaltbaren Leistungshalbierung von 50 auf 25 Watt. Die Leistung bezieht der weiße Orange aus zwei EL34, auch hier keine Änderung zum. Original. Die Wandlung von Spannung in Schwingung übernehmen zwei Celestion Creambacks, von denen jeder „nur“ 1,9 kg wiegt, weil hier Neodym-Magneten verbaut wurden. Trotzdem kommt der Orange Oriverb auf stolze 31 kg Gesamtgewicht, was die Montage massiver Griffschalen an der Gehäuseseite rechtfertigt. Meine Bandscheibenvorfälle jedenfalls kann ich auf das Hochwuchten meines Bogner Alchemist 2 × 12″ Combo über eine schmale Treppe auf eine Bühne zurückführen. Der war mit 33 kg nicht wesentlich schwerer…

Dankenswerterweise hat man, neben den zwar kultigen, aber leider nicht wirklich sinnvollen Hieroglyphen auf dem Panel, auch noch die normalen Bezeichnungen aufgedruckt. Das macht die Bedienung des Orange Oriverb jedenfalls leichter. Der Reverb ist per Fuß schaltbar und ist, wie der Einschleifweg, röhrenbetrieben bzw. -gebuffert.

Optisch ist der Amp ein Knaller und, das muss ich eingestehen, der erste Orange Amp, den ich mir zulegen würde, denn das geprägte, weiße Tolex ist schlicht sensationell. Ob man bereit ist, für einen getunten Rockerverb 3.399 € auszugeben, muss dann aber jeder für sich selbst entscheiden, das orange Pendant jedenfalls liegt im Moment bei ca. 2.800 Straßenpreis.

ANZEIGE

„Seeing this whole amplifier come to life is a dream come true. When people plug into it, whatever guitar they use, it’s going to amplify your personality. Soweit die Meisterin selbst über ihren Amp. Videos sind im Netz noch keine aktuellen zu finden, auf einem Live Mitschnitt vom Mai 2024 ist aber schon ein weißer Orange auf der Bühne zu sehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren