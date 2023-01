Orange Rockerverb 50 MK III mit Neodymium-Speakern

Orange Rockerverb in Ultraleicht!

Wer sich mal in einen Röhrenhead verliebt hat und weiß, wie es ist, wenn man das Ding aus dem Proberaum auf die Bühne schleppen muss, weiß, warum unter Event-Helfern und Veranstaltungskaufleuten Rückeprobleme die Volkskrankheit Nummer Eins sind. Gut, im Zeitalter des Modellings und Profilings erledigt sich das zunehmend. Vor allem in den letzten Jahren ist mir immer öfter aufgefallen, dass vor allem große Bands wirklich gar keine Heads oder Speakers mehr auf der Bühne haben. Ich persönlich staunte beispielsweise nicht schlecht, als ich sah, dass die extrem gitarren- und amplastigen Metal-Könige Mastodon ausschließlich auf Kemper und Fractal bei ihrer letzten Tour setzten.

Es gibt aber einen Kompromiss – und den bringt jetzt Orange auf den Markt. Ein authentisches Feeling mit leichten Speakern: Der Rockerverb 50 MK III Neo ist vielleicht nicht fürs große Touren geeignet – nichtsdestotrotz hat der nur 30 Kilogramm schwere Amp seine Daseinsberechtigung.

Orange Rockerverb 50 MK III Neo

Der Rockerverb MK III ist bereits eine Weile auf dem Markt und einfach eine feste Bank – ich selbst habe jahrelang den MKII gespielt und er gehört zu meinen liebsten Amps aller Zeiten. Don’t change a running system lautet also das Motto – deshalb ist der Neo nun sehr nah vom Sound am Rockerverb MKIII, ist aber nur bedeutend leichter. Das heißt: Der Rockerverb 50 MKIII Neo hat 50 Watt Ausgang und zwei EL34 inklusive Attenuator, vier 12AX7 und zwei 12AT7. Reverb gibt’s dazu, ebenso wie die klassische EQ-Regelung: Volume, Bass, Treble in Clean und Gain + EQ im Dirty Channel. Wer sonst große Unterschiede sucht, dürfte nicht fündig werden. Der Rockerverb Neo sieht identisch aus, klingt identisch – und ist einfach nur bedeutend leichter. Denn so lieb man die Rocker- und Thunderverbs der Firma hat – sie sind legendär schwer und dürften sich für den einen oder anderen Bandscheibenvorfall verantwortlich gewesen sein. Insofern – gnädiges Ding. Sobald es hinsichtlich Marktstart und Preis näheres gibt, informieren wir euch.