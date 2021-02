PH Modular Kit Extension für Behringer Neutron & Co

Erweiterungs-Panel im 1 HE-Format

PH Modular aus Frankreich bietet ein kleines Extension Kit für den Behringer Neutron an, mit dem die rückseitigen Anschlüsse des Synthesizers auch bei Einbau in ein Modularsystem nutzbar bleiben.

Die Desktop-Synthesizer von Behringer sind auch für einen alternativen Einbau in ein Eurorack-Rahmen vorbereitet und speziell der Neutron ist mit seinen umfangreichen Patch-Feld dafür prädestiniert. Allerdings gehen beim Einbau in ein Modularsystem die rückseitigen Anschlüsse „verloren“. Das Expansion Kit macht diese wieder nutzbar.

Die Kit Extension versieht die Anschlussplatine des Neutron mit einem Panel im Intellijel-kompatiblen 1 HE Format. Das bringt dann folgende Vorteile:

• Möglichkeit der unabhängigen Stromversorgung, d. h. Entlastung des Case-Netzteils

• separater On/Off-Schalter

• USB-Anschluss für Updates, Einstellungen, „Hidden“ Feature

• MIDI Thru-Anschluss

• wählen des MIDI-Kanals

• 6,3 mm Anschlüsse für Ausgang (Line-Level > Mixer, Audiointerface) und Audioeingang

• 6,3 mm Buchse für Kopfhörer und separater Regler

Die MIDI Thru Buchse wird mit dem Kit in eine TRS-Buchse umgebaut, wofür ein wenig Löten erforderlich ist. Wer auf Thru verzichten will, kann das Panel auch ohne den Wechsel der Buchse am PCB befestigen. Alle benötigten Montagebauteile liegen natürlich bei.

Das 42 TE breite PH Modular Kit Extemsion kostet 35,- Euro zzgl. Versand. Eine ausführliche Montageanleitung mit Bildern kann man von der Website herunterladen.

PH Modular will in Kürze auch weitere Kits für die Behringer Synthesizer Model D, K-2, Cat, Wasp und Pro-1 anbieten.