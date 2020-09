Pin Electronics Miasma – Synthesizer mit Touchscreen Pin-Matrix

Der gewisse EMS-Touch

Pin Electronics aus Bremen zeigt ein erstes Video des Miasma, der eine digitale Variante einer Pin-Matrix besitzt, wie man sie als Hardware sonst von EMS-Synthesizern her kennt. Und um das EMS-Bild komplett zu machen, ist Miasma in einem kleinen SKB-Koffer untergebracht.

Pin Electronics hat mit den in Kleinserie bzw. auf Bestellung gefertigten Synthesizern Hornet und Portabella einige Erfahrung in Sachen EMS Synthies gesammelt. Miasma ist aber keine AKS-Kopie, sondern zwei Nummern kleiner. Die Tonerzeugung ist hybrid aufgebaut. Der Oszillator, das Filter und die Hüllkurve sind mit diskreten, analogen Schaltungen aufgebaut. Das Filter kann mit Selbstoszillation auch als zweiter Oszillator genutzt werden.

Über einen Audioeingang können externe Signale eingespeist werden. Angesteuert wird der Synthesizer über CV- und Gate-Eingänge.

Zur Modulation gibt zwei digitale LFOs. Auch die 10×10 Pin Matrix ist digital gelöst und wird über ein Touchdisplay bedient. Das interne Delay scheint ebenfalls digital zu sein.

Die kurze Beschreibung bei Instagram erwähnt noch „dig. Modules“, ohne genauer darauf einzugehen. Ob damit zusätzlich Funktionen gemeint sind, die über das Display zu erreichen sind, ist leider nicht klar. Das veröffentliche Demovideo ist an dieser Stelle zu unscharf, um einen tieferen Einblick zu geben.

Pin Electronics Miasma wird in einer limitierten Auflage produziert werden und soll ab dem zweiten Quartal 2021 erhältlich sein. Ein Preis wurde noch nicht bekannt gegeben, jedoch kann man davon ausgehen, das Miasma deutlich günstiger als Portabella sein wird.