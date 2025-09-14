The Queen of Buchla – Synthese der Gefühle

Was haben prickelnde Blubber-Sounds einer frisch geöffneten Cola-Flasche und futuristische Pixel-Sounds des legendären Flipperautomaten Xenon gemeinsam? Es sind die Sounds von Suzanne Ciani, the Queen of Buchla. Aber diese Pionierin der elektronischen Musik ist mehr: eine Klangvisionärin und Ausnahmekomponistin, die gegen alle Widerstände konsequent ihren eigenen Weg der experimentellen Klangsynthese ging.

ANZEIGE

Von der Musikindustrie ignoriert und von der Wissenschaft belächelt, kreierte die amerikanische Avantgardistin schon in den frühen 1970er-Jahren futuristische Sounds und gefühlvolle Musik an ihrem Buchla 200 und nutzte dabei zukunftsweisende Technologie. Ein Blick in ihr außergewöhnliches Leben.

Die Geschichte einer der bedeutendsten Klangkünstlerinnen unserer Zeit beginnt kurz nach dem zweiten Weltkrieg im Mittleren Westen der USA. In einem Armeekrankenhaus in Indiana erblickt Suzanne Ciani am 4. Juni 1946 als drittes von sechs Kindern das Licht der Welt. Ihr Vater, ein Arzt italienischer Abstammung, ermöglicht Suzanne schon als kleines Kind Klavierunterricht. Ihre außergewöhnliche musikalische Begabung zeigt sich früh, als die kleine Suzanne selbst anspruchsvolle Kompositionen von Rachmaninoff virtuos meistert.

Fasziniert von Frequenzen

Doch die junge Suzanne Ciani spürt, dass ihr Weg abseits der klassischen Pfade verlaufen wird. Getrieben von Neugier, sucht sie das Außergewöhnliche, das sie bald über die Grenzen der Klaviatur hinaustreibt. Sie will die tieferen Zusammenhänge verstehen und zerlegt Spielzeuge, um ihre Funktionsweise zu studieren. Sie entwirft Notationssysteme zur Visualisierung von Musik. Ist fasziniert von Klängen jenseits der Tonalität, von Geräuschen der Umgebung. Das Rascheln von Papier, das Brummen des Kühlschranks, das Rauschen des Radios – faszinierende Frequenzen, die Ciani unbedingt ergründen will.

Der Weg vom Klavier zum Synthesizer

Bevor Suzanne Ciani in die Welt der Klangsynthese eintaucht, studiert sie zunächst von 1964 bis 1968 am Wellesley College Traditional Liberal Arts und erhält eine klassische Musikausbildung. Doch am Abend besucht die wissenshungrige Studentin Technik-Kurse u. a. am Massachusetts Institute of Technology und kommt erstmals in Kontakt mit Musiktechnik.

Ihre Suche nach neuen musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten führt sie in den Sommerferien an die Stanford University, wo sie in einem Kurs für Computermusik von den Vordenkern der elektronischen Musik lernt: dem Erfinder der FM-Synthese und Gründer des Center for Computer Research in Music and Acoustics (CCRMA) John Chowning, dem Pionier der digitalen Notation Leland Smith und später Max Mathews, dem „Vater der Computer-Musik“.

Buchla 100 – Liebe auf den ersten Blick

In Berkley nimmt Suzanne Cianis Leben die alles entscheidende Wendung. Ende der 1960er-Jahre studiert sie an der renommierten Universität von Kalifornien Komposition, als ein Kommilitone ihr eines Tages die Tür zu einem versteckten Raum öffnet, in dem ein seltsames elektronisches Gerät steht. Es sieht nicht nach einem Musikinstrument aus, hat keine Tasten, stattdessen unzählige Kabel, Schalter und Module. Es war – ihr ahnt es vielleicht – ein Buchla 100 Modular-Synthesizer!

