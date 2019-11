Pioneer XDJ-XZ Leak, All-In-One DJ-System

Kommt von Pioneer ein Denon DJ Prime 4 Killer?

Pioneer DJ gehört nicht unbedingt zu den Firmen, bei denen regelmäßig ein Leak für neue Produktankündigungen sorgt. Eigentlich. Nun aber ist eine Kleinigkeit aufgetaucht, was aber ein solches ankündigt: Bald dürften die News zu einem Pioneer XDJ-XZ kommen.

Die Infos dazu sind noch sehr spärlich. Finden konnte man die Info zu dem neuen Produkt eine kurze Zeit auf der Seite von Pioneer DJ bei Tutorials, Anleitungen und Dokumenten. Unter dem Unterpunkt „All-In-One-DJ-System“ war hier neben dem XDJ-RR und dem XDJ-RX2 auch ein XDJ-XZ gelistet – jedoch ohne weitere Verlinkungen. Derweil ist dies wieder verschwunden.

Ein Screenshot davon ist noch zu finden auf dem Instagram-Account von Teotormo.

Klar dürfte aber sein, dass dieser kleine Fehler zugleich die sichere Zusage ist, dass von Seiten Pioneer DJ eine neue All-In-One-Maschine kommen wird mit dem Namen Pioneer XDJ-XZ.

Ein weiterer Hinweise findet sich auf de Homepage Productspec.ul.com. Dort findet man hinsichtlich der Produkte der Pioneer DJ Corporation auch bereits das Model XDJ-XZ gelistet als All-In-One DJ-System.

Was könnte es sein ist natürlich nun die Frage. Nun, ich vermute es wird ein standalone DJ-System ähnlich des XDJ-RX2, nur massiver. Ein Pendant zum Denon DJ Prime 4, demnach mit vier Kanälen im Mixer, großen Decks für die Steuerung der virtuellen Decks (sicherlich ebenso vier Stück), große Jog-Wheels und hoffentlich auch ein solides und voll-funktionables Touch-Display. Also quasi der Pioneer DDJ-1000 als standalone Unit mit großen Display und folglich guter Übersicht aber auch Steuerung de Gerätes per Touch?

Wir sind gespannt, wann Pioneer DJ den Vorhang lüften und das neue Produkt vorstellen wird.