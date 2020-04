Pioneer DJ released rekordbox 6 DJ-Software

Neue Version statt Major-Update!?

Die Nummern nach dem Punkt wurden groß, es wurde Zeit für eine neue Nummer vor dem Punkt: Pioneer DJ rekordbox 6 ist da, frisch angekündigt und bringt so einiges an Neuheiten mit sich. Wie immer hat Pioneer DJ bei einem Major Update einiges im Gepäck und genau darauf werfen wir mal einen Blick.

Zunächst einmal: Trotz neuer Version bleibt die Nutzeroberfläche auf den ersten Blick gleich, der Wechsel ist schnell erledigt und wie immer im Hause Pioneer DJ rutscht man wohl geleitet in die neue Version hinein. Alles, was erledigt werden muss, wird per Popup und Menü kommuniziert und der Nutzer wird durchgehend über notwendige Schritte informiert, sei es neue Analyse der Library oder die Abo-Modelle.

Ein Überblick über neue Key-Features in rekordbox 6:

Abo-Modell

Cloud-basierte Library-Synchronisation

Inflyte-Unterstützung

Auto-Relocate

rekordbox iOS Vers. 3.0

Vielleicht die wichtigste Neuerung dürfte das Abo-Modell sein. Zunächst einmal können alle Abonnements für 30 Tage kostenlos getestet werden, danach werden diese kostenpflichtig. Es kann jederzeit zwischen den verschiedenen Modellen gewechselt werden, um alle Features zu probieren und herauszufinden, welches Modell am besten zu einem als Nutzer passt.

Zudem gibt es besondere Einführungsangebote – es lohnt sich also, einen Blick vor Mitte Juli zu riskieren.

Es wird drei Versionen geben. Zum einen die kostenlose Variante, die wie bisher rekordbox 5, als Software zum Vorbereiten von Tracks und Playlisten genutzt wird, nun aber auch den rekordbox Performance Mode bei Steuerung mit dem Laptop bietet, aber auch bei Steuerung mit einem so genannten Unlock-Hardware Gerät, einigen ausgewählten Pioneer DJ Produkten. Ebenso beinhaltet ist die Video-Wiedergabe, Video-Ausgang, Lyric und die Aufnahme. Bei Anschluss eines Unlock-Hardware Gerätes auch noch die DVS-Funktion.

Das zweite Modell ist das Core-Abo für 9,99 Euro pro Monat Normalpreis, 6,99 Euro pro Monat zur Einführung. Dies beinhaltet dieselben Funktionen wie die freie Version, jedoch offen für alle unterstützen Geräte, das bedeutet, auch nicht Pioneer DJ Controller zum Beispiel.

Für beide Versionen jedoch gilt, dass die Nutzung verschiedener Funktionen wie z. B. Video-Wiedergabe oder Lyric nur eingeschränkt nutzbar sein wird.

Man sollte sich also die Übersicht zu den verschiedenen Abos und Funktionen genau ansehen.

Das Creative-Abo ist die größte Abo-Version für 14,99 Euro pro Monat (9,99 Euro pro Monat zum Einführungspreis). Sie beinhaltet alle Features für alle unterstützen Geräte, also die kompletten Video-Funktionen, DVS, RMX-1000 Effekte, Cloud Library-Sync, Performance-Mode und und und.

Einen genauen Überblick auf die Pläne und beinhaltete Funktionen gibt es hier:

Pioneer DJ rekordbox 6 Abo-Modelle

Wichtig auch: Lizenzen für die rekordbox 5 Version und laufende Abonnements aktivieren nicht die Funktionen bzw. die Software rekordbox 6!

Ein Punkt, der sehr spannend ist, ist die mögliche Nutzung des kostenlosen Performance-Modus nun auch im Export-Modus und, wie Pioneer DJ es nennt, der „fortschrittlicheren virtuellen DJing Umgebung“.

Eine genau Übersicht zu kompatiblen Geräten und welche Funktionen kostenfrei oder im kostenpflichtigen Abo funktionieren, findet ihr hier:

Pioneer DJ Rekordbox kompatible Geräte

Cloud-basierte Library-Synchronisation

Man verknüpfe sein Dropbox-Konto mit seiner rekordbox, nutze das Creative-Abo und schon kann man seine gesamten Library (oder nur Teile) in die Cloud schicken. So kann man seine Library auf unterschiedlichen Rechner synchronisieren und so zum Beispiel im Studio am Rechner seine Sets vorbereiten und sie dann auf dem Laptop synchronisieren und mit auf Tour nehmen bzw. mit zum Gig nehmen.

Zudem existiert dann natürlich auch direkt ein Backup der eigenen Library an einem sicheren Ort.

Ähnliches gilt auch z. B. vom Smartphone, solange Rechner und Smartphone im selben Netzwerk sind – eine mobile Library-Synchronisation.

Inflyte-Unterstützung

Wer den Promo-Service Inflyte nutzt, kann dies nun direkt in rekordbox integrieren und in der Software entscheiden, welche Tracks importiert werden sollen.

Light-Modus

Für die sonnigen Situationen gibt es nun den Light-Modus. Diesen kann man aktivieren, wenn sie Sonne hell scheint und man in der normalen Ansicht nicht mehr so viel erkennen würde. Mit einem weißen Hintergrund und kontrastreicher Oberfläche gehört das Blinzen und „etwas erkennen versuchen“ der Vergangenheit an.

Auto-Relocate

Eine Funktion, die sicher viel schmerzlich vermisst haben: Die automatische Suche nach verlorenen Tracks. Rekordbox kann in vorgegebenen Ordnern suchen, verlorene Tracks finden und den Datei-Pfad dann korrigieren.

Mobile Version rekordbox für iOS 3.0

Auch die mobile Version, rekordbox für iOS (Version 3.0) bekommt einige neue Funktionen, die das Vorbereiten der eigenen Sets noch angenehmer machen soll. So wurde die Benutzeroberfläche neu gestaltet, die Steuerung verbessert und einige neue Funktionen hinzugefügt.

Dazu gehört zum einen die bereits erwähnte mobile Synchronisation der Library auch auf den eigenen Computer.

Interessant ist auch der direkte Anschluss an ausgewählte XDJs und CDJs. So soll man anhand einiger Pioneer DJ Geräte Tracks auch direkt vom Smartphone abspielen können

In der App gibt es einige neue Funktionen wie die Playlist-Box, Quick-Cue für das Aufrufen und Setzen von Cue-Punkten, Echtzeit-Speicher für Memory-Cues oder unabhängige A/B-Decks, was einem ermöglicht, im Player-Mode ein komplettes Deck alleine zu betrachten und Einstellungen vorzunehmen.

Rekordbox 6 steht bereits auf der rekordbox-Homepage zur Verfügung.