Ciani ist schockverliebt. In diesem Moment weiß sie, gefunden zu haben, wonach sie immer gesucht hat: ein Instrument, das ihrem inneren Drang nach experimentell-musikalischer Freiheit gerecht wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. ANZEIGE Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Während die meisten Kunstschaffenden in den späten 1960ern auf den kommerziell erfolgreichen Moog-Synthesizer von Robert Moog setzen, bevorzugt Suzanne Ciani das Konkurrenzsystem von Don Buchla. Der Buchla 100 ist für Suzanne Ciani mehr als ein Tongenerator, er ist ihr Musikinstrument. Ihr Mittel zum musikalischen Zweck, um außergewöhnlichste Klänge zu modulieren und zu manipulieren. Die perfekte Brücke zwischen ihrer musikalischen Sensibilität und ihrem technischen Forschergeist.

„Als würde ich meine Kinder verlieren“

Suzanne Ciani verbringt fortan Tage und Nächte mit einem Buchla-Synthesizer in einem gemieteten Studio am Musikzentrum im Mills College in Oakland, das sie bei jedem Besuch 5,- Dollar kostet. Eine Investition, die sich auszahlen wird.

Als Ciani 1969 zum ersten Mal den Vater ihres Musikinstruments Don Buchla trifft, steht sie kurz vor ihrem Abschluss in Komposition. Don bietet ihr an, für Buchla and Associates zu arbeiten. Sie nimmt sein Angebot an, um sich das Geld für ihren eigenen Buchla 200 Synthesizer zu verdienen. Eine emotionale Zeit für die Synthesizer-verliebte Ciani, über die sie rückblickend sagt: „Ich saß dort und lötete Verbindungen und bohrte Löcher für drei Dollar die Stunde. Als die Synthesizer fertig waren, getestet und verschickt wurden, fühlte ich mich, als würde ich meine Kinder verlieren.“

Ein Traum wird wahr

Ihren eigenen Buchla-Synth kann sie sich noch nicht leisten. Doch für die junge Sounddesignerin und frischgebackene Komponistin eröffnet sich dank ihrer außergewöhnlichen Synthese-Skills eine neue Möglichkeit der Monetarisierung ihres Traums: Werbe-Komposition.

1969 bekommt sie von der Einzelhandelskette Macy’s ihren ersten Auftrag für zehn Werbespots. Gleichzeitig erweitert die multi-begabte Ciani ihr künstlerisches Spektrum um andere mediale Ausdruckformen: Sie entwirft Sound-Installationen für Galerien, Ausstellungen und Tanzperformances. Komponiert Filmmusik und experimentelle Stücke in ihrem Aufnahmestudio in ihrer Garage. Und kann sich endlich ihren Traum erfüllen: ie erwirbt ihren lang ersehnten Buchla 200 von Don Buchla.

Nach einigen gescheiterten Versuchen, ihren Lebensunterhalt anderweitig zu verdienen, beschließt Ciani 1970, die Musik endgültig zu ihrem Beruf zu machen. Noch im selben Jahr veröffentlicht sie in Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Harold Paris ihr Debütalbum „Voices of Packaged Souls: Musique concrète“, das sie während der Nachtschicht ihres Studentenjobs an der KPFA-Radiostation in Berkeley produziert, Auflage: 50 Kopien.

Obdachlos in New York

Im April 1974 zieht Suzanne Ciani nur mit ihrem West-Coast Synthesizer und ein paar Klamotten im Gepäck an die East Coast. New York wird für die nächsten neunzehn Jahre ihres Lebens ihr Zuhause. Das Geld reicht nicht für eine eigene Wohnung, doch der Kunstkritiker Robert Hughes bietet ihr seinen Dachboden als Bleibe und ein gewisser Philip Glass sein Kellerstudio für ihren Buchla an. Ciani sagte später über diese chaotischen Jahre: „Ich war obdachlos und glücklich!“

Als Ciani 1976 das Stipendium des National Endowment for the Arts erhält, ist ihre künstlerische Existenz in NYC zunächst gesichert. Doch die 1970er-Jahre waren noch nicht bereit für eine avantgardistische Frau, die mit modularen Synthesizern experimentierte. Von der männerdominierten Musikindustrie ignoriert, betrachtet auch die akademische Welt ihre visionäre Arbeit mit misogyner Skepsis: Männliche Kollegen halten sie für eine attraktive Kuriosität, die man nicht wirklich ernst nimmt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Quadrophonie für weite Räume

Suzanne Ciani geht unbeirrt ihren eigenen künstlerischen Weg. Mit den Buchla Concerts, ihren ersten Live-Performances Anfang der 1970er-Jahre im San Francisco Art Institute, erschafft die Klangkünstlerin atmosphärische, generative Klanglandschaften mit unvorhersehbaren Metamorphosen. Sie manipuliert Schwingungsformen in Echtzeit und erschafft eine lebendige, atmende Musik.

