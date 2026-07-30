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Origin Effects EQ Deluxe, EQ-Pedal

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Pultec-Sound im Pedalformat

30. Juli 2026
Origin Effects EQ Deluxe

Origin Effects EQ Deluxe

Ein Pultec für’s Pedalboard? Genau das gibt es jetzt mit dem Origin Effects EQ Deluxe. Das Pedal ist eine weiterentwickelte und auf Gitarre und Bass zugeschnittene Version eines Pultec EQP-1a, einem der beliebtesten Studio-EQs der Recording-Geschichte.

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Origin Effects EQ Deluxe Studio EQ & Drive
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419,00€ Thomann

Der Origin Effects EQ Deluxe

Dass Origin Effects fantastische Pedal-Designs auf den Markt wirft, die sich an etabliertem Studio-Equipment orientieren, ist nach dem Cali76 wohl jedem bekannt. Mit dem EQ Deluxe gibt es jetzt einen Equalizer im Pedalformat, der an den legendären analogen Outboard-EQ Pultec EQP-1A aus den 1950er Jahren angelehnt ist, aber mit sinnvollen Weiterentwicklungen glänzt. So lassen sich anders als beim Original beim Origin Effects EQ Deluxe auch die Mitten formen.

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Origin Effects EQ Deluxe auf Vorbild sitzend

Die wählbaren Mittenfrequenzen wurden vom Hersteller gezielt für Gitarren- und Bassanwendungen ausgewählt und lassen sich über das Mid-Band anheben. Das High-Band sorgt mit seiner Dämpfung für einen runden Abschluss nach oben hin. Die Entwickler haben die ursprüngliche Röhren-Ausgangsstufe durch eine diskrete Push-Pull-Drive-Schaltung nachgebildet. Das verleiht dem Signal eine authentische Studio-Sättigung, selbst bei dezenten Einstellungen.

Origin Effects EQ Deluxe Vollansicht

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Ebenfalls möglich ist der berühmte Pultec-Trick für die tiefen Frequenzen. Durch gleichzeitiges Anheben und Absenken über die Low-Boost- und Low-Cut-Regler entsteht eine spezielle EQ-Kurve. Diese verleiht dem Signal enorme Schwere im Bassbereich und sorgt gleichzeitig für präsente, aufgeräumte Mitten. Das funktioniert hervorragend für E-Bass, macht aber auch bei Gitarren eine ausgezeichnete Figur.

Origin Effects EQ Deluxe Rückseite

Durch das High-Headroom-Design eignet sich der Equalizer zudem für Line-Pegel, falls man ihn direkt am Interface nutzen möchte. Das Pedal besitzt einen gepufferten Bypass.

Preis und Verfügbarkeit

Qualität hat aber auch ihren Preis. Für den Origin Effects EQ Deluxe werden satte 419,- aufgerufen.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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