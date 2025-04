OXI ONE MK2, Step-Sequencer

Verbesserte Version des Step-Sequencers

Im Jahr 2022 brachte OXI Instruments die erste Version seines Step-Sequencers auf den Markt. Nun folgt der OXI One Mk2.

Rein äußerlich hat sich an dem Step- und Performance-Sequencer nicht allzu viel getan, wobei auf den ersten Blick direkt das größere OLED-Display sowie die acht numerischen Buttons auffallen, die die einzelnen Sequencer kennzeichnen. Technisch hat der Hersteller sein Gerät aber ordentlich aufgewertet.

Der OXI One Mk2 ist ein Step-Sequencer, der acht Sequencer mit maximal 64 Tracks bietet und damit doppelt so viele eigenständige Sequencer bietet wie sein Vorgänger. Mit Blick auf einen Live-Einsatz haben die Entwickler dem Sequencer einen neuen Performance-Modus spendiert, der in Kombination mit den ebenfalls neuen Accumulator-, Groove- und Repeat-Engines viel Spielraum für kreative Ideen bietet. Mit FLOW gibt es dazu einen extra Layer für Performances.

Alle acht Sequencer des OXI One Mk2 sind mit ihrer eigenen Modulation-Lane ausgestattet und pro Sequencer gibt es zwei LFOs.

Dazu gibt es mit den Chord Tools, Custom Scales, erweiterten Generative Tools und einem verbesserten Arranger Mode allerhand Hilfsmittel, die bei der Erstellung von kompletten Tracks dienlich sind. Im internen Speicher können bis zu 20 komplette Projekte abgelegt werden. Und über eine SD-Karte lassen sich weitere Projekte mit einbinden und abspeichern.

Einige der neuen Funktionen soll es laut einem Facebook-Kommentar von OXI auch für die Mk1-Version des OXI One geben. Firmware-Version 5.0 soll dies zeitnah ermöglichen.

In Kombination mit dem OXI Split V2 Expander lassen sich bis zu sechs MIDI-Ports und 96 MIDI-Kanäle realisieren.

Hier die (englischsprachige) Liste der OXI One Mk2 Features:

8 Sequencers – up to 64 tracks

Fast and intuitive workflow with more dedicated backlit function buttons

New Performance Mode

Innovative and unique Accumulator and Repeat engines

Groove engine – create, share and import your own grooves

FLOW – Add an extra layer of performance

8 Independent Modulation lanes per sequencer

16 LFOs – 2 per sequencer

Advanced Generative tools

Intuitive chord mode with smart chord selection.

Improved Arranger Mode for flexible arrangement of your songs

Instantly load any of the 20 projects from the internal storage

SD Card to store infinite projects, grooves and scales

Custom Scales

Huge Instruments database with user created definitions

Enhanced logic conditions

New OXI App for better integration and user data management

Bigger OLED Screen

Battery meter Improved

Up to 6 MIDI Ports & 96 MIDI channels with the OXI Split V2 expander

2 CV Inputs

Hinsichtlich der Verfügbarkeit und des Preises hat sich OXI Instruments bisher nicht zum OXI One Mk2 geäußert. Sobald es hierzu Informationen gibt, reichen wir diese nach.

Schon bald soll die Pre-Order-Phase des Sequencers starten. Bei Interesse könnt ihr euch hierfür auf der OXI Website registrieren und werdet dann per E-Mail auf dem Laufenden gehalten.