Um ihren organischen Klängen mehr Raum zu geben, nutzt sie Quadrofonie, die zu ihrem Markenzeichen wird. Dieses technische Verfahren, eine Form der Mehrspur-Aufzeichnung und -Wiedergabe, war die Vorläufertechnik der heutigen Dolby-Surround-Technik.

Das eigene Business

Auch als Geschäftsfrau startet die kluge Ciani durch. Mit ihrem intuitiven Gespür für Innovation erkennt sie ihre lukrative Nische im Klang-Design und gründet 1974 ihre eigene Firma, Ciani/Musica. Sie beginnt, Geräusche für Werbespots zu kreieren und holt die futuristischen Klänge des Buchla ins kommerzielle Radio und Fernsehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

The Sound of Coca-Cola

Top Brands wie Coca-Cola, AT&T, General Electric und Merrill Lynch – alle wollen plötzlich ihre Klangkreationen. Für Coca-Cola kreiert Ciani einen Sound mit ihrem Buchla 200, der ihr weltweite Anerkennung bringen wird: der „Pop and Pour“-Soundeffekt, der das Geräusch einer sich öffnenden Flasche und einer kristallklar sprudelnden Brause simuliert. Ein echter Signature-Sound, der über 10 Jahre in jeder Coca-Cola-Werbung rund um den Globus zu hören ist.

Xenon – der Flipperautomat mit Cianis Stimme

Es entstehen zahlreiche Auftragsarbeiten, darunter Soundeffekte für Spiele wie Mego von Atari. Eine bahnbrechende Innovation war ihr Sounddesign für einen der ersten sprechenden Flipperautomaten, Xenon, für den sie 1980 – als erste Frau – ihre Stimme einsetzt und mit einen von Harald Bode modifizierten Vocoder verfremdet. Ciani nannte das System zu Stimmbearbeitung „Voice Box“, das aus Kompressoren, Vocoder und Equalizern bestand.

Hello Hollywood!

Die produktiven Jahre in New York sind für Chiani eine paradoxe Zeit. Während ihre Kunstmusik, darunter frühe Audiowerke wie das Album „Flowers Of Evil“ von 1969, bislang weitestgehend unbeachtet bleiben, werden ihre kommerziellen Kompositionen millionenfach gehört. Doch niemand wusste, wer dahintersteckt. Ciani initiiert eine musikästhetische Revolution und bleibt unsichtbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das ändert sich Anfang der 1980er-Jahre, als Hollywood auf die Sound-Künstlerin aufmerksam wird. Universal beauftragt Suzanne Ciani mit der Filmmusik für The Incredible Shrinking Woman (1981). Als erste Frau überhaupt komponiert sie alleine den kompletten Soundtrack.

Auch mit ihrer eigenen Musik surft Ciani endlich auf der Welle des Erfolgs. Ihr Album Seven Waves (1982) wird als Meilenstein gefeiert und millionenfach verkauft. Für dieses Album erweitert Ciani ihr technisches Repertoire um Keyboard-Synthesizer und ein Setup, welches das Her(t)z eines jeden Synthesists höherschlagen lässt: Neben ihrem Buchla 200 arbeitet Ciani mit den Roland Sequencern MC-8 und MC-4, einem Roland TR-808-Drumcomputer, einem Bode-Vocoder, dem elektronischen Blasinstrument Lyricon, einem Synclavier, einem Polymoog, einem Arp-Synthesizer und einem Prophet-5.

Für den räumlichen Klang kommen innovative Effektgeräte wie die Harmonizer von Eventide Processing zum Einsatz. State-of-the-Art-Technologie, um warme, beruhigende Melodien und fließende Texturen zu erschaffen.

