Pitch Innovations Fluid Pitch, Intelligentes Pitch-Plugin

Pitchbending leicht gemacht

Unter dem Namen Fluid Pitch hat die Software-Schmiede Pitch Innovations ein neues, intelligentes Plug-in vorgestellt, das euch dabei helfen soll, bei der Nutzung des Pitchbend-Rads stets die richtigen Töne zu „benden“.

Was kann Fluid Pitch?

Durch die vorherige Festlegung der Skala sorgt das Fluid Pitch Plug-in dafür, dass ihr bei Betätigung des Pitchbend-Rads stets in der gewünschten Skala bleibt. Bisher war es ja stets so, dass das Pitchbend-Rad stur eine gewisse Anzahl von Halbtönen runter oder hoch zieht und die Skala, d. h. ob Dur, Moll & Co. keinerlei Rolle gespielt hat. Unter Umständen hat das zu Skalen-fremden Tönen geführt, es klingt irgendwie schief. Das Ganze lässt sich entweder als Plug-in der DAW eurer Wahl oder über eine App fürs Smartphone nutzen. Die Einstellungen sind alle im Echtzeitzugriff möglich und auf Wunsch lassen sich einzelne Töne auch zusätzlich aktivieren oder aus dem Pitchbend-Bereich herausnehmen. Dazu lassen sich einzelne Töne auch verstimmen.

Noch interessanter wird das Ganze, da Fluid Pitch auch MPE-fähig ist, d. h. auch Akkorde können innerhalb einer Skala mit Hilfe des Pitchbend-Rads verändert werden.

Im folgenden Video erfahrt ihr, wie das Plug-in in der Praxis funktioniert:

Und auch Jordan Rudess scheint von dem Plug-in begeistert zu sein:

Noch bis zum 31.03.2021 ist das Fluid-Pitch-Plug-in zum Einführungspreis von 49,- US-Dollar über den Webshop von Pitch Innovations erhältlich. Eine kostenlose Demo-Version findet ihr auf der Website des Herstellers.

Als Systemvoraussetzungen gibt Pitch Innovations Windows 10 (64 Bit) oder OSX 10.9 an, vermutlich läuft das Plug-in aber auch unter Windows 7. Als Plug-in-Formate werden AU, VST und VST3 angeboten.