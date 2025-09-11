ANZEIGE
OXI E16 Prototyp, MIDI-Controller

MIDI-Controller von OXI entdeckt!

11. September 2025
oxi e16 midi controller

OXI E16 Prototyp, MIDI-Controller

Manchmal stellen Hersteller ihre Produktneuheiten tatsächlich auf interessante Arten und Weisen vor. Da wird ein neues Elektron-Gerät vorgestellt (Tonverk, hier unsere News dazu) und in einem der zugehörigen YouTube-Videos eines Influencers taucht gleichzeitig ein neuer Controller auf. So ganz ungeplant war das Ganze wohl nicht, aber klar ist, vermutlich wird es bald den OXI E16 Controller zu kaufen geben.

OXI E16

Den Hersteller OXI Instruments kennen die meisten Leser sicherlich bereits aufgrund des OXI One Sequencers. Dieser hatte kürzlich ein Update erhalten (ein Test dazu folgt in Kürze) und ist mittlerweile als OXI One MK2 erhältlich.

Der Controller E16 von OXI Instruments ist gestern nun im YouTube-Video von OoraMusic aufgetaucht – während dieser den neuen Elektron Tonverk vorstellte. So ganz unbeabsichtigt scheint der Controller nicht im Video von Oora vorzukommen, denn der Influencer räumt dem OXI E16 ab ca. 24:14 min sogar ein eigenes Kapitel ein.

oxi e16 midi controller

Oora war in die Entwicklung des Controllers eingebunden und gibt zunächst bekannt, dass es sich bei dem gezeigten E16 um einen Prototypen handelt. Die aktuelle Version verfügt über 16 Knobs mit LED-Ringen und kann etliche „Pages und Scenes“ speichern und auch Skripte können genutzt werden. Was sich genau dahinter verbirgt, erklärt er jedoch leider nicht.

Darüber hinaus lassen sich mehrere Knobs gruppieren und eine Snapshot-Funktion nutzen, über die Reglereinstellungen gespeichert werden können. Es soll auch möglich sein, zwischen zwei Snapshots zu morphen.

Wie weit die Entwicklung des OXI E16 fortgeschritten ist und wann er auf den Markt kommen wird, ist leider noch nicht bekannt. Auch zum Preis gibt es keine Informationen.

Hier nun das Video von OoraMusic mit dem OXI E16 im Bild links unten:

Links

  1. Profilbild
    Padbangers

    Interessant, so hatte ich mir den Faderfox EC4 von Anfang gewünscht. Allerdings fehlen auch hier wieder die Buttons um schnell durch die Mappings blättern zu können. Ich würde so einen Controller gerne für die DAW Plugins nutzen aber der Wechsel der Profile dauert einfach zu lang. Da greift man dann doch wieder zur Maus.

    • Profilbild
      Baeno

      @Padbangers Seit dem Firmware Update 2.x kann man den Druck auf die Encoder nutzen um Setups oder Groups direkt zu wechseln. Ich nutze das ständig.

    2. Mehr anzeigen
