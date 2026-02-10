ANZEIGE
Palmer ORBIT 11, koaxialer 3-Wege-Studiomonitor

Koaxialer Speaker von Palmer

10. Februar 2026
palmer orbit 11 koaxial studiomonitor

Palmer ORBIT 11, koaxialer 3-Wege-Studiomonitor

Mit dem ORBIT 11 stellt die Firma Palmer einen neuen 3-Wege-Studiomonitor vor, der klanglich interessant erscheint und dazu auch preislich sehr attraktiv ist. Hier die wichtigsten Informationen zum Palmer ORBIT 11.

Palmer ORBIT 11

Beim Palmer ORBIT 11 handelt es sich um einen koaxialen 3-Wege-Studiomonitor, der laut Hersteller für Mixing, Mastering, Postproduktion, Sounddesign etc. entwickelt wurde.

palmer orbit 11 koaxial studiomonitor

Sein koaxiales True-Point-Source-Design kombiniert einen 6,5-Zoll-Mitteltöner und einen 1-Zoll-Hochtöner und bietet eine gleichmäßige Abstrahlung von 120° × 120°. Die tiefen Frequenzen werden von zwei 8-Zoll-Tieftönern übernommen, die in einem versiegelten Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit einer Wandstärke von 5 bis 16 mm montiert sind. Das Gehäuse soll mechanischen Kräften entgegenwirken, Gehäusevibrationen minimieren und so eine tiefe Basswiedergabe bis hinunter auf 28 Hz ermöglichen.

palmer orbit 11 koaxial studiomonitor

Die wichtigsten Spezifikationen:

  • Verstärkung: Class D
  • Frequenzgang: 28 – 28.000 Hz
  • Max. SPL (Peak): 116 dB
  • Crossover Frequenz: 250 Hz / 1.800 Hz
  • Peak Output Power: 1.000 Watt
  • RMS Output Power: 400 Watt
  • Interne Signalverarbeitung: 96 kHz/24 Bit samt FIR-Filterung

Anschlussseitig verfügt der Palmer ORBIT 11 über einen analogen symmetrischen XLR- und einen digitalen AES3-Eingang samt AES3-Thru-Anschluss.

Für eine schnelle Einrichtung bietet das oben angebrachte Bedienfeld Zugriff auf eine Pad-Schaltung, einen 3-Band-Equalizer, die Klang-Presets „Desk“ und „Rear Wall“ sowie einen 80-Hz-Hochpassfilter.

palmer orbit 11 koaxial studiomonitor

Zeitnah ist der ORBIT 11 in den zwei Farben Weiß und Schwarz im Handel erhältlich. Der UVP-Preis beläuft sich auf 799,- Euro (Stückpreis).

