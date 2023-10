Pigtronix Cosmosis – Ambient-Reverb-Pedal

Pigtronix greift Strymon an

Das Pigtronix Cosmosis Stereo Ambient Reverb setzt zum Angriff an – auf das Strymon Cloudburst. Gut, identisch sind die Pedale nicht. Aber sie haben einiges gemeinsam: Beide versprechen beeindruckende Klanglandschaften in der Schnittmenge von Gitarre und Synthesizer. Aber Tatsache ist auch: Das Cosmosis zeigt, dass es nicht im Schatten von Cloudburst stehen muss. Es bietet drei Hallvarianten, eine innovative Morphing-Funktion für Live-Soundmodifikationen und vier voreingestellte Presets – und ist irgendwie, zumindest auf dem ersten Blick, irgendwie schnieker, wie ich finde.

Pigtronix Cosmosis – Ambient Klänge & Reverb

Das Pigtronix Cosmosis ist wie gemacht für das Ambient-Board, das ihr seit Ewigkeiten bauen wollt, aber zu dem ihr noch nicht gekommen seid. Pigtronix ist jetzt nicht nur für Ambient-Effekte bekannt. Aber das Unternehmen hat mit Gloamer sogar ein Pedal im Angebot, das Gitarrenklänge in schwebende Synth-Sounds verwandelt. Echolution 3, ein Multi-Tap-Delay, hat sich ebenfalls einen Namen in der Ambient-Community gemacht. Das Einsatzgebiet für den Cosmosis ist Pigtronix also nicht fremd. Dabei vereint das Pigtronix Cosmosis in sich ein Trio von Hall-Effekten: Theatre, Temple und Cosmos. Während Theatre kleinere, intime Raumklänge bietet, ist Temple weitläufiger und sorgt für längere Hall-Effekte. Cosmos katapultiert einen schließlich in galaktische Sphären, wo die Klänge endlos wirken.

Die Steuerung und Feinabstimmung sind spielend einfach. Mit einem einfachen Knopfdruck kann man zwischen den Hallräumen wechseln. Die TONE-Funktion ermöglicht es, den Hallklang anzupassen, während BLEND den Anteil des Halls steuert. Die SIZE-Funktion definiert die Hallzeit des gewählten Raums.

Nach Gloamer & Echolution: Pigtronix Cosmosis

Ganz klasse hierbei: Die Morphing-Funktion. Die eröffnet neue Klangdimensionen. Mit der Morphing-Funktion kann man Start- und Endpunkte für jeden Parameter festlegen und die Übergangsrate bestimmen. Das ist durchaus etwas, was nicht viele Reverb- und Hall-Pedale mit sich mitbringen – Klangoptionen für dynamisches Spiel. Wenn man den linken Fußschalter betätigt, ändert sich der Klang dynamisch, je nachdem, wie man die Übergangsrate eingestellt hat. Der rechte Fußschalter ermöglicht den Wechsel zwischen vier Presets.

Kosten und Verfügbarkeit des Pigtronix Cosmosis.

Das Pigtronix Cosmosis wird zu einem Preis von 219 USD angeboten.