Bye, bye Buchla …

Mitte der 1980er-Jahre vollzieht Ciani einen künstlerischen Wandel. Erschöpft von ihrer Arbeit als kommerzielle Sounddesignerin und von der Schlagzahl New Yorks, sucht Ciani nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen, die sie in der der New-Age-Bewegung findet. Sie packt ihre Sachen und zieht zurück an die kalifornische Küste in eine von der Natur inspirierten Umgebung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der New-Age-Welle

Der Cut in ihrem Leben war radikal. Denn mit ihrem Umzug nach Kalifornien stellt Ciani auch ihren einst so geliebten Buchla-Synthesizer zur Seite und konzentriert sich auf akustische, melodische Musik und ihre New-Age-Alben, in denen nun oft ihr Klavierspiel im Vordergrund steht.

Inspiriert von den Rhythmen des Ozeans, produziert Ciani einige Alben im Stil des New-Age, darunter Neverland (1988) und History of My Heart (1989). Insgesamt fünf Mal wird sie bei den Grammy Awards für das beste New Age Album nominiert.

Brian Eno und Aphex Twin

Ihre New-Age-Alben kommen jedoch nicht bei allen gut an und werden von manchen Kritikern als zu „kommerziell“ oder „oberflächlich“ abgetan. Doch die Zeit gibt ihrem Werk recht. Mit ihrer meditativen, elektronischen Musik bringt Suzanne Ciani Millionen von Hörern eine neue Form des Klangs näher und beweist, dass elektronische Musik nicht nur für Parties oder verkopfte Experimente gedacht war.

Ihre Musik beeinflusst Ambient-Musiker von Brian Eno bis Aphex Twin, die die Bedeutung von Cianis Arbeiten hervorhoben und sie als Inspiration nannten.

Back to the Roots

1990 besinnt sich Ciani ihrer klassischen Roots und nimmt erstmals ein Soloklavier-Album auf, Pianissimo. Und obwohl sie elektronische Musik stets in den Vordergrund stellt, gehört dieses Album zu ihrem meistverkauften. 1992 beendet Ciani jedoch ihren Vertrag mit dem US-amerikanischen Indie-Label Private Music – einst von Ex-Tangerine Dream Mitglied Peter Baumann gegründet – mit der Kompilation The Private Music of Suzanne Ciani.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Den ersten Ehemann aus dem Keller geholt

Jahrzehnte lang verstaubt „ihr erster Ehemann“, wie Suzanne Ciani ihren Buchla liebevoll nennt, im Keller. Bis der Modular-Synthesizer 2016 eine Renaissance erlebt: Am 5. März 2016 spielt Ciani im Gray Area in San Francisco nach 40 Jahren Pause ihr erstes Konzert auf ihrem alten Buchla, das sie 2018 auf ihrem Live-Album Quadrophonic veröffentlicht.

Nerdy Notice: Das Vinyl ist eine der ersten Quadrofonie-Schallplatten nach über 30 Jahren, bei der ein Kodierungsprozess genutzt wurde, der auf dem System QS Regular Matrix basiert, inspiriert durch das Buchla 226 Quad Output Modul.

Das Vermächtnis der Visionärin

Suzanne Ciani ist Wegbereiterin eines abstrakt-musikalischen Denkens und Pionierin der experimentellen elektronischen Musik. Ihr umfangreiches Werk ist heute aktueller denn je ist. Sie veröffentlicht Alben, spielt ausverkaufte Konzerte, inspiriert Musikschaffende in aller Welt.

Zu Beginn ihres klangsynthetischen Schaffens in den 1960er-Jahren war elektronische Musik nur eine Randnotiz, die allenfalls in akademischen Labors stattfand. Ciani befreite die verkopfte elektronische Musik aus dem Labor und integrierte sie in den Alltag der Menschen. Ihr Leben ist ein Beweis dafür, dass die größten Innovationen oft dort entstehen, wo Technologie und Kunst aufeinandertreffen.

Just my two cents …

Als female Synthesist liegt mir Suzanne Ciani besonders am Her(t)z, weil sie die Erste war, die Technologie in menschliche Gefühle übersetzte. Wo die einen nur Schaltkreise sahen, hörte Ciani Melodien. Wo die anderen nur Geräusche wahrnahmen, fand Ciani Emotionen. Sie beweist, dass es bei der Musik nicht um Tasten oder Frequenzen geht, sondern um die Gefühle, die sie in uns auslöst. Damit ist Suzanne Ciani meine geistige Mutter, because I always want my machines to breathe …