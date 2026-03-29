Parallel Minds Reverie, Audio-Software

Audio-to-Soundscape-Transformator

Mit Parallel Minds Reverie lassen sich aus beliebigen Audiodateien in nur drei Schritten atmosphärische und lange Klanglandschaften erzeugen. Eine komplexe Effektkette macht es möglich.

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Parallel Minds Reverie

Die Standalone-Software ist auf eine möglichst einfache Bedienung ausgelegt. Zwar arbeiten intern 38 unterschiedliche Audiomodule, doch der Anwender braucht nur einen Style auszuwählen und ein paar allgemein gehaltenen Parameter, wie z. B. Duration, Mood, Stretch, einzustellen. Mit einem Klick auf den Generate-Button wird dann die Soundscape-Datei erzeugt.

Die interne Effektkette besitzt je nach gewähltem Style fünf oder sechs Elemente: Time-Stretch, Spectral, Modulation, Space, Pitch und Dynamics. Für jedes Element sind mehrere Algorithmen vorhanden, die für die Styles vorgewählt sind. Der Anwender kann hier jedoch nicht eingreifen.

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Die Software verfügt in der Pro-Version über 19 Styles und 15 zusätzlich Artistic-Presets. Die generierten Soundscapes können bis zu 30 Minuten lang sein. Es gibt auch eine kostenlose Version von Reverie, die nur 5 Styles enthält und bei der die Länge auf 3 Minuten begrenzt ist.

Reverie akzeptiert die Formate WAV, MP3, FLAC, OGG, M4A und AIFF als Ausgangsmaterial. Es kann sich dabei um einzelne Klänge, Instrumentalphrasen, Field Recording oder ganze Musikstücke handeln. Je komplexer und abwechslungsreicher, umso interessanter wird das Ergebnis.

Parallel Minds Reverie ist für macOS (Apple Silikon / Intel) und Windows verfügbar. Der Preis für die Pro-Version beträgt 19,- Euro (einmalig, kein Abo).