Italienische Eleganz

Für Herbie Hancock fühlen sie sich „very elegant“ an, für viele klassische Pianisten gelten sie als das Beste schlechthin, auch wenn dies natürlich Geschmackssache ist.

Gemeint sind die Instrumente von Paolo Fazioli, der seit den 1980er-Jahren Flügel baut, die in Sachen Präzision und Feinheiten neue Maßstäbe setzen.

Paolo Fazioli: Vom Ingenieur zum Klavierbauer

Eigentlich war Paolo Faziolis Weg vorgezeichnet: Eines Tages sollte er die familieneigene Fabrik von Büromöbeln (Mobili Italiani Moderni, kurz MIM) übernehmen, für die er bereits in jungen Jahren im Management tätig war. Doch galt sein Interesse der Musik – und dem Entwickeln. 1944 geboren, schloss er 1969 sein Studium des Maschinenbaus ab, zwei Jahre später erlangte er ein Diplom als Konzertpianist und später auch in Komposition.

Die Entwicklung von Büromöbeln forderte ihn zu wenig, er verließ das Familienunternehmen und widmete sich fortan dem Klavierbau, obwohl ihm von verschiedenen Leuten davon abgeraten wurde. Zusammen mit Akustikern, Physikern und Mathematikern analysierte er Flügelmodelle der damals bekanntesten Klavierbauer und versuchte diese zu optimieren. Was ihm an Tradition fehlte, ersetzte er durch wissenschaftliche Akribie und seine Erfahrung und ästhetischen Vorstellungen als Pianist, so dass er schließlich im Juni 1980 seinen ersten Flügel, den F183, vorstellen konnte. Im selben Jahr folgten ein Konzertflügel (F278) und der Stutzflügel F156. 1981 wurde die Firma Fazioli Pianoforti gegründet.

Anfangs beschränkte sich die Produktion auf 24 Instrumente pro Jahr, gefertigt in der familieneigenen Möbelfabrik in Sacile, in der Nähe von Venedig. In den folgenden Jahren wurde die Produktpalette um die Modelle F228 und F212 – eine unter professionellen Pianisten sehr beliebte Größe für den Heimgebrauch – erweitert.

Weltweite Aufmerksamkeit erlangte Paolo Fazioli mit dem F308, den er 1987 vorstellte, ist dies doch der bis dato größte Konzertflügel in Serienproduktion. Über die Jahre konnte die Produktion weiter gesteigert werden und lag 1993 bei – im Vergleich immer noch sehr bescheidenen – 72 Instrumenten pro Jahr. Der limitierende Faktor war dabei nebst geschultem Personal vor allem der Platz, da die Flügel zwischen den Arbeitsschritten längere Zeit ruhen müssen.

Handwerkskunst, ausgewählte Klanghölzer und viel Zeit

Bei Fazioli fühlt man sich ausschließlich der Qualität verpflichtet, jedes Instrument ist ein handgefertigtes Unikat, angefangen bei der Auswahl der Hölzer. Das Fichtenholz für die Resonanzböden stammt aus dem Fleimstal (italienisch Val di Fiemme), wo auch schon Antonio Stradivari und Giuseppe Guarneri, deren Geigen weiterhin zu Millionenbeträgen gehandelt werden, ihre Hölzer auswählten. Val di Fiemme ist weiterhin Synonym für gute Klanghölzer, die besonderen klimatischen Bedingungen führen zu einem sehr gleichmäßigen Wuchs des Fichtenholzes, das von spezialisierten Holzhändlern nach den Bedürfnissen der Instrumentenbauer ausgewählt wird.

Die Mechanik der Fazioli-Flügel stammt von Renner in Gärtringen, südlich von Stuttgart, wie bei den meisten namhaften Klavieren und Flügeln aus Europa. Dennoch spielen sich diese nicht alle gleich, da die Mechaniken nach Vorgaben der Hersteller gebaut und im Werk feinjustiert werden. Unbestätigten Angaben zufolge erstrecke sich der Bau eines Fazioli-Flügels inklusive aller Trocknungszeiten über drei Jahre. Der Abschluss erfolgt im hauseigenen Konzertsaal, wo der Meister selbst jeden einzelnen Flügel anspielt und intoniert, ehe dieser das Werk verlässt.

Klang und Spielgefühl

Ich muss gestehen, dass ich schon lange Zeit nicht mehr an einem Fazioli saß, sind diese Instrumente doch weiterhin selten. Doch habe ich ihn als feinfühlig in Erinnerung, was sich mit vielen Berichten von Pianisten deckt. Faziolis Mechanik hat den Ruf, sensibel zu reagieren und jede noch so kleine Nuance des Anschlags zu übertragen. Spieltechnische Fehler verzeiht ein Fazioli nicht, wodurch er nicht nur auf Bewunderung stößt. Manche Pianisten lehnen Fazioli geradezu energisch ab, während er für andere neue musikalische Wege öffnet:

„When it comes to Faziolis, they inspire me to do certain things. And I don’t get that coming from other brands, so that’s why I like them.“ (Herbie Hancock)

Der Klang ist klar und rein und lässt sich durch den Anschlag stark modulieren: ein Instrument höchster Präzision mit einem breiten klanglichen Spektrum und einer beeindruckenden Dynamik. Wobei jedes Instrument seinen eigenen, individuellen Charakter hat.

