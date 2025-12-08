MIDI-Controller von OXI vorgestellt!

Bereits im September berichteten wir erstmals über den OXI Instruments E16, einen kompakten MIDI-Controller, der auf eine interessante Art und Weise vorgestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt stellte Elektron nämlich seinen neuen Tonverk vor. Und in einem der offiziellen Präsentationsvideos des Influencers OoraMusic kam eben auch der E16 vor. Ein Leak war es definitiv nicht, denn dem Controller wurde im Video ein eigenes Kapitel gewidmet. Nun hat OXI den E16 auch offizielle vorgestellt.

OXI E16

Wie ihr in unserer Original-News weiter unten nachlesen könnt, waren die wichtigsten Fakten zum OXI Instruments E16 bereits durch das erwähnte Video bekannt. Der E16 verfügt über 16 Drehknöpfe, die allesamt mit LED-Ringen ausgestattet sind.

Bis zu 12 verschiedene Konfigurationen lassen sich intern speichern. Hierfür nutzt man die zugehörige OXI App, über die auch Backups der Setups gespeichert werden können.

Diverse Einstellungen von Parametern lassen sich in einer Szene zusammenfassen, zwischen denen stufenlos gemorpht werden kann. Dazu lassen sich einem Regler auch mehrere Parameter zuweisen, so dass dieser als Makro-Regler genutzt werden kann.

Der OXI Instruments E16 verfügt über einen USB-C-Anschluss sowie zwei TRS-MIDI-Ausgänge und einen Eingang. Dazu kommt Bluetooth MIDI.

Ab Ende Dezember werden die ersten Controller ausgeliefert. Der Preis beträgt 449,- Euro. Aktuell lässt sich noch zwischen den folgenden zwei Varianten wählen:

E16 (Non Detented Standard Edition) Smooth encoders with no clicks or “steps” when turning – super fluid and silent rotation. This is the official/main version of the E16.

Smooth encoders with no clicks or “steps” when turning – super fluid and silent rotation. This is the official/main version of the E16. E16 Detented (Limited Edition) Clicky encoders that give a tactile “click” with every step when you turn them. Special limited-edition version – only available while stocks last!

Hier unsere Original-News vom 11.09.2025

Den Hersteller OXI Instruments kennen die meisten Leser sicherlich bereits aufgrund des OXI One Sequencers. Dieser hatte kürzlich ein Update erhalten (ein Testbericht dazu folgt in Kürze) und ist mittlerweile als OXI One MK2 erhältlich.

Der OXI Instruments E16 ist gestern nun im YouTube-Video von OoraMusic aufgetaucht – während dieser den neuen Elektron Tonverk vorstellte. So ganz unbeabsichtigt scheint der Controller nicht im Video von Oora vorzukommen, denn der Influencer räumt dem OXI E16 ab ca. 24:14 min sogar ein eigenes Kapitel ein.

Oora war in die Entwicklung des OXI Instruments E16 eingebunden und gibt zunächst bekannt, dass es sich bei dem gezeigten E16 um einen Prototypen handelt. Die aktuelle Version verfügt über 16 Knobs mit LED-Ringen und kann etliche „Pages und Scenes“ speichern und auch Skripte können genutzt werden. Was sich genau dahinter verbirgt, erklärt er jedoch leider nicht.

Darüber hinaus lassen sich mehrere Knobs gruppieren und eine Snapshot-Funktion nutzen, über die Reglereinstellungen gespeichert werden können. Es soll auch möglich sein, zwischen zwei Snapshots zu morphen.

Wie weit die Entwicklung des OXI Instruments E16 fortgeschritten ist und wann er auf den Markt kommen wird, ist leider noch nicht bekannt. Auch zum Preis gibt es keine Informationen.

Hier nun das Video von OoraMusic mit dem OXI E16 im Bild links unten: