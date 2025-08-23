Der Mann hinter dem Fullstack

Jim Marshall – ein Name, an dem kein Gitarrist dieser Welt vorbeikommt, und ein Mann, der die Rockmusik geprägt hat wie kein anderer. Vielleicht gäbe es die heutige Rockmusik ohne ihn sogar gar nicht …

ANZEIGE

In unserem heutigen Teil der Serie „Pioniere der Musik“ möchte ich mich daher ganz und gar Jim Marshall und der Geschichte seiner Firma widmen. Ich möchte darüber berichten, wie ein kranker britischer Junge zum Stepptanz kam, seine Liebe zur Musik entdeckte und später für die wichtigste Verstärkermarke der Welt verantwortlich wurde. Der ruhige Gentleman, der den lauten und rauen Rock maßgeblich durch seine Fullstacks prägte.

Vom Krankenbett zur Musik

James Charles Marshall wurde am 29. Juli 1923 in Kensington, West-London, geboren. Als Kind litt er an Knochentuberkulose und musste während seiner Schulzeit oft lange Zeit im Gips verbringen. Um seine von der Tuberkulose geschwächten Knochen zu stärken, wurde er mit 14 Jahren ermutigt, Stepptanz zu erlernen und entdeckte so seine Liebe zur Musik.

Affiliate Links Marshall JTM45/2245 Kundenbewertung: (41) 1.499,00€

Er sang gerne und wurde Sänger in einer Band. Als der Schlagzeuger der Band im Jahr 1942 zum Kriegsdienst einberufen wurde, übernahm Jim Marshall das Schlagzeug. Der Verdienst war sehr bescheiden und in Zeiten des Krieges war Benzin meist knapp. Daher transportierte er sein Drumkit und seine selbstgebauten PA-Boxen mit einem Fahrradanhänger zu den Auftritten.

Mit dem Ziel, seine Fähigkeiten am Schlagzeug zu verbessern, investierte er ab 1946 in einen Schlagzeuglehrer, mit dem er zwei Jahren fleißig übte. In der Folge gab Jim Marshall dann sein Wissen an interessierte Schlagzeugschüler weiter. Zu seinen Schülern gehörten Mitch Mitchell (der spätere Schlagzeuger von Jimi Hendrix), Mickey Waller (der für Little Richard spielte) und Mick Underwood (der Drummer von Ritchie Blackmore). Pro Woche unterrichtete Jim sage und schreibe 65 Schlagzeugschüler und verdiente damit in den 1950er-Jahren rund 5.000,- britische Pfund. Dieses Geld sparte er, um es später in sein geplantes Business zu investieren.

In den 1960er-Jahren baute er in seiner Garage PA- und Bassboxen, die er dann verkaufte. Da die Bassisten der Umgebung in ihren Bands besser hörbar sein wollten, baute Jim ihnen kleine Boxen mit 18″-Speakern, die er mit zugekauften Verstärkern ergänzte. Als Werbeträger fungierte damals die Band seines Sohnes.

Zusätzlich verkaufte Jim Marshall auch Premier-Drums an seine Schüler, die er selbst in einem Shop ankaufte. Der Inhaber dieses Shops brachte Jim schließlich auf die Idee, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Am 7. Juli 1960 war es so weit: Zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Terry eröffnete er das Geschäft Jim Marshall and Son.

Schon bald fragten Kunden – darunter Ritchie Blackmore, Jimmy Page und Pete Townshend -, ob er nicht auch Gitarren und Amps in sein Sortiment aufnehmen könne. Und Jim Marshall importierte Gitarren von Gibson und Fender aus den USA. Sie verkauften sich hervorragend und waren meist schon verkauft, bevor die Lieferung überhaupt im Laden ankam.

Der JTM 45 – ein Verstärker, der begeisterte

Es soll die Idee eines Mitarbeiters von Jim Marshall gewesen sein, die Verstärker für die Gitarren selbst zu bauen, anstatt sie anderenorts einzukaufen. Von dieser Idee begeistert, beauftragte Jim seinen Mitarbeiter Ken Bran, einen Prototypen zu entwickeln: den JTM 45.

ANZEIGE

Auf der Grundlage der Wünsche von Pete Townshend und anderen Kunden wurde der Sound des Amp weniger „clean“ gestaltet als der des amerikanischen Pendants von Fender. Möglich ist aber auch, dass man einfach eine profitablere Version des Fender Bassman herstellen wollte, denn der Aufbau der ersten Marshall-Amps orientierte sich stark an diesem Modell. Im September 1962 war der erste Prototyp fertig, der zunächst ohne Gehäuse daherkam, so dass Modifikationen schnell und problemlos umgesetzt werden konnten.

Nachdem sich eine 2×12-Box als zu leise und nicht stabil genug erwiesen hatte, wurde kurz darauf wurde die erste 4×12-Box entworfen. Diese preiswertere Alternative zu den amerikanischen Verstärkern war lauter und verzerrte früher.

Affiliate Links Marshall 1962 Bluesbreaker Kundenbewertung: (5) 1.799,00€

Beim Design der Lautsprecherbox war das Ziel, möglichst viele Speaker in einem kompakten Gehäuse zu verbauen. Für die Optik wurde das Gehäuse abgeschrägt, so dass sich zusammen mit dem Top-Teil ein ansprechender Gesamteindruck bildete.

