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Orange Outlowd ES Amps, Signature Verstärker

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Ed Sheeran macht jetzt Gitarren-Amps

12. Juni 2026
Orange Outlowd ES Amps

Orange Outlowd ES Amps

Mit den neuen Orange Outlowd ES Amps präsentiert der britische Hersteller drei unterschiedlich große Amps in Zusammenarbeit mit Mega-Star Ed Sheeran. Die kompakte Akustikverstärker-Serie zielt darauf ab, das Musizieren überall zugänglich zu machen, und liefert praktische Funktionen für Schlafzimmer, Proberaum und die Fußgängerzone.

Die neuen Orange Outlowd ES Amps: ES3, ES60 und ES100

Ed Sheeran gehört zu den bekanntesten Musikern unserer Zeit. Aufgewachsen ist er jedoch mit Straßenmusik, lange bevor er große Stadien gefüllt hat. Er dürfte also wissen, worauf es in den einzelnen Disziplinen ankommt. Darum ist die Serie auch in drei verschiedene Verstärkertypen aufgeteilt, die vom Übungs-Amp bis zur Lösung für große Bühnen alles bieten.

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Orange Outlowd ES Amps

Den Einstieg in die Serie macht der ES3. Der kompakte 3-Watt-Akustikverstärker verfügt über drei Regler zur Klangformung, einen integrierten Akku sowie Reverb. Gleichzeitig lässt sich der kleine Amp auch als Lautsprecher via Bluetooth oder über USB-C nutzen. Für den Transport bietet er einen praktischen Tragegurt.

Deutlich leistungsstärker präsentiert sich der ES60. Dieser 60-Watt starke Verstärker wird vom Hersteller als ultimativer Amp für Straßenmusik beschrieben. Ebenfalls mit Akku liefert er dank einem Gitarren- und einem Mikro-Kanal (mit Phantomspeisung) deutlich mehr Einstellmöglichkeiten. Zusätzlich verfügt er über einen FX-Loop zum Einbinden externer Effekte sowie über einen DI Out und Bluetooth für Audio Playback. Mit 7,3 kg Gewicht und einer beiliegenden Tragetasche ist er sehr transportabel.

Orange Outlowd ES Amps Bedienfeld

Wer den Weg von der Straße auf die größere Bühne gefunden hat, wird beim ES100 fündig. Das 100-Watt starke Flaggschiff der Orange Outlowd ES Amps ist für den professionellen Live-Einsatz gedacht und mit einem 12 “ Celestion-Neodym-Breitband-Lautsprecher und einem Celestion-Neodym-Hochtöner bestückt. Das Gewicht liegt hier aber dann auch schon bei stolzen 14 kg. Ansonsten bietet er anschlussseitig alles, was der ES60 liefert.

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Neben der Hardware geht es bei dieser Kooperation auch um Nachwuchsförderung. Unter dem Banner „Play It Home“ werden weltweit Instrumente an junge Musiker gespendet und lokale Musikprojekte in Städten wie Toronto oder Nashville gefördert.

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Amps gibt es bei Thomann. Der ES3 kostet 179,- Euro, gefolgt vom ES60 mit 599,- Euro. Das Topmodell, der ES100 kostet 1.299,- Euro, ist aber im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen erst später lieferbar.

 

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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