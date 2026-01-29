Neue Firmwares für OXI One Mk1 & Mk2
Im Jahr 2022 brachte OXI Instruments die erste Version seines Step-Sequencers auf den Markt und vor wenigen Wochen folgte der OXI One Mk2. Nun hat der Hersteller eine neue Firmware für den OXI One Mk2 fertiggestellt.
OXI One Mk2 Firmware 0.19.7
Grundsätzlich bietet OXI Instruments seit Erscheinen der Mk2-Version auch nur noch diese an, allerdings versorgt der Hersteller auch weiterhin die Nutzer der Mk1-Version mit regelmäßigen Updates. So ist seit Ende 2025 Firmware-Version 5.4.1 erhältlich (Support-Seite, dann Mk1 anklicken), die u. a. drei virtuelle USB-MIDI-Ports bietet. Die Release-Notes dazu findet ihr hier.
Für den OXI One Mk2 ist nun wie gesagt ebenfalls eine neue Firmware erhältlich. Hierbei handelt es sich um Version 0.19.7. Die neue Firmware sorgt dafür, dass euer Step-Sequencer sowohl im Mono- als auch im Poly Mode ab sofort die Accumulator-Funktion bietet. Mit nur wenigen Noten lassen sich hiermit schnell interessante Melodien oder Akkorde entwickeln.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Darüber hinaus bietet der OXI One Mk2 neben den üblichen Bugfixes und kleineren Verbesserunegn nun einen Groove-Length-Parameter sowie eine wählbare Master-Skala samt Grundton für ein komplettes Projekt.
Das Firmware-Update ist für Besitzer des One Mk2 kostenlos und lässt sich über die OXI App herunterladen. Die Release Notes zur Version 0.19.7 findet ihr hier.
OXI One MK1 Firmware 5
Vorab gibt es erstmal ein großes Lob für OXI Instruments, denn obwohl man im April die MK2-Version des Step-Sequencers vorgestellt hat, werden alle Besitzer des Originalgeräts nicht im Regen stehen gelassen. Mit der neuen Firmware 5 bekommt der OXI One Mk1 nämlich allerhand neue Features spendiert.
Zu den Highlights der neuen Firmware, die laut Entwickler zum großen Teil auf Wünschen aus der OXI-Community beruhen, gehört der Chord Mode, mit dessen Hilfe dessen ihr Akkorde chromatisch über die Buttons des Step-Sequencers spielen könnt. Neben vorgefertigten Akkorden lassen sich auch eigene Akkorde anlegen und speichern.
Die mit dem OXI One Mk2 eingeführte App lässt sich nun auch mit dem OXI One Mk1 nutzen. Hiermit lassen sich u.a. vorgefertigte Mappings bekannter Synthesizer und Drumcomputer auf den OXI One laden, so dass diese nach wenigen Klicks auf dem Step-Sequencer verfügbar sind.
Zu guter Letzt wurde der Matricieal-Mode überarbeitet. Alle Informationen zum Update der Firmware auf Version 5 findet ihr hier (Release Notes) und im folgenden Video:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
OXI ONE MK2, Step-Sequencer
Rein äußerlich hat sich an dem Step- und Performance-Sequencer nicht allzu viel getan, wobei auf den ersten Blick direkt das größere OLED-Display sowie die acht numerischen Buttons auffallen, die die einzelnen Sequencer kennzeichnen. Technisch hat der Hersteller sein Gerät aber ordentlich aufgewertet.
Der OXI One Mk2 ist ein Step-Sequencer, der acht Sequencer mit maximal 64 Tracks bietet und damit doppelt so viele eigenständige Sequencer bietet wie sein Vorgänger. Mit Blick auf einen Live-Einsatz haben die Entwickler dem Sequencer einen neuen Performance-Modus spendiert, der in Kombination mit den ebenfalls neuen Accumulator-, Groove- und Repeat-Engines viel Spielraum für kreative Ideen bietet. Mit FLOW gibt es dazu einen extra Layer für Performances.
