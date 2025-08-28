ANZEIGE
OXI Instruments Split 2 & Split 2hp

MIDI-Breakout-Box für OXI One 1 & 2

28. August 2025

OXI Instruments Split 2 Split 2hp MIDI One

Mit OXI Instruments Split 2 und dem Eurorack-Modul Split 2hp werden zwei neue Versionen des MIDI-Expanders für den Sequencer OXI One MKII angekündigt – die übrigens auch mit dem OXI One MKI verwendet werden können.

OXI Instruments Split 2 & Split 2hp

Das Desktop-Gerät Split 2 bietet mit sechs separaten Ausgängen doppelt so viele Anschlüsse wie die Vorgängerversion. Vier Buchsen sind im 3,5 mm TRS-Format, die einzeln per Schalter zwischen Typ-A und Typ-B umgeschaltet werden können. So können Geräte ohne spezielle Adapterkabel problemlos an Split 2 angeschlossen werden. Zwei weitere Ausgänge sind im klassischen 5-Pol DIN-Format gehalten.

Im OXI One kann zwischen Split 1 und Split 2 als Ausgangs-Device gewählt werden, wobei für Split 2 die sechs Ausgänge A bis F zur Verfügung stehen. Somit lassen sich über nur ein Kabel zwischen OXI One und Split 2 insgesamt 96 unterschiedliche MIDI-Kanäle ansteuern.

Das nur 2 TE breite Modul Split 2hp besitzt den gleichen Funktionsumfang wie die 1. Version von Split. Es gibt drei MIDI-Ausgänge und einen MIDI-Thru, die alle im 3,5 mm TRS-Format (Typ-A) gehalten sind. Damit stehen 48 MIDI-Kanäle bereit.
Das Modul arbeitet passiv, sodass es nicht an den Systembus angeschlossen werden muss. Es eignet sich speziell für polyphone Synth Voice-Module wie OXI Coral.

OXI Instruments Split 2 und Split 2hp sind ab sofort beim Hersteller erhältlich und kosten jeweils 68,- Euro.

Unseren Testbericht zum OXI Instruments One MKI könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Preis

  • 68,- Euro

Links

