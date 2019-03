OTTO ist eine open-source Groovebox inspiriert am OP-1 Synthesizer

Do-It-Yourself OP-1 Synthesizer

Für viel Wirbel sorgte die Wiedereinführung und Preiserhöhung des Teenage Engineering OP-1 Synthesizer in den letzten Wochen. So stieg der Preis dieses Instrumentes um mehr als 50 % an. Die Folge kann man sich denken: Nur noch die komplett Überzeugten sind bereit, den höheren Betrag auf den Tisch zu blättern. Für jeden, der aber in den Genuss eines OP-1 ähnlichen Synthesizers kommen möchte, gibt es nun neben dem OP-Z auch den OTTO, nein nicht eine synthetische Version des Comedian aus Ostfriesland.

OTTO ist ein Open-Source Hardware-Groovebox-Synthesizer, die vieles kann: diverse Synthesizer, Sampler, Effekte, Sequencer wie auch einen Audio Looper. Als Inspiration dient hier der Teenage Engineering OP-1 Synthesizer, soll aber kein Klon sein, wie der Entwickler sagt. So soll das Interface modular, einfach zu bedienen sein sowie zum Experimentieren einladen. Grafiken sollen sehr einfach und der Workflow sehr minimalistisch sein.

OTTO basiert auf einem Raspberry 3+, einem Bildschirm, einem DAC, vier Endlosreglern wie auch 30 Tasten. Ein fertiges Case-Design gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber viele Designs kommen bereits aus der Community, die diesen neuen Synthesizer entwickeln.

Auch wenn das Optische noch nicht fertiggestellt ist, gibt es schon Informationen zu den Features (kann in der finalen Version mehr oder weniger sein). So soll OTTO die folgenden Funktionen besitzen:

Synthesizer mit austauschbaren Engines (FM …) für Live-Performances mit MIDI-Effekten (Arp usw.)

Drum Sampler mit 10 Kanälen mit einem 16-Step Sequencer im Volca-Stil

2 FX-Slots für Synthesizer und Drums

einfacher Loop-Station-artiger Audio-Looper, der Audiodaten vom Line-in oder Synth-Kanal verarbeiten kann. Er besitzt auch eine Overdub-Funktion und eine Ebene von Undo.

Audio-Line-Eingang mit FX-Send und -Level

8 Slots, die den Zustand des gesamten Systems speichern können

Interessant ist der Background der OTTO Groovebox. Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Unternehmen, sondern um eine ständig wachsende Gruppe an Entwicklern, die an der Vollendung dieses elektronischen Instrumentes arbeiten. Wer sich an der Entwicklung beteiligen möchte, kann sich bei den zuständigen Personen melden, sie suchen weiterhin Personen in jedem Bereich (Hardware-Design, Software-Testing, Dokumentation …).

Wann OTTO fertig sein wird, ist noch nicht bekannt. Eines ist sicher: Das Instrument wird aber nicht als kommerzielles Produkt auf den Markt kommen. Ob nun einige kleine Firmen Einheiten bauen, ist noch nicht bekannt. Wer am Fortschritt interessiert ist und möglicherweise auch selbst ein Gerät bauen möchte, sollte sich die Github Website von Tobias Pisani genauer anschauen, dem Hauptverantwortlichen dieses Projektes.