Alle acht Sequencer des OXI One Mk2 sind mit ihrer eigenen Modulation-Lane ausgestattet und pro Sequencer gibt es zwei LFOs.
Dazu gibt es mit den Chord Tools, Custom Scales, erweiterten Generative Tools und einem verbesserten Arranger Mode allerhand Hilfsmittel, die bei der Erstellung von kompletten Tracks dienlich sind. Im internen Speicher können bis zu 20 komplette Projekte abgelegt werden. Und über eine SD-Karte lassen sich weitere Projekte mit einbinden und abspeichern.
Einige der neuen Funktionen soll es laut einem Facebook-Kommentar von OXI auch für die Mk1-Version des OXI One geben. Firmware-Version 5.0 soll dies zeitnah ermöglichen.
In Kombination mit dem OXI Split V2 Expander lassen sich bis zu sechs MIDI-Ports und 96 MIDI-Kanäle realisieren.
Hier die (englischsprachige) Liste der OXI One Mk2 Features:
- 8 Sequencers – up to 64 tracks
- Fast and intuitive workflow with more dedicated backlit function buttons
- New Performance Mode
- Innovative and unique Accumulator and Repeat engines
- Groove engine – create, share and import your own grooves
- FLOW – Add an extra layer of performance
- 8 Independent Modulation lanes per sequencer
- 16 LFOs – 2 per sequencer
- Advanced Generative tools
- Intuitive chord mode with smart chord selection.
- Improved Arranger Mode for flexible arrangement of your songs
- Instantly load any of the 20 projects from the internal storage
- SD Card to store infinite projects, grooves and scales
- Custom Scales
- Huge Instruments database with user created definitions
- Enhanced logic conditions
- New OXI App for better integration and user data management
- Bigger OLED Screen
- Battery meter Improved
- Up to 6 MIDI Ports & 96 MIDI channels with the OXI Split V2 expander
- 2 CV Inputs
Ab sofort kann der OXI One Mk2 vorbestellt werden. Erhältlich ist er in den zwei Versionen „Black Edition“ und „Nostalgica“. Der Preis beläuft sich auf 879,- Euro für die Nostalgica-Version und auf 899,- Euro für die Black Edition. Weitere Informationen findet ihr auf der OXI Website.
Kann jetzt für 899€ vorbestellt werden
Für 879.- CHF erhalte ich hier in der Schweiz eine Akai Force mit Drums, Sampler, Synths, EFX, Audiospuren…. Hmm….
@8-Voice Sind zwei völlig verschiedene Geräte. Den Akai Force kann man als „Allrounder“ sehen (kann nicht von der Praxis reden, da ich noch nie vor so einem Gerät stand). OXI One (habe die MK1) ist eher ein „Spezialist“ für Sequencing mit verschiedenen Sequencertypen, die man wählen kann. Beim MK2 hat man sogar 6 MIDI Ports (mit Expander). Beide haben 8CV und 8Gate Outs. Der OXI hat auch einen Akku drin. Also ist für Leute, die mit externen Synths und/oder Eurorack arbeiten – obwohl man damit auch die DAW ansteuern kann.
Also gibt es nicht besser oder schlechter, sondern es stellt sich eher die Frage, was man braucht.
Positiv bei OXI noch zu erwähnen: sie haben einen Discord Server, bei dem auch Fragen und Wünsche erhört werden.
@8-Voice oder um 766€ die MPC Key 37.
ich weiß, nicht direkt Vergleichbar..
ist problem der kleinen Boutiquefirmen.
gute halt nicht so billig.
vertrieb über thomann und solche preise = preise zu hoch. speziell für die mk2 version.
@Nicole magst du Thomann nicht?
leider bestellen fast alle dort und ruinieren den Einzelhandel.
hier in Wien haben alle Schlagzeuggeschäfte zugesperrt seit Jahren.
aber zumindest gibt’s ein großes geschäft für viele Instrumente.
