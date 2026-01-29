Neue Firmwares für OXI One Mk1 & Mk2

Im Jahr 2022 brachte OXI Instruments die erste Version seines Step-Sequencers auf den Markt und vor wenigen Wochen folgte der OXI One Mk2. Nun hat der Hersteller eine neue Firmware für den OXI One Mk2 fertiggestellt.

OXI One Mk2 Firmware 0.19.7

Grundsätzlich bietet OXI Instruments seit Erscheinen der Mk2-Version auch nur noch diese an, allerdings versorgt der Hersteller auch weiterhin die Nutzer der Mk1-Version mit regelmäßigen Updates. So ist seit Ende 2025 Firmware-Version 5.4.1 erhältlich (Support-Seite, dann Mk1 anklicken), die u. a. drei virtuelle USB-MIDI-Ports bietet. Die Release-Notes dazu findet ihr hier.

Für den OXI One Mk2 ist nun wie gesagt ebenfalls eine neue Firmware erhältlich. Hierbei handelt es sich um Version 0.19.7. Die neue Firmware sorgt dafür, dass euer Step-Sequencer sowohl im Mono- als auch im Poly Mode ab sofort die Accumulator-Funktion bietet. Mit nur wenigen Noten lassen sich hiermit schnell interessante Melodien oder Akkorde entwickeln.

Darüber hinaus bietet der OXI One Mk2 neben den üblichen Bugfixes und kleineren Verbesserunegn nun einen Groove-Length-Parameter sowie eine wählbare Master-Skala samt Grundton für ein komplettes Projekt.

Das Firmware-Update ist für Besitzer des One Mk2 kostenlos und lässt sich über die OXI App herunterladen. Die Release Notes zur Version 0.19.7 findet ihr hier.

OXI One MK1 Firmware 5

Vorab gibt es erstmal ein großes Lob für OXI Instruments, denn obwohl man im April die MK2-Version des Step-Sequencers vorgestellt hat, werden alle Besitzer des Originalgeräts nicht im Regen stehen gelassen. Mit der neuen Firmware 5 bekommt der OXI One Mk1 nämlich allerhand neue Features spendiert.

Zu den Highlights der neuen Firmware, die laut Entwickler zum großen Teil auf Wünschen aus der OXI-Community beruhen, gehört der Chord Mode, mit dessen Hilfe dessen ihr Akkorde chromatisch über die Buttons des Step-Sequencers spielen könnt. Neben vorgefertigten Akkorden lassen sich auch eigene Akkorde anlegen und speichern.

Die mit dem OXI One Mk2 eingeführte App lässt sich nun auch mit dem OXI One Mk1 nutzen. Hiermit lassen sich u.a. vorgefertigte Mappings bekannter Synthesizer und Drumcomputer auf den OXI One laden, so dass diese nach wenigen Klicks auf dem Step-Sequencer verfügbar sind.

Zu guter Letzt wurde der Matricieal-Mode überarbeitet. Alle Informationen zum Update der Firmware auf Version 5 findet ihr hier (Release Notes) und im folgenden Video:

OXI ONE MK2, Step-Sequencer

Rein äußerlich hat sich an dem Step- und Performance-Sequencer nicht allzu viel getan, wobei auf den ersten Blick direkt das größere OLED-Display sowie die acht numerischen Buttons auffallen, die die einzelnen Sequencer kennzeichnen. Technisch hat der Hersteller sein Gerät aber ordentlich aufgewertet.

Der OXI One Mk2 ist ein Step-Sequencer, der acht Sequencer mit maximal 64 Tracks bietet und damit doppelt so viele eigenständige Sequencer bietet wie sein Vorgänger. Mit Blick auf einen Live-Einsatz haben die Entwickler dem Sequencer einen neuen Performance-Modus spendiert, der in Kombination mit den ebenfalls neuen Accumulator-, Groove- und Repeat-Engines viel Spielraum für kreative Ideen bietet. Mit FLOW gibt es dazu einen extra Layer für Performances.

Alle acht Sequencer des OXI One Mk2 sind mit ihrer eigenen Modulation-Lane ausgestattet und pro Sequencer gibt es zwei LFOs.

Dazu gibt es mit den Chord Tools, Custom Scales, erweiterten Generative Tools und einem verbesserten Arranger Mode allerhand Hilfsmittel, die bei der Erstellung von kompletten Tracks dienlich sind. Im internen Speicher können bis zu 20 komplette Projekte abgelegt werden. Und über eine SD-Karte lassen sich weitere Projekte mit einbinden und abspeichern.

Einige der neuen Funktionen soll es laut einem Facebook-Kommentar von OXI auch für die Mk1-Version des OXI One geben. Firmware-Version 5.0 soll dies zeitnah ermöglichen.

In Kombination mit dem OXI Split V2 Expander lassen sich bis zu sechs MIDI-Ports und 96 MIDI-Kanäle realisieren.

Hier die (englischsprachige) Liste der OXI One Mk2 Features:

8 Sequencers – up to 64 tracks

Fast and intuitive workflow with more dedicated backlit function buttons

New Performance Mode

Innovative and unique Accumulator and Repeat engines

Groove engine – create, share and import your own grooves

FLOW – Add an extra layer of performance

8 Independent Modulation lanes per sequencer

16 LFOs – 2 per sequencer

Advanced Generative tools

Intuitive chord mode with smart chord selection.

Improved Arranger Mode for flexible arrangement of your songs

Instantly load any of the 20 projects from the internal storage

SD Card to store infinite projects, grooves and scales

Custom Scales

Huge Instruments database with user created definitions

Enhanced logic conditions

New OXI App for better integration and user data management

Bigger OLED Screen

Battery meter Improved

Up to 6 MIDI Ports & 96 MIDI channels with the OXI Split V2 expander

2 CV Inputs

Ab sofort kann der OXI One Mk2 vorbestellt werden. Erhältlich ist er in den zwei Versionen „Black Edition“ und „Nostalgica“. Der Preis beläuft sich auf 879,- Euro für die Nostalgica-Version und auf 899,- Euro für die Black Edition. Weitere Informationen findet ihr auf der OXI Website.