PikoPiko Factory Prophet-mini, Analog-Synthesizer

It´s analog: Prophet Mini von PikoPiko

Es gibt Neuigkeiten:

AMAZONA.de-leser Thorsten Heinze steht seit längerem in direktem Kontakt mit PikoPiko und hat mal zusammengeschrieben was er in Erfahrung hat bringen können:

PikoPiko präsentiert auf der Tokyo Faire ihren analogen Mini-Prophet.

Dieses ursprüngliche Fan Projekt wird nun ernster, seid der Ideen Findung ist schon einiges an Zeit geflossen.

Das kleine Team hat erst auf größeren Platinen die verschiedenen Elemente nachgebaut und an ihnen viel gearbeitet bis alles passte.

Seid dem das soweit ist haben sie daran gearbeitet es zu Miniaturisieren auf SMD Basis. Ein grosser Vorteil dieser Technik ist die geringe Wärmeempfindlichkeit.

Im Moment ist ihr Fokus auf die Tokyo Faire um das Projekt zu zeigen, und vor allem ihren eigenen Bluetooth Midi Adapter vorzustellen.

Danach geht es daran das erste Modell zu löten, nach ihrem Plan sollte es im November-Dezember Neuigkeiten geben, dann auch mit Sound und ja es ist Analog.

Infos by Thorsten Heinze

Hier unsere Meldung vom 29. September

PikoPiko Factory, offenbar ein neuer Hersteller aus Japan, zeigt die ersten Bilder eines Synthesizers namens Prophet-mini.

Die Informationen sind noch spärlich, aber am 3. und 4. Oktober soll ein Demogerät auf der Maker Faire in Tokyo präsentiert werden. Es handelt sich offensichtlich um einen Klon des Sequential Prophet 5, der jedoch deutlich geschrumpft wurde. Und natürlich stellt sich die Frage, ob sich der Entwickler mit Dave Smith abgestimmt hat?

Zur Technik gibt es bislang nur die Angabe, dass „die Schaltung eines legendären Synthesizers nachgebildet wurde“, jedoch erfährt man noch nicht, ob es ein digitales bzw. DSP-basiertes Gerät ist oder tatsächlich eine analoge Schaltung (wenn dann in SMD-Technik) entworfen wurde. Der Entwickler gibt an: „The board is debugging now!“ Es gibt also noch ein wenig zu tun.

Der Prophet-mini wird vierstimmig sein, besitzt ein 37 Tasten-Keyboard, MIDI-I/O, ist mit Batteriebetrieb und integrierten Lautsprechern mobil einsetzbar und kann wohl auch als Umhänge-Keyboard verwendet werden. Im Vergleich mit dem Original hat der Prophet-mini zusätzlich eine Effektsektion erhalten, die offenbar mehrere Algorithmen besitzt. Außerdem ist die Aufschrift STEP SEQ und ein etwas größeres Display als beim Vorbild zu erkennen.

In ein paar Tagen werden dann hoffentlich mehr Informationen zum PikoPiko Factory Prophet-mini veröffentlicht, die wir hier dann natürlich nachreichen.