@Numitron kommentar nochmal lesen bis inhalt verstanden :)
@Nicole ah! sorry, du meinst trotz Thomann zu teuer.
OK, verstehe 😎
@Numitron Leider ja. Thomann hat den Zug erkannt, sehr viel zu besitzen und dies online zu verkaufen. Ich vom Land kommend ist das natürlich sehr praktisch und muss mich da selber an der Nase fassen. Ausnahmen bilden Instrumente und Zubehör für Blaskapellen und das ist auch das Steckenpferd für Musikgeschäfte im Allgäu. Jedes Dorf hat eine 20-60 Personen Blasmusik. Bei uns: Grob 1500 Einwohnerdorf/knapp 60 Personen in der Blasmusik. Kinder und Lernende nicht mitgerechnet. Synthesizer hingegen fristen ein sehr rares dasein in Musikgeschäften im südlichen Deutschland. Für Neuigkeiten in der Branche gibt es Amazona und zum Kauf Geschäfte, die Onlineshopping betreiben. Thomann ist hier allerdings nicht alleine und auch nicht immer der günstigste. Das gehört auch zur Wahrheit im Business. Meinen Synthi kaufte ich aus Preisgründen tatsächlich nicht beim T. Das Mic wiederum schon. Beides als Neuware.
@Filterpad Thomann hat natürlich sehr viel lagernd. bei mir muss ich einiges bestellen oder überhaupt anfragen.
aber im Shop alles zu probieren ist mir viel wert.
@Numitron Absolut
@Numitron Einzelhändler, welche Einzelhändler?
Die, die weg sind — und das sind in meiner Stadt fast alle bis auf den obligatorischen Klavierhändler mit dem typischen Flair-Mix aus Konfirmation und Bestattungsinstitut — haben, frei nach Max Raabe, den entscheidenden Moment einfach verpennt.
Um die Jahrtausendwende hatte ich gern bei unserem Soundhaus gekauft, wenn ich denn kaufte. Der Laden war ein bisschen freaky, hatte aber eine Filiale in der Altstadt — bzw. der kleine Kabuff war lange der Laden überhaupt. Irgendwann gingen zwei Dinge gleichzeitig los: 1. der Internethandel startete, 2. das Soundhaus zog aus der Stadt nach JWD statt sich mit Punkt 1 zu befassen.
Ok, der Wegzug aus der Stadt war dem politischen Stilllegen durch Verpollern und Verbarrikadieren der Innenstadt zu Opfer gefallen, nicht nur bei uns natürlich — deshalb sehen deutsche Innenstädte nunmehr, wie sie aussehen. Aber das Internet war vom Anfang an für alle zugänglich und offen.
Und ganz klar, wenn ich beim Händler vor Ort zugelabert werde, weil er erst das loswerden will, was er im laden stehen hat — und nicht das hat, was ich als Kunde möchte — dann hieß es im vergangenen Jahrtausend zögernd „Müssten wir bestellen“; im 21. JH antwortet der Kunde: „Bestellen kann ich auch“.
Is nun mal so, wir haben in den Innenstädten keine Hufschmiede mehr, keine Wagnereien, keine kleinen Fabriken… alles hat seine Zeit, auch die Ladengeschäfte.
@Aljen hier in Wien gibt’s noch die klangfarbe (bekannt aus Bad Gear) mit 3500 qm. aber eben die kleinen sind fast alle eingegangen…
in Großbritannien ist auch Grad wieder eine Kette an Shops eingegangen.
@Numitron Bin auch aus Wien.
Von den kleinen haben echt nur ein paar Spezialisten überlebt.
Aber ganz ehrlich, so einem Musikhaus Floridsdorf oder ähnlichen weine ich nicht nach. Gab natürlich auch paar Perlen, wie den Trommeldoktor im 5.
Die Klangfarbe ist leider die traurige letzte Bastion wenn man noch wo hingehen will was ausprobieren. Begeistert war ich von dem Laden und seinem Personal aber noch nie.
