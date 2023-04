Piano Lounge 8: Wie groß sind Flügel, Konzertflügel?

Welcher Flügel für welchen Stil?

In der heutigen Folge der Pianolounge geht es mal nur um eines: Die Größe (von Flügeln und Klavieren)!

Wahrscheinlich träumen die meisten Pianisten von einem Flügel. Viele beginnen auf einem Digitalpiano, wechseln später zu einem akustischen Klavier und vielleicht irgendwann auch zu einem Flügel, wobei das Angebot an verschiedenen Flügeln ziemlich groß und nicht gerade übersichtlich ist. Nebst der Entscheidung für eine bestimmte Marke, stellt sich natürlich auch die Frage nach der Größe eines Flügels, die von anderthalb bis über drei Meter Länge variiert.

Welchen Klangunterschied haben große und kleine Flügel?

Die größten Konzertflügel sind somit mehr als doppelt so lang wie kleine Salonflügel. Welchen Einfluss hat dies eigentlich auf den Klang? Und sind bestimmte Flügelgrößen auch für gewisse Stile prädestiniert?

Wie man sich leicht denken kann, sind große Instrumente lauter als kleine. Aber nicht nur das: Große Flügel können auch leiser und feiner gespielt werden, was mit höheren Saitenspannungen und längeren Hebeln der Mechanik zusammenhängt.

So könnte man als erste Regel definieren: Je größer das Instrument, desto größer die Dynamik, was in der klassischen Musik etwas wichtiger ist als im stark komprimierten Pop. Doch wie unterscheiden sich die verschiedenen Flügelgrößen bezüglich der Akustik?

Wie groß ist ein Flügel?

Die Höhe ist bei allen Flügeln gleich und liegt bei ungefähr einem Meter, während die Breite durch die 88 Tasten definiert ist und sich zwischen 1,45 und 1,55 Metern bewegt. Worin sich die Flügel aber wirklich unterscheiden, ist ihre Länge, gemessen von den Tasten bis zum hintersten Ende.

Stutzflügel: Flügel für kleine Räume

Beginnen wir mit den kleinsten Flügeln, die man allgemein Stutz- oder Mignonflügel nennt, englisch Baby Grand. Gemeint sind Instrumente von ca. 150 bis 180 Zentimetern Länge. Klanglich darf man von solchen Instrumenten nicht zu viel erwarten, dazu sind Basssaiten und Resonanzboden zu klein. Stutzflügel sind ein Kompromiss für kleine Räume, wenn man nicht auf eine Flügeltastatur verzichten möchte. Akustisch wären größere Hochklaviere mindestens ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen. Es gibt aber ein paar Ausnahmen: Einige Stutzflügel sind bekannt für ihren erstaunlich großen Klang. Dazu gehören der Fazioli F156 und der Steingräber A-170. Beide Instrumente gehören aber zur Oberliga und sind sehr kostspielig. Worin jedoch praktisch alle Stutzflügel auch die besten Klaviere übertreffen, ist ihre Mechanik. Eine gut justierte Flügelmechanik spielt sich angenehmer, präziser und feinfühliger als die beste Klaviermechanik. Grund sind die baubedingten Unterschiede: Beim Flügel bewegt sich der Hammer vertikal nach oben und schlägt die Saite von unten an, ehe er durch die Schwerkraft wieder nach unten in die Ruheposition gezogen wird. Beim Klavier mit seiner horizontal ausgerichteten Mechanik werden die Hämmer von Federn zurückgezogen, die naturgemäß ein bisschen träge sind, was sich unter anderem an der Repetitionsgeschwindigkeit zeigt: Eine Klaviertaste kann etwa siebenmal pro Sekunde angeschlagen werden, eine Flügeltaste bis zu 14 mal. Ob dieser Unterschied für die eigene Musik eine Rolle spielt, muss jeder natürlich selbst entscheiden. Ich würde aber allen Pianisten raten, vor dem Kauf eines Pianinos auch Flügel anzuspielen. Gut möglich, dass man sich in ein Instrument verliebt, das nicht wesentlich teurer als ein gutes Pianino ist.

Salonflügel: Der solide Standard

Flügel im Bereich zwischen 180 und 215 cm laufen meistens unter dem Namen Salon- oder Studioflügel. Sie gelten allgemein als die ideale Größe für den Heimgebrauch, da sie groß genug sind, um ihre klanglichen Vorzüge gegenüber guten Klavieren voll auszuspielen und andererseits klein genug, um in normalen Wohnungen Platz zu finden. Die meisten professionellen Pianisten üben zu Hause auf einem Instrument dieser Größe, wobei ein 210er Modell meistens einem 180er überlegen sein wird. Der größere Resonanzboden und die längeren Basssaiten erzeugen mehr Klangfülle. Doch auch hierzu gibt es verschiedene Meinungen, da bei längeren Flügeln der Schwingungsmittelpunkt der Saiten weiter vom Spieler entfernt liegt. Auf einem Steinway B-211 fühle ich mich weniger direkt mit dem Klang verbunden als auf einem A-188. Beim etwas kürzeren Flügel sitze ich als Spieler näher am Klang, zumindest nach meinem Empfinden, was mir mindestens so wichtig ist wie der etwas voluminösere Bass eines B-Flügels. Letzten Endes Geschmacksache, viele Pianisten werden dies anders sehen.