Die Marshall-Fabrik

Die Nachfrage nach den neuen Verstärkern war sofort groß und bereits im Jahr 1963 wurde der Shop vergrößert. Nur ein Jahr später, im Jahr 1964, eröffnete Jim Marshall eine eigene Fabrik, in der 16 Mitarbeiter wöchentlich rund 20 Verstärker herstellten.

Jim Marshall wollte seine Verstärker jedoch nicht nur im eigenen Geschäft vertreiben und so bot er sie am Ende des Jahres 1963 einem englischen Händler an, der sie landesweit verkaufte. Zwei Jahre später unterzeichnete Jim Marshall einen Exklusivvertrag mit Rose-Morris für den weltweiten Vertrieb. Damit auch der englische Händler die Amps weiterhin anbieten konnte, produzierte Marshall die Verstärker für ihn unter dem Namen Park weiter.

Die Geburtsstunde des Marshall Fullstack

Die Rockmusik entwickelte sich rasant weiter – es war die Zeit der „British Invasion“ – und Pete Townshend wollte mehr Lautstärke. Jim Marshall ließ daraufhin einen 100-Watt-Prototypen entwickeln. Zudem forderte Pete eine 8×12″-Box, doch der Verstärker-Pionier äußerte Bedenken, dass Boxen dieser Größe nur schwer zu transportieren seien. Die wenig glorreiche Idee von Pete Townshend, die Boxen einfach durchzusägen, wurde übergangen. Stattdessen baute man ihm zwei stapelbare 4×12″-Boxen und das Fullstack war geboren.

Da die PA zu jener Zeit in der Regel zu leise war, um die mittlerweile hysterischen Zuschauermassen zu übertönen, begann man, auf der Bühne mehrere Fullstacks nebeneinander zu kombinieren.

Der Sound überzeugte und so nutzten nahezu alle bedeutenden Gitarristen jener Zeit die Marshall-Amps. Darunter natürlich auch Eric Clapton und Jimi Hendrix. Letzterer lernte Jim Marshall über Mitch Mitchell kennen, der bei Marshall arbeitete und von ihm unterrichtet wurde.

Jimi machte die Marke Marshall international bekannt und auf allen großen Festivals der späten 60er-Jahre und während der Hippie-Zeit waren Marshall-Amps zu sehen und vor allem zu hören.

Doch auch in der Zeit von Glam-Rock und Heavy Metal wurden Marshall-Amps stets noch populärer. Für den Metal-Sound waren sie prägend – nicht nur klanglich, sondern auch optisch. Die riesigen Marshall-Wände gehörten zur Bühnenshow, auch wenn oft nicht alle Amps tatsächlich eingeschaltet waren. Ohne Marshall-Verstärker könnte man sich Bands wie KISS oder Gitarristen wie Angus Young und Zakk Wylde kaum vorstellen.

Master-Volume für alle

Um noch mehr Gain aus den Verstärkern herauszuholen, wurde in den 1980er-Jahren der JCM 800 entwickelt, der mit einem Master-Volume-Regler ausgestattet war.

Durch die Beendigung des Vertrags mit Rose-Morris konnten die Preise gesenkt werden, was die Verstärker auch für viele Hobbymusiker erschwinglich machte. Der JCM 800 wurde damals in nahezu allen Genres eingesetzt: Egal, ob Punk, Crossover, Metal oder Britpop – überall war er zu hören.

Rock Walk of Fame und eine Ehrung durch die Queen

1985 bekam Jim Marshall einen Platz auf dem Rock Walk of of Fame aufgenommen und auch die Queen ehrte den Mann aus Kensington. James Charles Marshall durfte fortan das Logo des Queen’s Award auf dem Briefkopf verwenden.

Zum 50-jährigen Jubiläum im Jahr 1987 erschien der Silver Jubilee Amp – ein absoluter Meilenstein, der noch heute von zahlreichen Gitarristen gespielt wird, darunter Slash, John Frusciante und Joe Bonamassa.

Affiliate Links Marshall MR1960 A Cabinet Kundenbewertung: (112) 699,00€

In den 90er-Jahren kam der JCM 900 auf den Markt – ein unterschätzter Amp, dessen Lautstärke-Regelbereich im Übrigen „bis 20“ geht.

Die Firma wuchs stetig weiter, und hielt immer Schritt mit neuen Entwicklungen. Neue Amps wurden um MIDI ergänzt, digitale und Transistor-Modelle kamen hinzu und die Produktion von Vox-Amps wurde übernommen. Und mit Bluetooth-Lautsprechern und Kopfhörern erreichte die Marke Marshall diejenigen, die Musik einfach nur konsumieren wollen.

Im Jahr 2012 starb Jim Marshall im Alter von 88 Jahren. Ich hatte das Glück, ihn wenige Jahre zuvor auf der Frankfurter Musikmesse zu treffen und war beeindruckt von diesem unglaublich höflichen und respektvollen Gentleman.

Der Marshall-Sound hat die Musikwelt verändert. Auch wenn Marshall-Amps einen großartigen Clean-Sound liefern, sind sie doch vor allem für ihren unverwechselbaren, verzerrten Klang berühmt geworden. Der warme, mittige Ton, der zugleich bissig, rau und mit ordentlich Punch gespielt werden kann, wirkt im Vergleich zu Fender-Amps aggressiver und dreckiger. Die Verstärker sind nach wie vor robust gebaut und für den harten Tour-Alltag gemacht. Ihre Bedienung ist denkbar einfach, das Design klassisch und den ikonischen Schriftzug erkennt man selbst aus der letzten Reihe im Publikum.