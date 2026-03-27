Neue Firmwares für den E16
Im September 2025 berichteten wir erstmals über den OXI Instruments E16, einen kompakten MIDI-Controller, der auf eine interessante Art und Weise vorgestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt stellte Elektron nämlich seinen neuen Tonverk vor. Und in einem der offiziellen Präsentationsvideos des Influencers OoraMusic kam eben auch der E16 vor. Ein Leak war es definitiv nicht, denn dem Controller wurde im Video ein eigenes Kapitel gewidmet. Mittlerweile haben wir den im Dezember 2025 offiziell vorgestellten Controller ausgiebig getestet und ab sofort gibt es sogar ein neues Firmware-Update.
Inhaltsverzeichnis
OXI E16 – Update 0.6.1
Die Firmware des OXI Instruments E16 steht aktuell bei Version 0.6.1, so dass nach unserem Test auf Basis der Firmware 0.5.6 bereits vier Updates erschienen sind. Für den E16 bedeutet das eine Vielzahl neuer Features.
Zum einen bieten die 16 Encoder mittlerweile eine Zweitfunktion, so dass ihr durch Drücken des Encoders einen zweiten Parameter senden könnt. Darüber hinaus lassen sich die Encoder auch mit erweiterten Funktionen wie bspw. das Starten/Stoppen des internen Recorders nutzen.
Für den E16 bietet OXI Instruments einen guten Software-Editor an. Aber auch direkt am Gerät lassen sich viele Settings, darunter komplette Sets und Konfigurationen, erstellen.
Erfreulicherweise bietet OXI Instruments für den E16 bereits einige vorgefertigte Mappings für Hardware-Instrumente an. Da werden in Zukunft sicherlich noch weitere folgen, so dass sich das Einsatzgebiet des Controllers aller Voraussicht nach noch erweitern wird.
Die komplette Übersicht der letzten Neuerungen findet ihr im übrigen hier.
Hier zwei interessante Videos zu den Möglichkeiten des OXI Controllers:
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OXI E16 – offiziell vorgestellt
Wie ihr in unserer Original-News weiter unten nachlesen könnt, waren die wichtigsten Fakten zum OXI Instruments E16 bereits durch das erwähnte Video bekannt. Der E16 verfügt über 16 Drehknöpfe, die allesamt mit LED-Ringen ausgestattet sind.
Bis zu 12 verschiedene Konfigurationen lassen sich intern speichern. Hierfür nutzt man die zugehörige OXI App, über die auch Backups der Setups gespeichert werden können.
Diverse Einstellungen von Parametern lassen sich in einer Szene zusammenfassen, zwischen denen stufenlos gemorpht werden kann. Dazu lassen sich einem Regler auch mehrere Parameter zuweisen, so dass dieser als Makro-Regler genutzt werden kann.
Der OXI Instruments E16 verfügt über einen USB-C-Anschluss sowie zwei TRS-MIDI-Ausgänge und einen Eingang. Dazu kommt Bluetooth MIDI.
Ab Ende Dezember werden die ersten Controller ausgeliefert. Der Preis beträgt 449,- Euro. Aktuell lässt sich noch zwischen den folgenden zwei Varianten wählen:
- E16 (Non Detented Standard Edition) Smooth encoders with no clicks or “steps” when turning – super fluid and silent rotation. This is the official/main version of the E16.
- E16 Detented (Limited Edition) Clicky encoders that give a tactile “click” with every step when you turn them. Special limited-edition version – only available while stocks last!
Hier unsere Original-News vom 11.09.2025
Den Hersteller OXI Instruments kennen die meisten Leser sicherlich bereits aufgrund des OXI One Sequencers. Dieser hatte kürzlich ein Update erhalten (ein Testbericht dazu folgt in Kürze) und ist mittlerweile als OXI One MK2 erhältlich.
Der OXI Instruments E16 ist gestern nun im YouTube-Video von OoraMusic aufgetaucht – während dieser den neuen Elektron Tonverk vorstellte. So ganz unbeabsichtigt scheint der Controller nicht im Video von Oora vorzukommen, denn der Influencer räumt dem OXI E16 ab ca. 24:14 min sogar ein eigenes Kapitel ein.
Oora war in die Entwicklung des OXI Instruments E16 eingebunden und gibt zunächst bekannt, dass es sich bei dem gezeigten E16 um einen Prototypen handelt. Die aktuelle Version verfügt über 16 Knobs mit LED-Ringen und kann etliche „Pages und Scenes“ speichern und auch Skripte können genutzt werden. Was sich genau dahinter verbirgt, erklärt er jedoch leider nicht.
Darüber hinaus lassen sich mehrere Knobs gruppieren und eine Snapshot-Funktion nutzen, über die Reglereinstellungen gespeichert werden können. Es soll auch möglich sein, zwischen zwei Snapshots zu morphen.
