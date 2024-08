Bluesbreaker im neuen Gewand?

Die Firma Origin Effects bringt mit dem Halcyon Blue Overdrive eine Interpretation eines legendären Low-Gain Verzerrers auf den Markt.

Irgendwann im Jahr 1964 oder 1965 stellte Marshall die erste Version des Modells 1962 her, das später als Marshall Bluesbreaker bekannt wurde. Der Verstärker war in zwei Varianten erhältlich, eine 4 × 10 Version (Modell 1961) und eine 2 × 12 Version (Modell 1962). Beide Verstärker wurden damals für rund 110 Pfund verkauft und waren damit deutlich günstiger als ein Vox AC30 oder der Fender Bassman, die wichtigsten Konkurrenten zu dieser Zeit.

Richtig berühmt wurde der Verstärker aber erst 1966, als Eric Clapton ihn bei der Aufnahme von John Mayalls legendärem Bluesbreakers-Album verwendete. 1991 beschloss Marshall, den Bluesbreaker in Form eines Pedals herauszubringen. Das Overdrive-Pedal trug denselben Namen: Marshall Blues Breaker, jetzt aber mit Leerzeichen.

Origin Effects Halcyon Blue Overdrive

Mit dem Halcyon Blue Overdrive transportiert Origin Effects das legendäre Pedal in die Neuzeit und spendiert ihm gleich ein paar Updates. So soll der Neuling über mehr Gain und Wärme verfügen, was ihm deutlich flexiblere Einsatzmöglichkeiten bescheren dürfte. Die hauptsächliche Stärke des Halcyon Blue Overdrive wird wohl der Einsatz vor einem cleanen Amp sein oder das zusätzliche Kitzeln eines Amps, der an der Grenze zur Verzerrung arbeitet.

Das Pedal verfügt über einen Adaptive Circuitry, also einen adaptiven Schaltkreis, der es ermöglichen soll, dass die Mittenbetonung des Sounds abnimmt, je cleaner man das Pedal fährt. Das bedeutet also auch, dass man per Volume-Regler der Gitarre in den Genuss eines Mittenboosts kommt. Diese Funktion ist in zwei Stufen per Minischalter abrufbar.

Das Halcyon Blue Overdrive besitzt, neben den drei Reglern für Drive, Level und Tone noch eine Regler, der den Anteil des unbearbeiteten Signals beeinflusst, so dass man noch zusätzliche Nuancen im Sound rauszukitzeln kann. Ein zweiter Minischalter ändert die Art des Diodenclippings und fügt dem Sound mehr Gain und Wärme hinzu, hier bekommen Singlecoils mehr Tiefe und mit Humbuckern kann schon schöne, warme Leadsounds erzeugen.

289 € wird das Origin Effects Halcyon Blue Overdrive Pedal kosten, lieferbar ist es in etwa zwei Wochen. Die veröffentlichten Videos versprechen wirklich fantastische Sounds, die das Pedal zum wahrscheinlich besseren Blues Breaker machen, der sein Geld absolut Wert sein dürfte. Wir bleiben dran :)

