Origin Effects BassRig Fifteen, Effektpedal

Ampeg B-15 in the Box

27. November 2025
Origin Effects BassRig Fifteen

Origin Effects BassRig Fifteen

Mit dem Origin Effects Bassrig Fifteen stellt die Pedalschmiede aus Großbritannien die neueste Interpretation eines echten Bassklassikers vor. Das Pedal greift den Sound eines ikonischen Amps auf, der seit Jahrzehnten die Studiolandschaft prägt und bringt ihn handlich im pedalboard-freundlichen Format auf den Markt.

Origin Effects Bassrig Fifteen
Origin Effects Bassrig Fifteen
(2)
(2)
499,00€

Das Origin Effects BassRig Fifteen

Der Ampeg B-15 Portaflex wurde in den frühen 1960ern als erster echter Bass-Combo entwickelt und setzte mit warmen Clean Sounds und subtiler Röhrensättigung neue Standards. Die geringe Ausgangsleistung und die charakteristische 1×15-Box machten ihn zum heimlichen Studiohelden unzähliger Soul- und Motown-Produktionen. Bis heute gilt er vielen Bassisten als Referenz für authentischen Vintage-Ton.

Origin Effects BassRig Fifteen Frontseite

Frontseite

Dieser charakteristische Sound ist nun mit dem Origin Effects Bassrig Fifteen in Pedalform verfügbar. Das Amp-in-a-Box Pedal bildet die komplette Signalarchitektur des B-15 von Preamp, Phase Inverter, Power Amp bis Reactive Load in analoger Schaltung nach.

Das Pedal verfügt mit Output, Drive, Bass und Treble über vertraute Einstellmöglichkeiten. Ergänzt wird das Ganze durch einen Blend-Regler, der das unbearbeitete Basssignal hinzumischt, um Klarheit und Attack zu erhalten. Das Pedal bietet sowohl einen Cab-Sim/DI-Ausgang mit analoger 1×15-Simulation als auch flexible Schaltoptionen, die den DI-Out wahlweise auch als Clean-DI, oder ungefilterten Ausgang nutzbar machen.

Origin Effects BassRig Fifteen Rückseite

Rückseite

Für Player, die das Pedal vor einem Verstärker nutzen, stellt der AMP OUT EQ ein umfangreiches Werkzeug dar, um den Sound an unterschiedliche Rigs anzupassen, wofür sowohl ein Low Pass als auch ein Hi Pass Filter zur Verfügung stehen. 9-V Betrieb, ein Ground Lift sowie ein sehr hochwertiger Buffered Bypass runden das Angebot ab. Mit den kompakten Abmessungen und dem robusten Gehäuse aus Edelstahl integriert sich der Bassrig Fifteen somit mühelos in jedes Pedalboard und bringt den legendären B-15-Spirit auf Bühne und in Studioumgebungen.

Preis und Verfügbarkeit

Das BassRig Fifteen ist ab sofort verfügbar und kostet bei Thomann 499,- Euro.

Preis

  499,-

Links

Origin Effects Bassrig Fifteen
Origin Effects Bassrig Fifteen
Kundenbewertung:
(2)
499,00€ Thomann