Wie weit die Entwicklung des OXI Instruments E16 fortgeschritten ist und wann er auf den Markt kommen wird, ist leider noch nicht bekannt. Auch zum Preis gibt es keine Informationen.
Hier nun das Video von OoraMusic mit dem OXI E16 im Bild links unten:
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Interessant, so hatte ich mir den Faderfox EC4 von Anfang gewünscht. Allerdings fehlen auch hier wieder die Buttons um schnell durch die Mappings blättern zu können. Ich würde so einen Controller gerne für die DAW Plugins nutzen aber der Wechsel der Profile dauert einfach zu lang. Da greift man dann doch wieder zur Maus.
@Padbangers Seit dem Firmware Update 2.x kann man den Druck auf die Encoder nutzen um Setups oder Groups direkt zu wechseln. Ich nutze das ständig.
Ich hoffe da kommt endlich mal was, nicht ganz so teuer wie faderfox. Ich mag die LEDs.
Der sieht fast genauso aus wie der MIDI Fighter Twister.
@Apfelstern stimmt.
aber den gibt’s ja nimmer, oder?
@Numitron https://www.thomann.de/de/dj_techtools_midi_fighter_twister_black.htm
@Apfelstern ah. danke!
@Numitron Momentan gibt es mindestens 3 Controller, die so ähnlich aussehen.
Die Morph-Funktion erinnert an den Neuzeit Instruments DROP Midi Controller, der Ende Sept 2025 kommt. Nur, dass die Funktion beim DROP wahrscheinlich umfangreicher ist (Morphen zwischen 2 oder mehr Snapshots in Sync mit der Clock und mit definierbarem Taktmaß plus das geht auch manuell via Poti. Schön, dass bei Midi Controllern wieder mehr passiert.
@Thomsen Der Neuzeit Drop hat das allen vorgemacht. Jetzt werden hoffentlich für die Zukunft mehr Hersteller die Idee mit aufgreifen. Das ist das selbe was ich mir auch gedacht habe, dass hier die Möglichkeiten etwas eingeschränkter sind. Aber die Idee dahinter soll bitte bald Standard werden.
Der Controller macht ja schon ein sehr wertigen Eindruck aber für den Preis kann er für mich einfach zu wenig.
Sorry
Warum muss so ein Video mit einem Stimmenoperator sein? Bei mir hinterlässt das einen komischen Eindruck.
@Filterpad ..das ist die automatische Übersetzung von YouTube – kann man derzeit leider nur umgehen, wenn man das Video auf YouTube schaut und seine Ländereinstellungen entsprechend anpasst (meiner Erfahrung nach) – sehr umständlich und irgendwie auch nicht von Dauer .. super nervig; erst recht bei der Qualität: (
@Filterpad Genau das wollte ich auch gerade schreiben. Ich habe gedacht, meine Ohren sind kaputt, als die KI ganz am Anfang des Videos völlig emotions- und motivationslos ein »Hey … hey, hey« von sich gibt. Und das auch noch bei Oora, dessen Originalstimme ich sehr sehr schätze.
Ich verfolge gelegentlich eine US-Arzt auf YouTube – Dr. Sten Eckberg, »Hello health champions!« – der hat eine KI mit seiner Stimme trainiert und stellt damit eine deutsche Tonspur zur Verfügung. Auch nicht optimal, aber schon mal durchaus verblüffend (ich wähle trotzdem immer den Originalton).
@Flowwater Hitze, Hitze
@Filterpad Einfach im Video auf das Zahnrad („Einstellungen“) klicken, dann „Audiotrack“ und da auf „Englisch (USA) Original“ stellen, dann ist das Video auch wieder in Stereo. Aber es ist trotzdem total nervig, dass man das jedesmal umstellen muß.
Die Produktpflege bei Oxi ist wirklich bemerkenswert. Ich gehöre zu denen, die direkt im ersten Rutsch dabei waren, und der E16 hat sich seitdem fest in meinem Setup etabliert. Besonders positiv: Oxi Instruments liefert kontinuierlich Updates und entwickelt die Geräte spürbar weiter — das ist leider keine Selbstverständlichkeit.
Ich nutze auch die anderen Produkte von Oxi, die ebenfalls regelmäßig gepflegt werden, und man merkt deutlich, dass auf Feedback aus der Community gehört wird. Ich habe vorher lange mit Faderfox gearbeitet und den Ansatz sehr geschätzt, aber der E16 fühlt sich für meinen Workflow nochmal direkter und zeitgemäßer an.
Gerade durch diese laufende Pflege bleiben die Controller nicht nur aktuell, sondern langfristig relevant.