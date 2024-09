Patches & Sounds: Behringer MS-5 Synthesizer (Roland SH-5)

10 Sound-Patches für den Behringer MS-5

Wir haben für Euch 10 starke Patches & Sounds für den Behringer MS-5 Synthesizer zusammengestellt, die ihr aber auch für den Roland SH-5 verwenden könnt. Um uns den weitgefächerten Klangmöglichkeiten des monophonen Behringer MS-5 zu nähern, möchte ich im Folgenden einige meiner Patches erläutern. Sämtliche Sounds lassen sich übrigens auch wunderbar in virtuellen Modularsystemen umsetzen, was ich parallel anhand meines Clavia Nord Modular G2 nachvollzogen habe. Gleiches funktioniert freilich auch mit VCV Rack oder Native Instruments Reaktor.

Behringer MS-5 Patch #01 – Kings Pad

Mein erstes Patch stellt ein für analoge monophone Synthesizer eher außergewöhnliches Szenario dar: eine Fläche. Die Idee ist, einen weichen Grundklang mit allmählich eingeblendetem Vibrato zu erschaffen, der später im Hall zu einer mehrstimmig ineinander klingenden Melange verschmilzt.

Den Anfang machen die beiden VCOs in 8‘ Oktavlage. VCO1 bringt uns eine langsame PWM Schwingungsform, moduliert durch LFO2. Zusätzlich nutzen wir LFO2 auch zur behutsamen Tonhöhenmodulation. VCO2 spielt eine weiche Dreieckschwingung ab, die Feinstimmung ist nahe am VCO1, aber nicht perfekt. Der ADSR-Hüllkurvengenerator moduliert den VCA und steht auf relativ gemächlichen Werten.

Nun kommen auf beiden VCOs die beiden Filter ins Spiel: Das Multimode VCF wird als Lowpass mit hoher Resonanz betrieben. Etwas Keyboardfollow gibt uns nicht nur eine Aufhellung der höheren Noten, sondern vielmehr eine vokalartige Resonanz, die ein wenig mit der Tonhöhe mitwandert, jedoch absichtlich nicht mit 1 V/Okt. Tracking. Unser ADSR-Hüllkurvengenerator darf das VCF dabei minimal öffnen. Zusätzlich gönnen wir uns ein wenig Salz durch eine langsame S/H-Modulation über den Mod-Regler. Das statische Bandpass-Filter nutze ich einerseits für einen dezenten Formanten, andererseits lässt es designbedingt einiges an seidigen streicherartigen Höhen passieren, was gut zu unserem Vorhaben passt.

So richtig komplett wird der Sound jedoch erst durch das Eventide H3000 Preset „536 Build-A-Shimmer“. Dies ist eigentlich nur ein Multitap-Delay mit extrem viel Feedback, wie im abschließenden Beispiel anhand eines perkussiven Sounds aus einer einzelnen Dreieckschwingung zu hören. Wer kein H3000 zur Hand hat, bekommt einen ähnlichen Effekt auch mit den meisten Freeware Granular-Delay-Plug-ins hin, wie z. B. dem Ursadsp Lagrange (am Ende zu hören):

Behringer MS-5 Patch #02-Vocaloid Lead

Dieser Leadsound aus meinem ausführlichen Testbericht hatte es einigen Lesern angetan, weshalb ich an dieser Stelle gerne seine „decostruction“ etwas ausführlicher versuchen möchte. Die Fläche im Hintergrund des Klangbeispiels entstammt fünf Overdub-Spuren des Behringer MS-5 (vgl. Patch #08). Beginnen wir mit VCO1: Er spielt einen simplen 32‘-Sägezahn, den VCA öffnet traditionell der ADSR-Hüllkurvengenerator. Die verzögerte Sinusschwingung aus LFO2 moduliert dabei die Frequenz für ein leicht eierndes Vibrato.

Nun fügen wir VCO2 hinzu. Er ist auf VCO1 synchronisiert („strong“) und liefert uns eine PWM-Schwingung in 8‘ Lage. Seine Pulsbreite wird vom ADSR-Hüllkurvengenerator moduliert. Zusätzlich gönnen wir ihm etwas Pitchmodulation durch den LFO1. Wir stimmen ihn eine kleine Terz tiefer als VCO1.

