Piano Lounge 6: Klavier üben, ohne die Nachbarn zu nerven

Üben in der Stille: Digital-Pianos oder Silent-Systeme?

Bei aller Schönheit von Klavieren und Flügeln bleibt ein Problem bestehen: Sie sind eher laute Instrumente und für manche Nachbarn eine Qual. Der Klang wird dabei nicht nur durch die Luft, sondern auch als Körperschall durch die Böden und Wände geleitet. Eine einfache Maßnahme ist, das Klavier auf ein Brett mit darunterliegendem Teppich oder Gummimatte zu stellen: Das Brett verteilt das Gewicht, und die Matte dämpft die Schwingungen. Damit kann man den Körperschall ein Stück weit reduzieren. Die Nachbarn werden’s einem danken, dennoch reicht dies noch nicht, um nachts um Eins in die Tasten zu greifen. Deshalb geht es heute um die einfache Frage: Wie übt man als Pianist im Stillen? Prinzipiell hat man vier Möglichkeiten …

1. Digitalpiano

Es gibt heute ein kaum überschaubares Angebot an elektronischen Pianos mit einer preislichen Spannweite von ein paar hundert Euro bis in den fünfstelligen Bereich. Dabei bieten sie alle mehr oder weniger dasselbe: Sie verfügen über 88 Tasten und versuchen, wie ein Flügel zu klingen. Intern arbeiten alle digital. Frühere Versuche, Pianos mit analogen Schaltungen zu simulieren, vermochten nie zu überzeugen, auch wenn sie klanglich bestimmt einen gewissen Charme ausstrahlen. Zu nennen wäre der Polymoog (1975), dessen Piano-Sound vollpolyphon und anschlagdynamisch spielbar war, den man klanglich aber nur mit viel Phantasie für ein Klavier halten konnte.

Die Klangerzeugung heutiger Digitalpianos basiert auf Samples und in seltenen Fällen auf Physical Modeling. Und da beides eine Kunst ist, reicht die klangliche Bandbreite heutiger Digital-Pianos von „gerade gut genug, um als Klavier erkannt zu werden“ bis „Das könnte fast ein Flügel sein!“

Prinzipiell unterscheidet man Stage- und Digitalpianos, wobei dies in erster Linie das Design betrifft. Erstere sind für die Bühne konzipiert und deshalb so weit wie möglich platz- und gewichtssparend gestaltet, so dass meistens auf interne Lautsprecher verzichtet wird, während Digitalpianos für den Heim- und Studiogebrauch gebaut sind, mit zugehörigem Holzständer sowie fest verbauten Pedalen und Monitoren. Ansonsten schenken sich Stage- und Digitalpianos nichts.

Wenn wir Digital-Pianos als Ersatz für akustische Klaviere und Flügel betrachten, können wir uns auf drei Aspekte konzentrieren: Klang, Spielgefühl sowie allenfalls das Gewicht, das vor allem für den Live-Betrieb relevant ist. Weitere Funktionen, wie andere Klänge, Metronome, Begleitautomaten und Sequencer können für den einen oder anderen entscheidende Kriterien sein. Ich würde sie nicht überbewerten, da man über MIDI und einen Rechner jedes Digital-Piano um die gewünschten Funktionen und Klänge erweitern kann. Was hingegen kein Rechner verbessern kann, ist die Klaviatur.

Gewichtete Tastaturen sind nicht alle gleich

Der Zusatz „gewichtet“ reicht nicht aus, um die Qualität einer Tastatur zu beurteilen. Allgemein gilt, dass mit der Gewichtung auch das Gewicht des Instrumentes zunimmt. Ein banaler Zusammenhang, der oft genug übersehen wird. Gut gemeinte Versuche, leichte Keyboards mit gewichteten Tasten zu bauen, mögen für Bandauftritte in Ordnung sein. Mehr ist davon aber nicht zu erwarten. Sie sind weit davon entfernt, ein natürliches Spielgefühl eines Flügels zu simulieren. Dazu zähle ich auch die HP-Klaviaturen von Nord.

