PikoPiko Factory Prophet-mini, polyphoner Synthesizer

Ein verkleinerter Prophet 5 ?

PikoPiko Factory, offenbar ein neuer Hersteller aus Japan, zeigt die ersten Bilder eines Synthesizers namens Prophet-mini.

Die Informationen sind noch spärlich, aber am 3. und 4. Oktober soll ein Demogerät auf der Maker Faire in Tokyo präsentiert werden. Es handelt sich offensichtlich um einen Klon des Sequential Prophet 5, der jedoch deutlich geschrumpft wurde. Und natürlich stellt sich die Frage, ob sich der Entwickler mit Dave Smith abgestimmt hat?

Zur Technik gibt es bislang nur die Angabe, dass „die Schaltung eines legendären Synthesizers nachgebildet wurde“, jedoch erfährt man noch nicht, ob es ein digitales bzw. DSP-basiertes Gerät ist oder tatsächlich eine analoge Schaltung (wenn dann in SMD-Technik) entworfen wurde. Der Entwickler gibt an: „The board is debugging now!“ Es gibt also noch ein wenig zu tun.

Der Prophet-mini wird vierstimmig sein, besitzt ein 37 Tasten-Keyboard, MIDI-I/O, ist mit Batteriebetrieb und integrierten Lautsprechern mobil einsetzbar und kann wohl auch als Umhänge-Keyboard verwendet werden. Im Vergleich mit dem Original hat der Prophet-mini zusätzlich eine Effektsektion erhalten, die offenbar mehrere Algorithmen besitzt. Außerdem ist die Aufschrift STEP SEQ und ein etwas größeres Display als beim Vorbild zu erkennen.

In ein paar Tagen werden dann hoffentlich mehr Informationen zum PikoPiko Factory Prophet-mini veröffentlicht, die wir hier dann natürlich nachreichen.