Edles Design und bunte Farben

Nebst seinem hervorragenden Ruf unter Pianisten wurde Fazioli über die Jahre auch zum Statussymbol für Superreiche, denen ein Steinway zu profan wirkt. Gestalterisch ist bei Fazioli auf Wunsch fast alles möglich: von zahlreichen Holzfurnieren über bunte Farben bis zu handgemalten Bildern auf dem Flügeldeckel oder ein mit Blattgold bedecktes Einzelstück.



Doch auch abseits aller Sonderwünsche überzeugen Fazioli Flügel durch eine besondere Eleganz. Meiner Meinung nach stimmen die Proportionen perfekt und verleihen den Instrumenten eine besondere Leichtigkeit, nicht zuletzt dank der feinen weißen Linie an den Füßen.

Gebrauchtmarkt

Auf dem Gebrauchtmarkt werden Faziolis nur selten angeboten, was nicht zuletzt auch mit der Qualität zusammenhängt: Wer möchte einen Fazioli jemals wieder hergeben?

Zum anderen liegt dies auch an den geringen Stückzahlen selbst. Auch wenn die jährliche Produktion von ursprünglich ca. 20 mittlerweile auf maximal 170 Instrumente angewachsen ist, sind Faziolis weit davon entfernt, ein Massenprodukt zu sein. Eine weitere Steigerung der Produktion sei laut Paolo Fazioli nicht erwünscht, da er qualitative Einbußen befürchtet.

Einen guten gebrauchten Steinway, Bechstein oder Bösendorfer findet man im Netz und das auch zu verhältnismäßig bezahlbaren Preisen. Faziolis sind für normalsterbliche Musiker praktisch unerreichbar, sofern man sich nicht auf Jahrzehnte hinaus verschulden möchte.

Fazioli Modelle

Über die Jahre hat Fazioli sein Portfolio laufend erweitert und umfasst heute sieben Flügel, aber kein einziges Klavier. Ob sich daran jemals etwas ändern wird, halte ich für sehr unwahrscheinlich, da Paolo Fazioli großen Wert auf eine schnelle und reaktive Mechanik legt, die beim Klavier aus bautechnischen Gründen nicht umzusetzen wäre.

F156

Der kleinste Fazioli ist ein typischer Stutzflügel („Babygrand“), der trotz seiner geringen Größe erstaunlich voll klingt. Voluminöse Bässe braucht man nicht zu erwarten, aber ab der Tenorlage klingt der F156 sehr ausgewogen und klar.

F183

Faziolis Standardmodell für den Heimgebrauch ist etwas kürzer als sein direkter Konkurrent, der Steinway A-188, aber nicht weniger klangvoll.

F198

Der F198 wurde 2024 vorgestellt, um die vergleichsweise große Lücke zwischen dem 183er- und 212er-Modell zu schließen.

F212

Ein ideales Instrument für das Heimstudio und kleinere Bühnen.

F228

Faziolis Semikonzertflügel wird gerne in der Kammermusik oder in Tonstudios eingesetzt.

F278

Der F278 ist Faziolis „Standardkonzertflügel“, der aber stets etwas im Schatten seines größeren Bruders steht.

F308

Faziolis größter Konzertflügel ist defacto auch der größte Konzertflügel überhaupt, abgesehen vom 333er von Borgato, der indes nur auf Bestellung baut. Der F308 bietet ein unvergleichliches Spiel- und Klangerlebnis mit einer enormen Dynamik von Pianissimo bis Fortissimo. Das vierte Pedal bringt die Hammerköpfe etwas näher an die Saiten, so dass sich der Anschlagsimpuls etwas reduziert und der Ton insgesamt leiser wird, ohne dass sich dabei die Klangfarbe ändert. Außerdem wird dadurch der Anschlag etwas leichter, was sich positiv auf schnelle Passagen, sowie das Glissando- und Legatospiel auswirkt.

Sample Librarys

Auch bei Sample Librarys dominiert weiterhin der selbsternannte Klassenprimus aus New York und Hamburg, doch finden sich mittlerweile auch einige wenige gesampelte Faziolis:

VSL Synchron Pianos

Vienna Symphonic Library, eines der renommiertesten Häuser für Sampling klassischer Instrumente, bietet mit den Modellen F212 und F308 zwei Faziolis an. Die ursprünglich 200 GB werden mittels verlustfreier Kompression auf 40 GB Installationsgröße reduziert.

Vienna Symphonic Library Fazioli F308 Standard Library

IK Multimedia Pianoverse Gran Concerto

Zu einem erstaunlich günstigen Preis bietet IK Multimedia ein Sample-Set eines Fazioli F278 an, das mit 31 GB einen beachtlichen Umfang aufweist.

IK Multimedia Pianoverse Gran Concerto 278

Synthogy Italian Grand

Das Italian Grand von Synthogy basiert auf dem F308, im Englischen ist die Rede von einem „10 foot Concert Grand Piano“, was keinen anderen Schluss zulässt. Die Datenmenge liegt bei 28 GB für 18 Velocity-Layers.

Nord Piano Samples

Auch Nord bietet ein Fazioli-Sample, das indes nicht zu meinen Favoriten bei Nord gehört. Mag sein, dass die vergleichsweise geringen Datengrößen der Nord Piano Samples (200 MB) ihren Tribut fordern, da die wahre Stärke von eines Fazioli-Flügels in den Feinheiten liegt, die von diesem Sample-Set nicht wie gewünscht wiedergegeben werden kann.