Das Multimode-Filter filtert hier ausschließlich VCO1, das Bandpass-Filter ausschließlich VCO2. Das Lowpass-Filter wird vom S/H zufallsmoduliert. Keyfollow steht in der Mitte, als Hüllkurvengenerator kommt der AR zum Einsatz (A=2, R=2, Sens=6). Das Bandpass-Filter liefert einen tiefen Festformanten.

Zu guter Letzt noch ein wenig Schmutz und Höhenglanz addiert und fertig ist der Klang. Wir fügen etwas Pink Noise in das Multimode-VCF und ergänzen mit einem Hauch Ringmodulator – diesmal an den Filtern vorbei direkt in den VCA.

Garnieren wir das Ganze mit einer Prise allgegenwärtige Valhalla Vintage Verb Plug-in (Default-Preset) und schon haben wir einen sehr kultigen ungewöhnlichen aber irgendwie doch auch klassischen Synthlead, den man vielleicht eher dem Korg Sigma mit einem Lexicon 224 zuschreiben würde. Zu spielen mit einer Menge Pitchbender, versteht sich …

Behringer MS-5 Patch #03 Mighty Bass

Hier kommt ein fetter Bass, den Madonna sicher auch nicht von der Bettkante gestoßen hätte. Charakterliche Moog-Anleihen sind nicht unbeabsichtigt, wenngleich doch mit einem klaren Roland-Touch, irgendwo in der Mitte aus Moog Source und angezerrtem Roland MKS80.

Der VCO1 ertönt im 16‘ mit PWM durch die Dreieckschwingung von LFO2. Hierbei spielt das Retriggering beim LFO seine Stärken aus – das Klangergebnis ist bei rhythmischem Spiel wie eine zusätzliche Hüllkurve einzusetzen. VCO2 spielt im 32‘ auch mit PWM, allerdings hier via ADSR. Der Clou des Sounds liegt jedoch im Ringmodulator, dessen Level im Mixer auf Maximum steht, während die beiden VCOs leiser herumdümpeln. Der Y-Eingang des Ringmodulators wird nun auf die Sägezahnschwingung von LFO1 (z. B. Triolen zum aktuellen Songtempo einstellen!) geschaltet.

Das Lowpass-Filter steht auf minimalem Cutoff und einem mittleren Resonance-Wert. Die Filteröffnung kommt vom der ADSR-Hüllkurvengenerator, etwas Keyfollow und einer S/H Random-Mod. Das Bandpass-Filter steht auf seinem tiefsmöglichen Setting, wo es wie ein Bassboost-EQ arbeitet.

Die Finesse liegt nun einerseits in einer kleinen Modulation des VCAs durch die Sinusschwingung von LFO2, im Zusammenspiel mit einer Rückkopplung (alter Minimoog-Trick): Der rechte Ausgang des Behringer MS-5 wird hierbei über ein halb herausgezogenes symmetrisches Klinkenkabel (damit sich die Phase dreht) in den External In zurückgeführt (Input Sensitivity=Hi). Das ist subtil, aber wahrnehmbar. Das klingt nun kaum mehr „typisch Behringer“!

Behringer MS-5 Patch #04 Arpeggioso

Der Behringer MS-5 verfügt leider wie sein historisches Vorbild über keinen integrierten Arpeggiator, was sich via MIDI aber leicht lösen lässt. Aber geht es auch noch anders? Ja, zumindest im weitesten Sinne:

Die Idee besteht darin, den „weak sync“ von VCO2 zu missbrauchen. Dazu stellen wir VCO1 auf 4‘ Oktavlage und VCO2 auf 32‘. Nun modulieren wir maximal (!) die Tonhöhe von VCO2 mit der aufsteigenden Sägezahnschwingung aus LFO1.

Im Mixer addieren wir etwas Pink Noise, ausschließlich ins Multimode-Filter. VCO1 wird für etwas mehr Glitzern mit minimalem Pegel direkt in den VCA eingespeist. VCO2 landet mit Maximalpegel im Multimode-Filter, der Ringmodulator im Bandpass-Filter.

