Pultec-Sound im Pedalformat

Ein Pultec für’s Pedalboard? Genau das gibt es jetzt mit dem Origin Effects EQ Deluxe. Das Pedal ist eine weiterentwickelte und auf Gitarre und Bass zugeschnittene Version eines Pultec EQP-1a, einem der beliebtesten Studio-EQs der Recording-Geschichte.

Affiliate Links Origin Effects EQ Deluxe Studio EQ & Drive Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 419,00€

Der Origin Effects EQ Deluxe

Dass Origin Effects fantastische Pedal-Designs auf den Markt wirft, die sich an etabliertem Studio-Equipment orientieren, ist nach dem Cali76 wohl jedem bekannt. Mit dem EQ Deluxe gibt es jetzt einen Equalizer im Pedalformat, der an den legendären analogen Outboard-EQ Pultec EQP-1A aus den 1950er Jahren angelehnt ist, aber mit sinnvollen Weiterentwicklungen glänzt. So lassen sich anders als beim Original beim Origin Effects EQ Deluxe auch die Mitten formen.

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Die wählbaren Mittenfrequenzen wurden vom Hersteller gezielt für Gitarren- und Bassanwendungen ausgewählt und lassen sich über das Mid-Band anheben. Das High-Band sorgt mit seiner Dämpfung für einen runden Abschluss nach oben hin. Die Entwickler haben die ursprüngliche Röhren-Ausgangsstufe durch eine diskrete Push-Pull-Drive-Schaltung nachgebildet. Das verleiht dem Signal eine authentische Studio-Sättigung, selbst bei dezenten Einstellungen.

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Ebenfalls möglich ist der berühmte Pultec-Trick für die tiefen Frequenzen. Durch gleichzeitiges Anheben und Absenken über die Low-Boost- und Low-Cut-Regler entsteht eine spezielle EQ-Kurve. Diese verleiht dem Signal enorme Schwere im Bassbereich und sorgt gleichzeitig für präsente, aufgeräumte Mitten. Das funktioniert hervorragend für E-Bass, macht aber auch bei Gitarren eine ausgezeichnete Figur.

Durch das High-Headroom-Design eignet sich der Equalizer zudem für Line-Pegel, falls man ihn direkt am Interface nutzen möchte. Das Pedal besitzt einen gepufferten Bypass.

Preis und Verfügbarkeit

Qualität hat aber auch ihren Preis. Für den Origin Effects EQ Deluxe werden satte 419,- aufgerufen.