Ich schäme mich nicht meistens bei Thomann zu bestellen. Die sind immer nett, hilfsbereit und kundenfreundlich.
Niemand würde einen Wiener so beschreiben😜
@zwiefelpunc Hi! ja, glaub wir haben uns Mal geschrieben!
stimmt, Musikhaus Floridsdorf war nicht so der Burner, aber wenn das größte Geschäft mit mehreren Instrumenten eingeht, finde ich das schlimm. ich schau, dass ich alles was geht bei der klangfarbe kaufe. manches gibt’s halt nicht zb. behringer. Musicstore ist mir aber lieber, wenn es geht. bei Versand muss ich es halt wieder irgendwo einsammeln. finde ich mühsam. früher hat wenigstens die Wiener Post noch angeläutet, aber die haben auch einige submitarber. die wissen nichtmal wer für die subfirmen arbeitet! dafür schon ewig nix bei Amazon bestellt. Früher sehr viel.
@Nicole die MkII ist nur ca 100€ teurer als die MkI vorher . Dafür bekommt man gehörig viel mehr. Doppelt so viele Spuren, diverse neue Funktionen, SD card slot, etc pp.
Vielleicht auch mal gucken was da Gerät kann und dann über den Preis schimpfen. Eines der wenigen ernsthaft vergleichbaren Geräte ist ein Hapax, der nochmal gut 400€ mehr kostet und Vor und Nachteile hat.
Direkt bei OXI kostet der One auch nicht weniger und an den Preisen hat sich nichts geändert, seitdem er bei Thomann verfügbar ist.
@verstaerker kann mich noch erinnern wies für die v1 beim verkaufsstart auf der oxi webseite 350,- verlangt haben.
@Nicole man sollte sich schon korrekt erinnern, das war der Super Sonder Super-Early Bird Preis der Indigogo /Kickstarter Kampagne.
Früher hat ein Brötchen auch mal 5 Pfennig gekostet.
Der erste offizielle Preis war 599€ – ca April 2021.
Seitdem war Corona, Ukraine Krieg die extreme Preissteigerungen in allen Lebensbereichen und auch bei Electronic-Bauteilen nach sich zogen.
Damals Firmware 0.9x .. heute 5.x mit gewaltigen Verbesserungen und Erweiterungen.
@verstaerker korrekt erinnern? lies es solange bis du verstehst was hier steht:
kann mich noch erinnern wies für die v1 beim verkaufsstart auf der oxi webseite 350,- verlangt haben.
:)
@Nicole Wieso schreibst du die selbe nur halbrichtige Erinnerung nochmal? Erspar uns deine extrem unhöflichen lesen und verstehen Kommentare.
Ich hatte mir die Mühe gemacht und bei archive.org nachgeschaut. Die 350€ (die ich damals auch zahlte) waren ein limitiertes Early-Bird Angebot.
Der offizielle Preis war „unter 600€“ .
Überhaupt verstehe ich nicht was diese Aussage bedeuten soll.
Jetzt ist er teurer? Okay. Der Preisunterschied von der MKI zu MkII beträgt nur 100€ zum Zeitpunkt als der MkII erschien.
Wenn dir das Gerät zu teuer ist, hast du wohl Pech gehabt.
@verstaerker alter lies deinen kommentar nochmal und hör auf zu glauben mir belehrend ans bein pissen zu können. ist ja nicht zu fassen was sich hier an komplexhaufen rumtreibt.
Hallo Redaktion, könnte man die aktuelle Überschrift vielleicht ändern zu „Neue Firmware für Oxi One Mk I und Mk II“? So geht das mit Mk 1 und Mk 2 etwas zu sehr durcheinander, ich musste erst recht weit in die Meldung reinlesen bis mir klar war, dass tatsächlich beide Versionen neue SW bekommen.
@chardt Das hast Du Recht, das war etwas verwirrend. Ich habe den Titel entsprechend angepasst.