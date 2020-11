Pioneer DJM-V10-LF DJ-Mixer

Wer braucht schon Crossfader? Pionner DJ fragt, sondern handelt!

Ich weiß noch nicht genau, wie sinnvoll es ist, für den Markt, aber Pioneer DJ geht wohl davon aus, dass es das ist. Was? Das: Pioneer DJ macht den Crossfader am Pioneer DJM-V10 platt, verlängert die Line-Fader und bringt den DJM-V10 in einer zweiten Version auf den Markt, den Pioneer DJM-V10-LF. Kurzer Stolperer an dieser Stelle, es müsste doch bitte L heißen, so wie es auf R für Rotary heißt und nicht RF. Und auch nicht LF, denn LF steht für Low-Frequency. Whatever.

Also, raus mit dem einen Fader, den sowieso niemand wirklich braucht, schon gar nicht bei 6 Kanalzügen und die Line-Fader verlängert von 45 mm wie am DJM-V10 zu 60 mm Fadern nun am DJM-V10-LF. Den Schritt finde ich tatsächlich sehr nachvollziehbar, denn der V10 ist ohne Frage ausgerichtet auf Mixing und dafür bedarf es gern mehr Lautstärken-Kontrolle über längere Fader, als einen Crossfader und ehrlich, 45 mm sind einfach echt wenig.

Zusätzlich dazu gibt es eine brandneue Fader-Curve Einstellung und die neuen Line-Fader sind „entsprechend gewichtet, um das Potenzial des verlängerten Regelbereichs optimal zu nutzen“, wie Pioneer DJ schreibt. Anhand dieser Faderkurveneinstellung soll man die Lautstärke eines jeden Kanals fein justieren können – und den Ausgangspegel präzise steuern können. Ok – wir sind gespannt, in wie weit das über die beiden schon vom DJM-V10 bekannten voreinstellbaren Faderkurven hinaus geht.

Von den Veränderungen der Fader abgesehen gleichen die Spezifikationen jenen des DJM-V10 und wir empfehlen einen Blick in den Test zum Flaggschiff-Mixer aus dem Hause Pioneer DJ. Hervorragende Klangqualität, 6 Kanäle mit 4-Band EQ, ein Kompressor pro Kanal, Effekt-Sektionen und Send-/Return-Wege. Alles bleibt wie gehabt, einzig der Crossfader verschwindet und die Fader werden länger. Müsste ich wählen, ich würde die LF-Version nehmen!

Preislich wird der Pioneer DJM-V10-LF auf dem gleichen Niveau liegen wie der DJM-V10, also 3399,- Euro laut UVP des Hersetllers. Verfügbar sein wird das Gerät sicherlich zeitnah.