Die „normalen“-gewichteten Tasten eines Nord Stage fühlen sich schon besser an, noch besser ist allerdings das kürzlich präsentierte Nord Grand Piano mit einer vereinfachten Hammermechanik von Kawai. Ähnliche Klaviaturen gibt es auch von Yamaha, Roland, Casio und Doepfer. In Verbindung mit einem Rechner oder Soundexpander ist ein PK88 ein passables Digitalpiano mit exzellenter Klaviatur.

Nicht zu verachten ist die Tastenoberfläche. Mit feuchten Händen kann man auf reinen Plastiktastaturen ins Rutschen geraten. Besser sind leicht poröse Oberflächen, die die Struktur von Elfenbein nachahmen.

Das zweifelsfrei natürlichste Flügel-Spielgefühl bieten sogenannte Hybrid-Pianos, die eine komplette Flügelmechanik mit einer elektronischen Klangerzeugung kombinieren. Verständlicherweise sind sie etwas schwerer gebaut und nichts für den schmalen Geldbeutel, wobei sie auf dem Gebrauchtmarkt stark unter Wert verkauft werden. Wichtige Hersteller sind Yamaha und Kawai, aber auch Blüthner aus Leipzig. Das preislich interessanteste Hybrid Piano wird von Casio gebaut, entwickelt in Zusammenarbeit mit Bechstein. Das GP-300 liegt unter 3000 Euro, trotz Flügelmechanik.

2. Silent-Systeme

sind elektronische Klangerzeuger, die nachträglich in ein Klavier oder einen Flügel eingebaut werden. Zusätzlich wird eine Stoppleiste montiert, die mechanisch aktiviert werden kann und die Hämmer kurz vor den Saiten abbremst. So hat man je nach Betriebsart ein akustisches Klavier oder ein Digitalpiano vor sich. Oder eine Kombination aus beidem: Da das Soundmodul auch ohne Stoppleiste funktioniert, kann man seinen Flügel auch mit externen Klängen layern.

Der Einbau eines Silentsystems kostet bei Klavieren 2000 bis 3000 Euro, bei Flügeln 3000 bis 4000 Euro. Die neuste Entwicklung sind Transducer-Systeme. Dabei wird mittels mehrerer mechanischer Schallwandler der Resonanzboden in Schwingung versetzt, um diesen als Lautsprecher für externe Klänge nutzen. Sicher eine interessante Spielerei, die mit etwa 6000 Euro teuer bezahlt werden muss.

Im direkten Vergleich zu Digital-Pianos sind Silent-Systeme deutlich lauter: Die mechanischen Geräusche des Flügels bleiben bestehen, was ziemlich klapprig klingen kann.

3. Akustik Boxen

Eine weitere Möglichkeit, im Stillen zu üben, sind Akustik-Boxen. Gemeint sind schallisolierte Kammern mit schwimmendem Boden, dicken Wänden, Fenstern und Lüftung. Steht das Klavier in einer solchen Kammer, ist von außen kaum mehr etwas zu hören. Die Akustik ist trocken und direkt. Mehrere Jahre übte ich in einer Akustik-Box, was sich so anfühlte, als säße ich im Instrument drin. Man ist konzentriert und fokussiert. Der Anschaffungspreis liegt zwar merklich höher als bei einem Digitalpiano, doch gibt es auch hier interessante Angebote auf dem Gebrauchtmarkt.

4. Übungsraum

Wieso denn kein normaler Bandübungsraum? Ich möchte niemanden davon abhalten, sein Klavier in einen Übungsraum zu stellen, doch gibt es einige Dinge zu bedenken. Erstens sollte dieser nicht zu feucht und konstant beheizt bzw. klimatisiert sein. Zweitens sollten keine lauten Nachbarn vorhanden sein. Neben einem Schlagzeuger oder E-Gitarristen Klavier zu üben, ist nichts für schwache Nerven. Die Nachbarschaftsproblematik stellt sich quasi mit umgekehrtem Vorzeichen.

Was hingegen eine interessante Alternative ist, das sind Klavierhäuser. Viele Klavierhändler vermieten Übungsräume mit Flügeln auf Stunden Basis.