Kleine Konzertflügel

Kleine Konzertflügel, auch Semi-Konzertflügel genannt, sind um die 2,3 Meter lang und eignen sich für kleinere und mittelgroße Konzertsäle aber auch für Studios. Klanglich mit mehr Tiefe und Volumen als ein Salonflügel und meistens mit einer Konzertflügel-Mechanik bestückt gelten sie als „intime Konzertflügel“. Etwas weniger voluminös als ein großer Konzertflügel, doch klanglich ebenbürtig mit sehr präziser Mechanik. Semi-Konzertflügel sind rar, gebraucht werden sie nur selten angeboten, meistens jedoch zu vergleichsweise günstigen Preisen.

Konzertflügel

Ab 270 cm bewegen wir uns im Bereich der Konzertflügel. Sie sind in erster Linie so gestaltet, dass sie klanglich neben einem Orchester bestehen können, während sie aber auch sehr leise gespielt werden können. Bei geöffnetem Deckel fühlt man sich wie in einer Klangwolke von großer Tiefe und Räumlichkeit. Für den Heimgebrauch sind Konzertflügel meistens zu groß, von den exorbitanten Preisen ganz zu schweigen. Bei Konzertpianisten der Oberliga sieht dies wiederum etwas anders aus. Da kann es auch vorkommen, dass man gleich mehrere Konzertflügel zu Hause hat, um sich an die verschiedenen Modelle zu gewöhnen. Denn das größte Problem für uns Pianisten ist weiterhin, dass wir unsere Konzerte immer auf fremden Instrumenten spielen, es sei denn, man gehört zu den oberen 1 ‰ der Pianisten, die mit dem eigenen Instrument reisen können, wie beispielsweise die kanadische Pianistin Angela Hewitt oder auch Udo Jürgens.

Die meisten Konzertflügel liegen zwischen 270 und 280 cm, der bekannteste und heutiger Quasi-Standard ist der Steinway D-274. Yamahas CFX liegt bei 275 cm, ein Kawai SKX bei 278, der große Bechstein bei 282 cm und der Imperial von Bösendorfer bei 290 cm. Knapp über drei Meter liegt der große Fazioli F-308, während der Borgato Grand Prix mit 333 cm als der längste Konzertflügel gilt, abgesehen von einzelnen Sonderanfertigungen.

Angesichts der immer höheren Saitenspannungen ist bei ca. 3 Metern Länge eine technische Grenze der heute verfügbaren Materialien erreicht. Allgemein gelten 270 bis 280 cm als das Optimum von Saitenspannung, Klangprojektion, Lautstärke und Inharmonizität. Bei längeren Flügeln, die als Einzelstücke gebaut wurden, nimmt die Saitenspannung wieder ab. Ihr Vorteil liegt bei der Inharmonizität, sie lassen sich noch genauer und reiner stimmen, ihr Klang wird meistens als weich und rund beschrieben.

Klaviere: Die platzsparende Alternative?

Aufrechte Klaviere, im Fachjargon auch Pianinos genannt, können rein klanglich betrachtet eine sinnvolle Alternative zu Flügeln sein. Akustisch fühlt man sich näher am Klang, vor allem bei geöffnetem Verdeck. Ein bisschen wie bei Near-Field-Monitoren, während Flügel ein räumlicheres Bild abgeben, das aber auch etwas distanzierter wirken kann.

Die relevante Größe von Pianinos ist ihre Höhe. Die kleinsten Instrumente liegen bei ca. 105 cm, wovon ich aber eher abraten würde. Klanglich interessante Modelle gibt es ab einer Größe von ca. 112 cm. Ab 130 cm spricht man auch von „Konzertklavieren“, da sie auch für kleine Säle geeignet sind. Übrigens sind Pianinos nicht immer günstiger als Flügel, mit Neupreisen jenseits der 40.000,- Euro Grenze für große Modelle der edlen Marken.

Solche Pianinos übertreffen klanglich manchen Flügel, indes darf man nicht vergessen, dass das Spielgefühl nie das Gleiche sein wird.

Gefühlte Größe: Eine Frage der Optik

Zweifelsfrei brauchen Flügel ihren Platz, aber letzten Endes belegen sie nicht mehr Platz als ein Doppelbett oder ein Sofa samt Couchtisch. Hingegen wirken sie meistens sehr wuchtig, was auch mit der Farbe zusammenhängt. Als ich vor ein paar Jahren meinen 155er Stutzflügel gegen einen 191er austauschte, meinte meine Mitbewohnerin, dass der neue ja gar nicht größer sei als der alte aussehe. Wahrscheinlich spielte da die Farbe mit. Der kleine Flügel war schwarz, der große in hellem Mahagoni-Furnier.

Heute ist die große Mehrheit aller Flügel schwarz. Langsam setzt aber ein Umdenken ein, so steht seit ein paar Jahren ein Bösendorfer in knallrotem Pyramiden-Mahagoni auf der Bühne des Wiener Musikvereins. Furnierte Instrumente wirken optisch weniger schwer als die schwarzen, außerdem werden sie gebraucht häufig unter Wert verkauft, Furniere gelten als wertmindernd.

Manche Kunden wollen vor allem aus ästhetischen Gründen einen Flügel. Dagegen ist nichts einzuwenden, bloß würde ich auch da auf eine gewisse Qualität achten, wenn man möchte, dass das Instrument nicht nur eine schöne Kulisse darstellt. Denn viele dieser erstaunlich günstigen China-Flügel sind nicht gerade ein Beispiel an Langlebigkeit.