Overload Audio Moodysix, Synthesizer Plug-in

Emulation des Korg Polysix zum "Fair Price"

Overload Audio Moodysix ist eine Emulation des Korg Polysix, bei der die Interessenten selbst bestimmen können, ob und wie viel sie dafür bezahlen. Aber das ist nicht das Einzige, das das Synthesizer-Plug-in zu bieten hat.

ANZEIGE

Overload Audio Moodysix – Emulation mit Modifikation

Wie sein Vorbild ist auch das Plug-in sechsstimmig polyphon. Neben der Standard-Polyphonie mit einem Oszillator pro Stimme gibt es auch 2-Voice und 3-Voice Unison-Modi.

Der Oszillator verfügt über PWM mit einem eignen LFO und kann durch einen Sub-Oszillator unterstützt werden. Das 24 dB Tiefpassfilter ist dem originalen SSM2044-Chip nachempfunden. Eine ADSR-Hüllkurve und ein Modulation Generator (LFO) können auf VCO, VCF und VCA geroutet werden.

Für den typischen Polysix-Sound dürfen natürlich die Effekte Ensemble (Triple BBD), Chorus und Phaser nicht fehlen. Auch der Arpeggiator, Hold-Funktion und Chord Memory sind vorhanden. Das Plug-in ist speicherbar und beinhaltet die 32 Factory-Presets.

ANZEIGE

Moodysix verfügt auch über drei der beliebtesten Modifikationen, die es für den Korg-Klassiker gibt. NoisySix fügt der Klangerzeugung White und Pink Noise hinzu und erweitert den Modulation Generator um Triangle, Saw up, Saw down, Square (PWM), Sample & Hold sowie Noise. Polysex ermöglicht eine „Pitch Envelope Modulation“ mit regelbarer Polarität sowie modulierbares Voice Spread durch Hüllkurve und LFO. Und ModPoly ermöglicht ein weiches Portamento/Glide für alle Stimmen, einschließlich Unison.

Overload Audio Moodysix ist in den Formaten VST3 und AU (macOS, Windows). Der Preis kann, von 0,- beginnend vom Käufer unter „Name a fair price“ selbst festgelegt werden. Den Programmieraufwand sollte man, wenn man mit dem Plug-in zufrieden ist, zumindest mit einem kleinen Obolus honorieren.

Unter diesem Link haben wir eine Vintage-Story zum Korg Polysix und zu einer Panning-Modifikation für euch.