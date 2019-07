Pioneer DJ Rekordbox 5.6.1 BETA verfügbar

Offline-Streaming von Musik in der DJ Software - jetzt keine Zukunftsmusik mehr!

Beatport Link macht weitere Schritte nach vorne. Das neue Update gibt, zumindest in der Beta-Version einen ersten Blick auf die Einbindung von Streaming in die DJ-Welt.

Die gerade von Pioneer DJ veröffentlichte Public-Beta 5.6.1 von Rekordbox bindet Streamingdienste von Beatport und Soundcloud in die hauseigene DJ Software ein. Beatport-LINK und SoundCloud Go+ sind ab sofort in der Rekordbox Betaversion integriert.

Nach WeDJ unterstützt nun auch Rekordbox die Einbindung der beiden Streaminganbieter. Notwendig hierfür ist das entsprechende Streaming-Abonnement: Beatport Link gibt es in drei Ausführungen, nur zwei davon unterstützen das Offline-Speichern von Tracks. Für 39,99$ pro Monat können mit der pro Version 50 Tracks offline gespeichert werden, um 100 Tracks speichern zu können, ist die pro+ Version notwendig, die mit 59,99$ zu Buche schlägt. Die kleinste Ausführung unterstützt wie Soundcloud Go+ lediglich das Streamen von Tracks.

Übrigens, mit allen drei Beatport LINK Versionen hat man Zugriff auf exklusive von Beatport erstellte Playlists, die die meisten Genres abdecken. Außerdem können auch eigene Playlists angelegt werden.

Die Rekordbox Betaversion ist ausschließlich als Download über das Pioneer DJ Forum verfügbar, aktuell jedoch nur für macOS. Eine Windows Version soll bald folgen. Wie man Beatport Link mit der Rekordbox Beta verknüpft, wird unter diesem Link erklärt.