Das Multimode-Filter steht dieses Mal auf Bandpass. Moduliert wird es einerseits durch die S/H-Schaltung, andererseits durch den AR-Hüllkurvengenerator. Die Besonderheit liegt aber im Triggerverhalten der Hüllkurvengeneratoren: Der ADRS-Hüllkurvengenerator, der ganz traditionell den VCA steuert, triggern wir mit der Clock des S/H, den AR-Hüllkurvengenerator durch LFO2!

Betont sei an dieser Stelle noch einmal, dass ich im Klangbeispiel nur sehr selten zwischen den Noten „D“ und „Bb“ wechsle – alle Trigger liefert S/H, die Akkordbrechungen ausschließlich die Weak-Sync-Modulation durch den LFO1!

Klangbeispiel: Aufbau (VCO1, VCO2, Weak Sync, LFO Mod, VCF, Noise, BPF, Eventide H3000 (Prog. #581 „Canyon“), gegen Ende mit manueller Bandpass-Filter-Modulation

Behringer MS-5 Patch #05: Tonys Bank

Jeder hält die dualen Filter für DAS Alleinstellungsmerkmal des SH-5. Tony Banks von Genesis hätte bei diesem Sound seine Freude gehabt , der zeigt, wie überzeugend auch die Oszillatoren des Behringer MS-5 im Alleingang klingen.

Da der Behringer MS-5 kein Polysynthesizer ist, spielte ich das Demo zunächst auf dem Arturia Prophet-5 V ein und zeichnete danach jede Stimme einzeln vom MS-5 auf eine eigenständige Spur auf. Der Prophet-5 V wurde dann wieder gelöscht und ist in der Aufnahme freilich nicht zu hören.

VCO1 liefert hier in der 8‘-Lage einen unmodulierten Sägezahn, VCO2 (Rechteck) ist hart synchronisiert und liegt eine Quarte über VCO1. Nun modulieren wir VCO2 mit dem Sinus aus LFO2, der funktional wieder mal durch den vorgegebenen Reset eher zum Loop-Hüllkurvengenerator mutiert. Beide VCOs laufen direkt in den VCA, ohne Filter. Der Ausgang des Ringmodulators speist dezent das LPF und BPF. Der ADSR-Hüllkurvengenerator moduliert VCA und VCF. Für etwas mehr Bewegung im Klang sorgt LFO1, der mit seiner fallenden Sägezahnschwingung das VCF moduliert. Beispieleffekt ist wieder das Eventide H3000, diesmal mit dem Programm #717 „Delay To Wash“.

Behringer MS-5 Patch #06: Echo’n’bounce

Unerwartete Tiefen der Kreativität erwarten uns bei Verwendung des External In als Return-Weg eines simplen Delays. Da der External In je nach Schaltposition im Mixer entweder vor dem VCA, vor dem oder den Filter(n) in das Gerät führt und auch als X-Eingang für den Ringmodulator nutzbar ist, öffnen sich vielfältige Möglichkeiten zwischen Gated-Delay, Filtered-Delay und eben außergewöhnlicheren Ringmodulationen. Als Send-Weg ins Delay nutzen wir den rechten Hauptausgang, links greifen wir das Mono-Ausgangssignal zum Anhören bzw. für die Aufnahme ab. Der Panning-Regler mutiert damit zum Send-Regler und der Ext In im Mischpult zeitgleich zu Return-Level und Feedback, da dann das Signal ja auch wieder (abgesenkt durch den Panning-Regler) am rechten Ausgang erscheinen wird. In meinem Klangbeispiel nutze ich ein einfaches Delay aus meinem alten Yamaha SXP90 mit 400 ms Verzögerungszeit.

Klangbeispiel: MIDI-Sequence, zuerst komplett, dann nur VCO1, VCO2, beide, Ringmod alleine, alle, zum Schluss inkl. External In

VCO1 und VCO 2 spielen beide im 16‘. VCO1 mit einer Dreieckschwingung, deren Tonhöhe vom Rechteck des LFO2 im Umfang einer Oktave moduliert wird. VCO2 liefert PWM, moduliert vom ADSR-Hüllkurvengenerator. Seine Tonhöhe erfährt zudem eine starke Vibrato-Modulation vom verzögerten Sinus aus LFO2. Dies tröstet über das beim Behringer MS-5 so schmerzlich fehlende Mod-Wheel hinweg. VCO1 landet mit Vollpegel direkt im VCA, der vom ADSR-Hüllkurvengenerator moduliert wird. VCO2 wird mit halbem Pegel in das resonierende HPF (!) geleitet.

