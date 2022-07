Oversynth Overlays für Dreadbox Nymphes

Sechs bunte Panels

Oversynth bietet Overlays für eine Reihe von aktuellen Synthesizern an. Jetzt gibt es auch Panel-Auflagen für den analogen Poly-Synth Nymphes von Dreadbox.

Mit dem Overlay bekommt Nymphes eine neue Oberfläche mit einem graphischen und kontrastreichem Design. Die einzelnen Sektion des Synthesizers sind damit klar voneinander abgesetzt und die Shift- sowie Menüfunktionen auf dem Panel aufgedruckt und nach einem Farbschema sortiert. Oversynth bietet sechs unterschiedlich gestaltete Overlays für Nymphes an: Black MaxColors, Hera, Bluef, Cord, Jory und White MaxColors.

Die Farbcodes für die Menüfunktionen sind bei allen sechs Overlays gleich.

Das Overlay besteht aus einem widerstandsfähigem, wasserabweisendem Polymer-Material mit einem matten Finish, so dass Lichtreflexionen minimiert werden und die Beschriftung optimal lesbar sein soll.

Das Anbringen des Overlays ist laut Hersteller sehr einfach. Am Synthesizer müssen nur zwei Regler abgenommen werden. Das Overlay wird mit Klebepunkten, die sich bereits an dessen Unterseite befinden, angebracht. Bei Bedarf lässt es sich rückstandslos entfernen.

Die Overlays von Oversynth werden abhängig der Nachfrage in kleinen Serien gefertigt und direkt vom Hersteller aus den USA verschickt. Der Preis für ein Nymphes-Overlay beträgt 27,- US-Dollar, zzgl. der Kosten für Versand, Zoll und Steuern.

Unter diesem Link findet ihr den Amazona.de-Testbericht zum Dreadbox Nymphes und hier die News zum Firmware-Update 2.0.