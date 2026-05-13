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OXI ONE Mk2 Firmware 2.0, Step-Sequencer

Firmware 2.0 für OXI ONE Mk2

13. Mai 2026
OXI ONE, neue Firmware für Mk1 und Mk2 Step-Sequencer

OXI ONE Mk2 Firmware 2.0, Step-Sequencer

Im Jahr 2022 brachte OXI Instruments die erste Version seines Step-Sequencers auf den Markt und vor einigen Monaten folgte dann der OXI ONE Mk2. Ab sofort ist für diesen nun Firmware Version 2.0 erhältlich.

Löblicherweise unterstützt und pflegt der Hersteller OXI Instruments neben seinem aktuellen Mk2-Modell auch noch die Mk1-Version. Dessen Firmware steht aktuell bei Version 5, alle Informationen dazu findet ihr weiter unten in dieser News.

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Inhaltsverzeichnis

OXI ONE MK2 Firmware 2.0

Firmware-Version 2.0 bringt drei neue kreative Modi auf den OXI ONE Mk2. Diese tragen die Namen SAGA, DOMINO und MIDI PLAYER.

Bei SAGA handelt es sich um einen Modus, bei dem man eher mit individuellen Step-Längen als einem fixen Grid/Taktmaß arbeitet. Steps können in diesem Modus entweder Noten oder polyphone Akkorde mit unterschiedlichen Längen triggern.

DOMINO ist Sequencer-Modus mit Trigger-Ebenen (mono/poly). Er verfügt über synchronisierte Trigger- und Noten-Ebenen, die unabhängig voneinander genutzt werden können.

Der dritte neue Modus nennt sich MIDI PLAYER und damit ist im Prinzip auch schon alles gesagt. Wer diesen Modus auf dem OXI ONE Mk2 nutzt, kann mit dem Step-Sequencer Standard-MIDI-Files  abspielen.

Im folgenden Video könnt ihr euch die neuen Features der Firmware 2.0 näher anschauen:

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Neben den drei neuen Modi haben die Entwickler die Akkordpalette erweitert und eine MIDI-Capture-Funktion eingebaut. Spielt man im Keyboard-Mode oder über einen externen Controller Noten, zeichnet diese Funktion die Noten im Hintergrund auf. Auf Knopfdruck lassen sich diese dann in den Sequencer übernehmen.

Das Firmware-Update ist für Besitzer des ONE Mk2 kostenlos und lässt sich über die OXI App herunterladen. Die Release Notes zur Version 2.0 findet ihr hier.

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OXI One MK1 Firmware 5

Vorab gibt es erstmal ein großes Lob für OXI Instruments, denn obwohl man im April die MK2-Version des Step-Sequencers vorgestellt hat, werden alle Besitzer des Originalgeräts nicht im Regen stehen gelassen. Mit der neuen Firmware 5 bekommt der OXI One Mk1 nämlich allerhand neue Features spendiert.

Oxi One Sequenzer Schräge Ansicht von vorn

Der OXI One Mk1

Zu den Highlights der neuen Firmware, die laut Entwickler zum großen Teil auf Wünschen aus der OXI-Community beruhen, gehört der Chord Mode, mit dessen Hilfe dessen ihr Akkorde chromatisch über die Buttons des Step-Sequencers spielen könnt. Neben vorgefertigten Akkorden lassen sich auch eigene Akkorde anlegen und speichern.

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Die mit dem OXI One Mk2 eingeführte App lässt sich nun auch mit dem OXI One Mk1 nutzen. Hiermit lassen sich u.a. vorgefertigte Mappings bekannter Synthesizer und Drumcomputer auf den OXI One laden, so dass diese nach wenigen Klicks auf dem Step-Sequencer verfügbar sind.

Zu guter Letzt wurde der Matricieal-Mode überarbeitet. Alle Informationen zum Update der Firmware auf Version 5 findet ihr hier (Release Notes) und im folgenden Video:

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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