Das HPF wird zusätzlich über den AR-Hüllkurvengenerator moduliert. Der AR-Hüllkurvengenerator erhält nun seinen Trigger von der S/H-Clock, was die Filterbewegung etwas unberechenbarer macht. Frei nach dem Motto „all in“ speisen wir zum Schluss auch noch den Ringmodulator ein und schicken ihn zum BPF. Ein kurzes Portamento rundet das Patch ab. Das SPX90 Delay kommt im Mixer direkt zum VCA zurück, was die Stutter-Gate-Effekte hervorbringt. Andere Routings sind durchaus Experimente wert. Vorsicht ist nur geboten, wenn man den Effekt-Return, der ja gleichzeitig das Feedback regelt, in ein stark resonierendes Filter bringt – das kann schnell verzerren.

Behringer MS-5 Patch #07/08/09: Drumz

Ehrlich gesagt finde ich es wirklich kompliziert, gute Bassdrums selbst zu erschrauben. Am Behringer MS-5 ziehen wir dafür alle Register: Das LPF liefert mit maximalem Resonance- und minimalem Cutoff-Wert den sinusartigen Grundklang, mit einem archetypischen Pitchfall via ADSR. Pink Noise und VCO1 (32‘ Rechteck) landen im LPF. VCO2 (32‘ Sägezahn, KybdFollow=off) wird auch vom ADSR-Hüllkurvengenerator moduliert und zielt in das LPF und BPF, das wieder den Low-Boost-Trick hervorbringt, den wir aus unserem Bass-Patch kennen. Eine kleine finale Optimierung kommt über den FX-Send-Trick wie im vorherigen Patch: Ein kurzes Random-Gated-Reverb aus dem Yamaha SPX90 speist sowohl Ringmodulator (X) als auch VCF und BPF.

Ein unumgängliches Problem im Vergleich zu dedizierten Drummachines ist, dass die Oszillatoren bei Analogsynthesizern in aller Regel frei schwingen und nicht mit dem Tastenanschlag im Nulldurchgang starten. Dies könnte z. B. das Behringer 921 Oszillatormodul. Folge davon ist, dass die klanglich so wichtigen ersten Millisekunden beim Anschlag jedes Mal ein wenig unterschiedlich klingen – ein Manko, dem man meist nur durch digitales Sampling begegnen konnte oder man erfreut sich der lebendigen Klanglichkeit.

Eine passende Closed-HiHat und Snare ist auf dem Behringer MS-5 schnell gemacht. Die analogen Klassiker vom Schlage einer TR-606 oder TR-808 lassen sich leider nicht so ohne Weiteres mit einem nichtmodularen Synthesizer imitieren. Aber typische Depeche Mode Drums erklingen in ergiebigen Varianten auf dem MS-5. Ich will hier bewusst keine Vorgaben machen, sondern zu eigenen Experimenten anregen. Als Startpunkt für Snares dient beispielsweise ein schneller ADSR-Hüllkurvengenerator (A=0, D=2, S=2, R=3) und Pink Noise in beide Filter. Nun können wir mit dem resonierenden HPF durch parallele ADSR-Modulation (Cutoff=5, Reso=9, Sens=2) den Höhenanteil in Form bringen.

Das statische BPF bildet den Bauch unserer Snare (Frequ=4, Reso=9, Level=6). Wer übrigens die Invertierung der ADSR zur Filtermodulation vermisst (für die typischen „puiii“-Sweeps), nimmt kurzerhand den mit jedem Tastendruck neustartenden LFO1 zu Hilfe (Rate=7, Reverse Saw > VCF, Mod=1). Wer das Ganze um chaotischer oder metallische Klanganteile ergänzen möchte, findet in den beiden VCOs und im Ringmodulator unzählige Möglichkeiten (z. B. Pitch-Modulation des VCO1 via S/H bei maximaler Sample-Time plus VCO2 via LFO2 mit maximaler Rate). Im Klangbeispiel kommt als Zuckerhäubchen noch der UAD RMX16 als Nonlinear Reverb sowie ein 1/8 Delay auf der HiHat (=nur doppelt gefiltertes Rauschen) zum Einsatz.

