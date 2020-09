Pioneer CDJ-3000 DJ-Player

Teased Pioneer DJ da den CDJ-2000NXS2-Nachfolger an?

Es ist das Jahr 2017. Auf der Homepage eines polnischen Online-Shops werden neue Pioneer DJ-Produkte vorgestellt. Viele. Viele, die es noch gar nicht gibt. Unter anderem der XDJ-RX2, der kurz darauf tatsächlich auf den Markt kommen sollte. Auch ein Pioneer CDJ-3000.

(Nexus).

Nun ist das Jahr 2020. Obwohl Denon DJ in 2017 bereits mit dem SC5000 einen Media-Player veröffentlicht hat, der hinsichtlich der Funktionen den im Jahr zuvor erschienenen CDJ-2000NXS2 übertrifft und in diesem Jahr mit dem SC6000 Prime noch einen neuen Player veröffentlich hat, ist es bei Pioneer DJ hinsichtlich eines Nachfolgers zum Club-Standard-Player, dem CDJ-2000NXS2, still geblieben. Ändert sic das nun?

Man könnte meinen, dass es das tut. Auf dem Instagram-Kanal von Pioneer DJ taucht ein Video auf. Betitelt als „A new dimension“ teasert das Video definitiv einen neuen Media-Player an. Vielleicht den Pioneer CDJ-3000? Kann man etwas erkennen? Nein. Den Abmessungen nach zu urteilen kann es sich aber um den NXS2-Nachfolger handeln und es wäre mehr als an der Zeit.

Was das Gerät können müsste, dazu haben wir ja bereits einmal einen kleinen Brandreport geschrieben – ob das neue Gerät nun der lange ersehnte nächste Major-Step wird, das bleibt abzuwarten.

Und, wie wird das Gerät heißen? Es gab ja schon vor einiger Zeit das Gerücht, dass Pioneer DJ im Spitzenmodell kein CD-Laufwerk mehr verbauen wird. Ehrlich, warum auch? Klar, der eine oder andere mag nun rufen: „Aber wenn auf der Hochzeit doch jemand mit einer CD ankommt“. Lass uns ehrlich bleiben: Der Pioneer CDJ-2000NXS2 ist Club-Standard und da spielen die DJs mit USB-Sticks und es ist vermutlich nicht schlecht geschätzt, wenn man sagt, dass die Anzahl der DJs weltweit, die einen Rider verschicken dürfen (einfach, weil sie es dürfen!) und die noch mit CDs spielen, bei unter 1 % liegt. Sorry, aber die CD hat schon lange ausgedient, auch im DJ-Bereich.

Also, vielleicht hat der Neue kein CD-Laufwerk mehr, heißt vielleicht damit XDJ-2000NXS? Wäre vielleicht logisch, aber mit der XDJ-Serie hat sich Pioneer DJ unter dem eigenen Spitzenmodell platziert und wird den Wechsel nicht wagen. Es wird also sicher ein CDJ bleiben und in diesem Fall würde ich wetten, dass es ein Pioneer CDJ-3000 wird Vielleicht ein CDJ-3000NXS.

Ein Detail fällt auf jeden Fall auf, das Jog-Wheel. Auf einem der Bilder kann man dieses sehen, auch wenn verschwommen und gespiegelt, es spricht doch einiges dafür, dass im neuen Pioneer CDJ das Jog-Wheel Einzug halten könnte, das bereits von den Controllern wie einem DDJ-1000 oder dem XDJ-XZ kennt?

Kommt? Vermutlich bald. Wird? Weiß man noch nicht genau. Kostet? Das wird man sicher wissen, wenn man weiß, was denn eigentlich kommt.