Behringer MS-5 Patch #10: PWM-Padding

In meinem letzten Patch möchte ich eine zweite Fläche vorstellen. Im Gegensatz zur ersten, die sich erst unter Zuhilfenahme eines komplexen Multieffektes, kombiniert mit geschicktem Echtzeitspiel, entfaltet, suchen wir hier einen monophonen PWM-Klang mit sanften LFO-Modulationen und traditionellen Schwebungen. Als erstes habe ich einen einzelnen Klang des Behringer MS-5 in der DAW gesampelt und auf die Schnelle recht schlampig geloopt (am Ende des Klangbeispiels erklingt diese Sampler-Fassung zur Orientierung). Mit dieser MIDI-Sampler-Spur habe ich meine Fläche zunächst am Computer gespielt und quantisiert, die MIDI-Tonlängen und -Übergänge mit der Maus editiert. Dann habe ich in der MIDI-Spur alle Noten außer der Unterstimme gemutet und den MIDI-Spurausgang über USB zum MS-5 gesendet. Das Ergebnis habe ich inklusive Hall aus meinem alten MXR 01A auf eine einzelne Stereospur aufgezeichnet und diese „Bass“ benannt.

Als nächstes kam der „Tenor“, dann der „Alt“ und zu guter Letzt der „Sopran“ – wie in einem vierstimmigen Chor. Wer nun entsetzt aufschreit „das dauert ja ewig“: Nein, es dauerte eine Viertelstunde – definitiv kürzer als beispielsweise Aufnahmen mit einem echten Streichquartett. Belohnt wird man mit einer tollen und außergewöhnlichen Fläche, deren LFOs in jeder Einzelstimme ein wenig andere Modulationen hervorbringen. Zu Zeiten von Toto, Michael Jackson & Co. hören wir relativ häufig derartige Overdub-Flächen. Nicht weil polyphones Spiel auf elektronischen Instrumenten damals nicht möglich gewesen wäre, sondern weil es auf diese Weise einfach toll klingt! Muse haben das im Intro von „Resistance“ auch exakt so gemacht: https://youtu.be/-R9oXm-bRK0?si=LcuOingB4XvXEkQb&t=376

Im VCO1 erklingt eine 16‘-PWM via LFO2, wobei S/H die Tonhöhe leicht zum Schwanken bringt. VCO1 landet ausschließlich im LPF, um eine schön wollige Anmutung zu erhalten. VCO2 steuert einen 16‘ Sägezahn bei, sehr vorsichtig moduliert von LFO1 und landet im LPF und BPF. Letzteres schenkt uns wieder ein paar seidig-flirrende Höhen. Ein langsames Mäandern ergibt sich durch den Rinmodulator: Der Y-Eingang steht dabei auf der Sinusschwingung aus LFO2, was ein langsames Tremolo von VCO1 hervorbringt. Ein spannender Trick dabei liegt darin, das Ausgangssignal in beide Filter zu leiten – so erklingt der VCO1 abwechselnd ausschließlich im LPF und dann, sobald der Ringmodulator hörbar wird, in beiden! Unser ADSR-Hüllkurvengenerator darf hier mal wirklich langsam zu Werke gehen, wobei der Behringer MS-5 nie extrem langsame Hüllkurvenzeiten bietet.

Der MXR/ART 01A war ein 1984 auf den Markt geworfener einfacher Digitalhall, der sich preislich über den Federhall- und BBD-Geräten dieser Zeit, jedoch weit unter den großen Lexicons und Quantecs positionierte. Man kann ihn heute mitunter um die 100,- Euro gebraucht erstehen, wenngleich leider nicht viele dieser Geräte erhalten sind. Klanglich schätze ich ihn für Synthesizer-Flächen sehr, da er das typische „gewisse Etwas“ hat – eine körnige Qualität, typisch für viele frühe Digitalgeräte, aber gepaart mit einer unglaublichen Stereobreite im Nachklang, die gerade monophone Synthesizer enorm aufwertet: